En una táctica ya familiar, Trump mantiene la amenaza de las redadas y reafirma sus exigencias al Congreso

No obstante, el primer mandatario afirmó que los operativos se reprogramarían en dos semanas si el Congreso no modifica las leyes de asilo, tal como él desea, para hacer frente al aumento de personas que llegan al sur de la frontera. "A pedido de los demócratas, he demorado el proceso de remoción de inmigrantes ilegales (deportación) durante dos semanas, para ver si ellos y los republicanos pueden unirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y las vacíos legales en la frontera sur", escribió el sábado por la mañana en Twitter. "Si no, ¡comenzarán las deportaciones!".