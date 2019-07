¿Las acusaciones contra el creador de ‘The Bachelor’ le traerá problemas a la franquicia?

El martes, un juez del condado de Los Ángeles ordenó a Mike Fleiss, productor de televisión detrás de la franquicia “The Bachelor”, que se mantuviera a 100 yardas de distancia de su esposa de la que está separado después de que ella presentara una queja alegando que la había abusado verbal y físicamente. Como parte de esta denuncia, ella presentó fotos de moretones que dijo él le había proporcionado, así como imágenes de un altercado entre los dos que fue capturado por cámaras de seguridad en la casa de la pareja en Hawai el 6 de julio.

El supuesto asalto doméstico plantea dudas sobre si ABC, propiedad de Walt Disney Co., que transmite “The Bachelor” y Warner Bros. Television, que produce los lucrativos programas de televisión de Fleiss, respaldará al productor. Si bien la temporada actual de “The Bachelorette” ha recibido grandes elogios de los espectadores que se han unido detrás de Hannah Brown, la franquicia ha superado la controversia en los últimos años.

La producción en la escabrosa serie de verano “Bachelor in Paradise” se detuvo en 2017 cuando surgieron acusaciones de abuso sexual en el set, y un participante de “Bachelorette” fue culpado de asalto indecente y agresión durante el proceso de lanzamiento un año después.

Ahora Fleiss está siendo atacado luego de que su esposa obtuvo una orden de restricción temporal por violencia doméstica. Un representante del ejecutivo de televisión se negó a comentar sobre la situación.

La disputa es sórdida, especialmente para un productor que hizo su nombre vendiendo el romance televisado. En su declaración presentada el martes, la esposa de Fleiss, Laura, de 31 años, alegó que un embarazo reciente (dice que ahora tiene 10 semanas, además de tener un segundo hijo con su esposo) ha sido la causa del conflicto en el matrimonio, lo que llevó a su marido a solicitar el divorcio el 10 de julio.

Fleiss afirmó que cuando se casaron, su esposo aceptó tener un sólo hijo. Cuando supo que estaba embarazada por segunda vez, ella afirmó que en su presentación legal, él “exigió" que se practicara un aborto. El 4 de julio, afirmó, él amenazó con divorciarse de ella y dejar de mantenerla financieramente si no terminaba su embarazo, y agregó que le dijo: “La próxima vez que te vea, no quiero ver tu barriga”.

Al día siguiente, afirmó Fleiss, su marido le dijo varias blasfemias y la llamó “puta de $50.000”. Luego, el 6 de julio, en una de sus tres casas en Hawai, Laura Fleiss aseguró en la demanda, que su marido se tornó agresivo físicamente: él “por la fuerza” agarró el celular de ella y mientras trataba de recuperarlo, la amenazó con “empujarla [hacia abajo] por las escaleras”.

Fleiss agregó que al final de la escalera, la tomó del cuerpo y la sujetó contra una pared sosteniéndola ahí. Ella dijo haberse liberado, pero que él la empujó “agresivamente”, una afirmación que, según Fleiss, está respaldada por imágenes de cámaras de seguridad que presentó ante el tribunal.

Laura Fleiss dice que las imágenes de la cámara de seguridad muestran que su esposo la maltrató después de enterarse que estaba embarazada. (Corte Superior de Los Angeles)

Fleiss afirma que su esposo se subió a su camioneta mientras gritaba “voy a golpearte la cara"; cuando ella trató de quitarle su teléfono a través de la puerta abierta del auto, él comenzó a manejar en reversa y “la fuerza de la velocidad la aventó" del vehículo, dijo.

Ella afirma que posteriormente fue al Departamento de Policía de Kauai, en el distrito de Hanalei, para presentar un informe; las autoridades locales dijeron al Times que el archivo “no estaba disponible públicamente en este momento, ya que el incidente continúa bajo investigación policial”.

Fleiss es mejor conocido como el creador de “The Bachelor”, que junto con “Survivor” y “The Amazing Race” es una de las series de realidad más antiguas de la televisión. Desde su creación en 2002, “The Bachelor”, que sigue a más de dos docenas de mujeres que compiten por un pretendiente elegible, ha completado 23 temporadas, mientras que “The Bachelorette”, que comenzó en 2003, ha tenido 15. La franquicia The “Bachelor”, también lanzó tres spin-offs: el ya desaparecido “Bachelor Pad”, una temporada de “The Bachelor Winter Games” y “Bachelor in Paradise”, que comenzará su sexta temporada el 5 de agosto.

"Bachelorette" Jojo Fletcher y Jordan Rodgers después de comprometerse en el programa en 2016. (Matt Klitscher / ABC)

La franquicia ha sido uno de los pilares del horario de máxima audiencia de ABC, atrayendo a jóvenes televidentes que los anunciantes están desesperados por alcanzar. También es un negocio muy lucrativo para la red de propiedad de Walt Disney Co. y Warner Bros. Television, que produce la serie. El final de temporada más reciente de “The Bachelor” atrajo a más de 8 millones de espectadores en marzo.

ABC se negó a comentar sobre las acusaciones contra Fleiss, pero Warner Bros. dijo que la producción avanzaría como de costumbre.

“Somos conscientes de estas serias acusaciones y las estamos investigando”, dijo Warner Bros. en un comunicado.

ABC ha tratado con el comportamiento impropio de un productor importante antes. El año pasado, la red de propiedad de Disney canceló su mejor comedia, “Roseanne”, luego de que su estrella y productora de la serie, Roseanne Barr, hiciera un comentario racista en un tweet nocturno. “Al final, todo se redujo a hacer lo correcto y defender nuestros valores de inclusión, tolerancia y civismo”, dijo el entonces presidente de Disney ABC Television, Ben Sherwood. ABC finalmente negoció un acuerdo con Barr y lanzó una sección llamada “The Connors”.

Pero mientras Barr está frente a la pantalla, el papel de Fleiss, aunque importante, está detrás de cámara.

“The Bachelor” es, con mucho, el logro más significativo de la carrera de Fleiss en Hollywood, que comenzó a principios de la década de 1990 cuando abandonó un período de corta duración como periodista deportivo y entró a la televisión para trabajar en programas cómicos. Su primer éxito fue en 1998 “Shocking Behavior Caught on Tape”, sobre el que en 2003 le dijo a Vanity Fair que estaba “orgulloso” “a pesar de que era un pequeño espectáculo asqueroso y repugnante, con un cantinero que agitaba una bebida con su pene”.

Pero se convirtió en un productor de marca después de producir "¿Quién quiere casarse con un multimillonario?” El especial de Fox 2000 en el que 50 mujeres compitieron en un concurso para convertirse en la novia de un pretendiente adinerado. El truco atrajo a 23 millones de espectadores, pero se convirtió en controversia cuando se supo que la estrella del show, Rick Rockwell, no era en realidad un millonario y supuestamente había golpeado a una ex novia.

Mientras que la compañía de producción de Fleiss tomó medidas para no examinar adecuadamente a Rockwell, se aferró al hecho de que el espectáculo había atraído a una gran audiencia. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera reiniciar el concepto del programa, extendiéndolo en seis episodios, haciéndolo más romántico, y llamándolo “The Bachelor”.

Las otras incursiones de Fleiss en la televisión no han sido tan fructíferas. El verano pasado, creó otro reality para ABC llamado “The Proposal”, donde los participantes trataron de encontrar a alguien para proponerle matrimonio en un lapso de una hora. Pero la serie, que duró 10 episodios, nunca logró atraer a más de 3.7 millones de espectadores. En 2016, produjo “Love at First Kiss” de TLC, en el que dos extraños se besaban para ver si tenían química antes de hablar; ese espectáculo también duró sólo una temporada.

Fleiss, quien creció en Fullerton y es primo de la llamada “Madame de Hollywood” Heidi Fleiss, ya se había divorciado anteriormente. Estuvo casado con Alexandra Vorbeck, su novia de la preparatoria en Sunny Hills High School de Fullerton, durante 24 años, hasta que se separaron en 2012.

También ha tenido un enfrentamiento previo con la ley. En 2014, el abogado de distrito del condado de L.A acusó a Mike Fleiss de perturbar la paz después de que se involucró en una disputa con sus vecinos, Brooke Burke y David Charvet. La estrella de “Baywatch” afirmó que Fleiss, quien se oponía al comportamiento de los perros de la pareja, puso un altavoz en su propiedad de Malibú que transmitía el sonido de los caninos en dirección a la casa de Burke-Charvet. Un juez desestimó el cargo contra Fleiss en marzo de 2015.

Fleiss conoció a su actual esposa en 2012, cuando era juez para el concurso de Miss América. Laura, entonces Laura Kaeppeler y Miss Wisconsin, ganó la competencia ese año y los dos se casaron en 2014. La ceremonia fue oficiada por Chris Harrison, anfitrión de “Bachelor”.

