Los títulos en línea hicieron de USC la mayor escuela social del mundo, hasta que todo salió terriblemente mal

Paucek, el CEO, describió los acuerdos de la compañía con las universidades como esencialmente "no cancelables". En un comunicado, la firma señaló que las disposiciones, a las que denominaron cláusulas de "enseñanza", se justifican en base a la inversión inicial de 2U, de hasta $10 millones, en nuevos programas de grado. Los preceptos también aseguran a los estudiantes que 2U ayudó a reclutar e inscribirse, obtengan los servicios prometidos, dijo la compañía. Su declaración señala que desde su fundación, en 2008, "la firma no ha tenido un cliente que no haya podido renovar un contrato del programa de posgrado".