Enfrenta mujer hondureña dura lucha por el asilo tras huir de su país al ser amenazada junto a sus hijos

Aunque he practicado la abogacía durante muchas décadas, nunca me he sentido tan aterrado e indefenso de entrar en un proceso legal. No tenía idea de si G sería capaz de decirle al oficial de audiencias lo que me había dicho y no podía hacer nada para ayudarla. En un tribunal ordinario, podría hacer preguntas, objetar y hacer declaraciones en nombre de mi cliente. Aquí no se me permitió hablar. Esperaba que mi presencia proporcionara al menos un mínimo de apoyo emocional.