Él le habla a los corazones de los demócratas. ¿Pero es Beto O'Rourke un serio contendiente de la Casa Blanca?

"Presenté mi visión para Texas y para este país en los últimos dos años sin realizar una sola encuesta para averiguar dónde estaban las personas sobre los temas o qué tan popular era o cómo me iría en esta comunidad o en esa", dijo O'Rourke. a los periodistas recientemente, después de celebrar su última reunión en el ayuntamiento del Congreso en El Paso.



Para algunos liberales, los logros de O'Rourke no son lo suficientemente progresistas. Como miembro moderado en la Cámara, no logró, por ejemplo, firmar una legislación que creara un sistema de salud administrado por el gobierno.