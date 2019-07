Una nueva línea de Pottery Barn inspirada en ‘Friends’ incluye la famosa mesa de Rachel

“Friends” puede haber sido un programa sobre seis neoyorquinos, pero algunos de sus 236 episodios se centraron específicamente en los muebles. El sillón reclinable de cuero marrón que, según Joey, se había curado mágicamente. El enorme estéreo que terminó como la improvisada puerta dividida de Chandler. El sofá amarillo que Ross compró y podría haber subido por las escaleras, si todos “giraban sobre su eje”.

Pero el episodio “The One with the Apothecary Table” (la de la mesa del boticario), en el que Rachel (Jennifer Aniston) trata de convencer a Phoebe (Lisa Kudrow) de que la recién adquirida pieza de Pottery Barn es un hallazgo único, podría ser el más memorable capítulo enfocado en la ambientación. “Es de otra época, como… los días de antaño”, explica el personaje.

A pesar de que en el episodio se describe a la cadena de muebles para el hogar como un lugar donde “todo es producido en masa, nada es auténtico, y todos terminan teniendo lo mismo”, Pottery Barn ahora apuesta por el inquebrantable amor de los espectadores hacia la serie.

La compañía anunció recientemente que una línea de productos de 14 piezas, enteramente inspirada en “Friends”, saldrá a la venta el 30 de julio, antes del 25º aniversario de la serie, en septiembre. La colección de edición limitada incluirá tazas de Central Perk, almohadones y, por supuesto, esa inolvidable mesa de boticario.

La pieza de caoba con varios cajones (donde entran hasta 300 CD, como señala Rachel en el capítulo) tiene un precio de $1.099. Si bien el episodio, emitido originalmente en 2000, generó algunas críticas por la colocación explícita del producto en el guión (en lugar de ubicarlo en el fondo de una toma, como era habitual en ese momento), los “teléfonos de la compañía explotan con pedidos de catálogo cada vez que se repite el capítulo”, según un antiguo ejecutivo de la empresa matriz del minorista.

Greg Grande, quien fue el decorador del plató de las 10 temporadas de “Friends”, se encargó de amueblar el resto del episodio, un pedido particularmente exigente ya que la mesa de boticario terminó en los apartamentos tanto de Phoebe como de Ross (David Schwimmer).

“Para Ross era perfecto, funcionaba totalmente en su casa”, le dijo a The Times el lunes. “El apartamento de Phoebe tenía que ser ecléctico y mostrar un poco de rareza, ya que ella tenía una personalidad muy particular, y esa mesa de boticario es bastante imponente. Es un mueble grande y, bueno, ¡no es muy raro!”.

En la casa de Phoebe, la mesa terminó estacionada frente a un sofá verde de estilo años 1930, y junto a elementos que parecían provenir de tiendas de segunda mano y ferias de canje. Después, Pottery Barn invitó a Grande a “tomar cualquier otra cosa” de su tienda de Beverly Center para el episodio, y terminó eligiendo la jaula de pájaros, la pared divisoria y las pequeñas chucherías que Rachel compraba en secreto. “Con esas piezas parecía que ella realmente equipaba el lugar comprando allí".

Grande -ahora un diseñador de producción que ha trabajado en “Baby Daddy”, “Dear White People” y el próximo spin-off de “Black-ish”, llamado “Mixed-ish"- no está involucrado con la próxima línea de productos de Pottery Barn (aunque “desearía tener algo que ver”, asegura). No obstante, está feliz de que los decorados de “Friends” sean parte del duradero atractivo de la serie. “El hecho de que otras generaciones ahora, después del programa, todavía hablen de él, es asombroso”, consideró. “Creo que, en realidad, le dimos un carácter creíble; se sentía fiel a esos tiempos. Es lindo; eso no es algo que suceda muy seguido o más de una vez en la carrera profesional, ¿cierto?”

