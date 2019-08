Disney está a punto de presentar una nueva anti-princesa. Conoce a Shelley Marie

Princesas contra villanos. Es un conflicto clásico en las películas animadas de Disney.

Y si bien hay muchas variaciones dentro de esos grupos, ya sea Elsa de “Frozen” o la poderosa Ursula de “The Little Mermaid”, generalmente se dividen en dos campos: el bien y el mal.

¿Quizá hay espacio para un término medio? Conoce a Shelley Marie.

Ella es algo así como una anti-princesa. Es decir, una niña normal, una preadolescente cuyos ídolos no son la clase privilegiada sino las grandes personalidades que conforman algunos de los personajes más distorsionados de Disney. Dele la capacidad para cambiar de forma a Maléfica, la deslumbrante habilidad de Evil Queen de “Blancanieves” o el carisma del Dr. Facilier (the Shadow Man) de “La princesa y la rana”. Shelley Marie es también ese original y raro personaje creado no para una película sino para un papel protagonista en un parque temático de Disney.

En “Villainous!”, una edición limitada con temática de Halloween del popular espectáculo nocturno de luz y agua, “World of Color”, de Disney California Adventure, los creadores de cuentos de hadas de la compañía argumentan que el mal no tiene que significar algo maligno. Después de todo, nadie siempre es bueno. En cambio, la joven Shelley Marie –su nombre viene de una obra de teatro de la autora Mary Shelley de “Frankenstein” – es una celebración del individuo y un reconocimiento de la feliz fábrica en donde lo “normal” no es talla única.

Shelley Marie, cuya estética de moda es una mezcla de Wednesday Addams de “The Addams Family” y Lydia de “Beetlejuice”, pero menos gótica y con colores más audaces, es la creación del famoso animador Eric Goldberg de Disney. Sus créditos incluyen “Hércules”, “La princesa y la rana” y “Moana”, aunque es mejor conocido en los círculos de Disney por darle vida a Genie de “Aladdin”.

Goldberg estudió el trabajo de Wednesday y Lydia de los creadores Addams y Tim Burton, y dijo que inicialmente había creado una Marie más oscura, pero que gradualmente tuvo que traerla de vuelta a la luz. Después de todo, este es un espectáculo de proyección acuática de 20 minutos en un parque temático.



“Lo bueno de Shelley es que ella también es una caricatura”, dice Goldberg después de un ensayo de “Villainous!” la semana pasada en un California Adventure casi vacío cerca de la 1 de la madrugada. El espectáculo se estrena el 17 de septiembre como parte de un evento que se llevará a cabo a través de Halloween y el cual actualmente está a punto de finalizar. Aunque Marie no hablará, Disney planea agregar algunas inflexiones vocales a sus expresiones faciales, por ejemplo, cuando un villano intenta asustarla.

“Ella tiene las vulnerabilidades de una niña pequeña, pero también cuenta con cierto lado muy característico de ella”, dice Goldberg, aludiendo a su interés por los aspectos más oscuros y extraños de la cultura. “Creo que personajes como ese son muy interesantes. Me pone en la mente de Lilo de “Lilo & Stich”. Es un personaje adorable pero no puede evitar actuar. Shelley es así. Ella no hace nada malvado, pero tiene esta cosa pulsando en su ADN”.

Goldberg trabajó en estrecha colaboración con Steve Davison, quien con casi cuatro décadas en la compañía ha ayudado a dirigir numerosos espectáculos nocturnos, incluido el “World of Color” original, y también fue parte del equipo que creó el cambio de imagen de la temporada de vacaciones de la Mansión Encantada con el tema “The Nightmare Before Christmas”.

Shelley Marie no le teme a ninguno de los villanos de Disney en un nuevo espectáculo con temática de Halloween "World of Color". (Joshua Sudock/Disneyland Resort)

“Originalmente se llamaba ‘Cuentos terriblemente retorcidos’”, dice Davison sobre la evolución del nuevo espectáculo, “era una pieza muy vanguardista y estaba demasiado ponderada en un género que no funcionó".

Aunque California Adventure es considerada un poco más adulta en comparación con su vecino de al lado, Disneyland, en parte, sin duda, debido a la presencia de alcohol y al pub gastronómico Lamplight Lounge, le tomó a Davison y a su equipo mucho tiempo lograr asegurarse de que el espectáculo no era demasiado aterrador. “El final original sí era muy aterrador”, dice Davison. “Teníamos una gran canción de batalla y se la mostramos a los ejecutivos y nos dijeron: ‘Mi hijo estaría aterrorizado en este momento’”.

El resultado final es un espectáculo muy estilizado y de rápido movimiento que, aunque puede contener referencias ocultas a personajes malvados de Disney a lo largo de los siglos, no rehuye las bromas, como las pequeñas “pobres almas desafortunadas” de “The Little Mermaid”, convertidas en un coro de criaturas cantantes que encierran letras de canciones en falsetes acelerados. A los animadores también se les dio cierta libertad, como presentar ocasionalmente a los villanos como apariciones de neón, dándole una sensación de vida nocturna que complementa esa banda sonora alegre y centrada en la danza.

Davison dice que trabajar con Goldberg ha sido una “clase magistral” en la creación de un personaje como Shelley Marie. “Queremos que sea accesible, divertida y [desviada], todas esas cosas que los niños pequeños pueden ser”, dice. “Pero accesible es la línea de base. Siempre hablo del niño gótico en la escuela. Bueno, ¿qué sienten ellos? Siempre se alienan. Todos son iguales”.

A primera vista, puede parecer que hay algo un poco trillado sobre la necesidad de un espectáculo con temática de Halloween, una fiesta conocida por su ritual de pretender ser otra persona, para que Disney desarrolle los temas de no sólo ser fiel a su núcleo, sino no tener miedo para mostrar eso al mundo. “Villainous!” finalmente se convierte en una búsqueda para que Shelley Marie encuentre su disfraz de Halloween, y quizá, para mayor sorpresa en el programa, ella decida que lo que quiere ponerse no es algo que Disney ya está vendiendo, al menos todavía no.

Sin embargo, hay lecciones, dice Goldberg, para comprender mejor qué aspectos de nuestras personalidades estamos suprimiendo o adoptando.

“Creo que se podría decir que Halloween es una forma de demostrar que puedes ser algo diferente, algo fuera de lo común, y está bien”, dice Goldberg. “De hecho, celébralo. ‘Todos los niños tienen presiones sociales. Eso les lleva a dilemas como, mejor me compro unos para ser igual’. Pero para que un personaje diga: ‘Está bien, tengo todas esas cosas a mi alrededor, pero seguiré siendo quien soy’. Eso es realmente genial”.

Aunque “Villainous!” Está programado para durar sólo 20 noches, como parte del Oogie Boogie Bash - Una fiesta de Halloween de Disney (que reemplaza a la Fiesta de Halloween de Mickey celebrada anteriormente en Disneyland), le dio a Davison la oportunidad de construir una nueva narrativa no vinculada específicamente a una franquicia conocida. Tales espectáculos son una especie de parque temático en peligro de extinción en esta era de propiedades masivas.

Los programas anteriores de “World of Color” se han basado principalmente en videos, con el objetivo de capturar una emoción al mezclar escenas reconocibles de los clásicos de Disney. Esto se ha convertido en la norma en Disney, con pocas excepciones restantes, como los “Ríos de Luz” en el Reino Animal de Florida. Tal vez por eso Davison habla del proyecto como si fuera el niño favorito entre sus muchos proyectos.

“Pasé mucho tiempo en este programa, sólo porque me encantó. A veces decían: "¿Por qué pasas tantas horas en un programa de Halloween?” Porque tiene que ser perfecto”.

También fue una oportunidad para que Davison revisara brevemente temas conmovedores que tal vez se pasen por alto.

“Hay una línea realmente genial, y me había olvidado de eso”, dice Davison, “Está en “La princesa y la rana”, y es donde el padre [de Tiana] dice que desear una estrella es sólo una parte del sueño, tienes que hacer algo de trabajo también. Hay una diferencia entre un deseo y el sueño. El deseo es “Oh, espero”, pero el sueño tienes que hacerlo realidad”.