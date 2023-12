AP Fotos: La Luna, asteroides y los nuevos cohetes dominaron las noticias espaciales en 2023

La compañía Virgin Galactic, de Richard Branson, empezó a llevar a turistas en pequeños viajes al espacio en 2023 y realizó cinco lanzamientos en menos de cinco meses desde Nuevo México. La compañía sólo tiene programados unos pocos vuelos más para el primer semestre del año, antes de su suspensión para el desarrollo de un cohete que pueda llevar más personas a bordo y volar con mayor frecuencia. SpaceX, de Musk, llevó a cabo su segundo viaje privado a la Estación Espacial Internacional y tiene programados más viajes chárter, así como la primera caminata lunar privada. Blue Origin, de Jeff Bezos, no ha tenido viajes con pasajeros desde que su cohete New Shepard que llevaba experimentos a bordo se estrelló en Texas en 2022.

El cohete más grande y poderoso que se haya construido, el Starship de SpaceX, despegó dos veces desde el sur de Texas en 2023, y en ambas ocasiones explotó y cayó en pedazos sobre el Golfo de México. El segundo vuelo de prueba duró el doble del tiempo y recorrió 150 kilómetros (93 millas). SpaceX busca que primero el cohete no tripulado sea capaz de darle la vuelta al mundo, para posteriormente añadirle satélites y personas. Los próximos astronautas de la NASA que caminen sobre la Luna necesitarán del Starship para llegar a la superficie lunar. Otros tres cohetes debutarán en 2024: El Vulcan de United Launch Alliance, con un módulo lunar; el New Glenn de Blue Origin, el primer cohete de clase orbital de la compañía; y una versión mejorada del cohete Ariane 6 de Europa.

