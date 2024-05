Multimillonario regala 1.000 dólares a cada uno de los graduados de la Universidad de Massachusetts

El multimillonario filántropo Rob Hale sorprendió a más de 1.000 universitarios recién egresados de la Universidad de Massachusetts, campus Dartmouth, con sobres repletos de efectivo.

Resguardándose bajo sus paraguas e impermeables durante la lluviosa ceremonia de graduación, los egresados gritaron y aplaudieron con un inconfundible gesto de sorpresa mientras Hale anunciaba el regalo. En ese instante, guardias de seguridad comenzaron a sacar bolsos repletos de efectivo de un camión para llevarlos al escenario.

Hale les dijo a los estudiantes que cada uno de ellos recibiría 1.000 dólares. Pero con la condición de que debían donar la mitad de ese dinero.

Anuncio

Hale dijo que la mayor alegría que él y su esposa Karen han experimentado a lo largo de sus vidas ha provenido del acto de dar.

“Queremos darles dos regalos. El primero es para ustedes”, dijo Hale a los estudiantes. “El segundo es el acto de dar. Estos tiempos difíciles han resaltado la necesidad de compartir, cuidar y dar. Nuestra comunidad los necesita, a ustedes y a su generosidad, hoy más que nunca”.

Hale, fundador y director ejecutivo de Granite Telecommunications, tiene un patrimonio neto de 5.400 millones de dólares, según Forbes. Es dueño de una participación minoritaria de los Celtics de Boston.

Es el cuarto año consecutivo en que hace un regalo similar a un grupo de graduados. El año pasado fue a los alumnos de la Universidad de Massachusetts, campus Boston, y previamente a los estudiantes del Colegio Comunitario Roxbury y del Quincy College.

Pero los estudiantes de la Universidad de Massachusetts campus Dartmouth no tenían idea de que Hale sería uno de los oradores. Los graduados que no asistieron a la ceremonia no recibieron dinero. Hale dijo a los alumnos que su propio camino al éxito había sido escarpado, después de que su compañía previa, Network Plus, se declaró en bancarrota en 2022.

“¿Habían conocido a alguien que haya perdido 1.000 millones de dólares?”, bromeó Hale al darles un consejo profesional a los graduados. “Tal vez yo sea el más grande perdedor que hayan conocido”.