La Universidad de Arizona, ¿debería respaldar a sus estudiantes o a la Patrulla Fronteriza?

Es posible que las estudiantes de la Universidad de Arizona no hayan temido por sus vidas, pero la amenaza de la Patrulla Fronteriza es visceralmente real en un campus repleto de inmigrantes y "Dreamers" (quienes buscan el sueño americano). Fenton Johnson, profesor de escritura creativa, quien estaba dictando una clase en un salón cerca del incidente, escribió una carta pública a Robbins. Al no haber recibido notificación de la planeada visita de los agentes uniformados, dijo, "de inmediato y por obvias razones asumí que estaban en el campus para detener a los estudiantes". El docente incluso temió que intentaran ingresar a su aula. "Fue esa perspectiva", escribió, "y no la protesta, lo que me distrajo durante mi clase".