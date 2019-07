La amenaza de Trump de hacer redadas entusiasma a sus simpatizantes y aterroriza a los inmigrantes

En California, los defensores de los inmigrantes dijeron que no habían recibido llamadas de inmigrantes en pánico. Pero Hamid Yazdan Panah, director de promoción de la California Collaborative for Immigrant Justice en San Francisco, dijo que ha escuchado que después del primer anuncio de las redadas, mucha gente no asistió a sus citas médicas, pagaron a otros para que hicieran sus compras de comestibles y no llevaron a sus hijos a la escuela.