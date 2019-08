Los chismes de “Desperate Housewives” crearon “problemas” en el set, sin embargo, el creador de la serie Marc Cherry dice que para chismes él

Marc Cherry se sienta en una de sus tres salas de estar, con la expresión de un hombre que está completamente en casa.

“Me siento como si llevara un par de zapatos muy cómodos que hace tiempo que no uso”, proclama Cherry, de 57 años, que puso su sello distintivo en la cultura pop con “Desperate Housewives” de la cadena ABC, la telenovela de gran éxito en horario de máxima audiencia sobre la vida melodramática de un grupo de mujeres de los suburbios que se transmitió entre 2004 y 2012. A lo largo de ocho temporadas, la dramaturgia llamó la atención no sólo por su tono irreverente y sus tramas inventivas, sino también por sus informes de amargas batallas entre bastidores entre sus estrellas femeninas.

A decir verdad, la sala de estar en la que está sentado Cherry ni siquiera le pertenece. El espacio, lleno de lujosos muebles y obras de arte, es parte del elaborado set de su nuevo proyecto, “Why Women Kill”, que se estrena el jueves en CBS All Access.

La serie gira en torno a tres mujeres, que viven en tres décadas diferentes, cuyas vidas cambian radicalmente cuando descubren que sus cónyuges les han sido infieles. ¿La conexión de las mujeres? Ocupan la misma casa de Pasadena a lo largo de los años, lo que requiere la necesidad de tres salas de estar diferentes.

“Pensé que podría haber algo inteligente en mostrar cómo diferentes mujeres manejan esta [situación] basándose en las expectativas de la época en la que viven”, dice Cherry, sentado en el borde de un sofá en uno de los dos escenarios de sonido de CBS Studio Center en Studio City, donde se filma “Why Women Kill”.

“Me da la oportunidad de mostrar cómo han cambiado las mujeres, cómo ha cambiado el matrimonio y cómo han cambiado los hombres”.

El concepto devuelve a Cherry, que también creó la serie posterior a “Desperate Housewives”, “Devious Maids” en Lifetime, a un terreno familiar: la creación de un universo poblado por mujeres inteligentes y complejas. Al igual que “Desperate Housewives”, los procedimientos tienen un aire desenfadado, a menudo de humor oscuro, los créditos de apertura animados, al estilo de un libro de historietas, representan a mujeres agraviadas que despachan brutalmente a sus amantes que se comportan mal con la interpretación de Michael Feinstein de la melodía “L.O.V.E.”

También muestra cómo Cherry se está acercando a las normas culturales y sociales, que han cambiado drásticamente desde que cayó el telón sobre “Desperate Housewives”.

“Se ha escrito mucho sobre el movimiento #MeToo y el ajuste de cuentas, como se le llama, y me alejé de ese territorio, porque mucha gente ha ido allí”, dice Cherry. “Quería seguir un camino diferente. De ahí el tono de mi programa. Es delicioso, muy divertido. Cualquier política de género que sea inherente a ella, es mínima. No quería golpear a mi público en la cabeza”.

Cada episodio salta de un lado a otro entre las tres mujeres centrales. Y, por supuesto, hay asesinatos, tres de ellos.

Ginnifer Goodwin (“Once Upon a Time”) encabeza los segmentos de la década de 1960 como un ama de casa obediente que toma el asunto en sus propias manos al hacerse amiga de la amante de su esposo, una camarera en un restaurante del vecindario. En la parte de los años 80, Lucy Liu (“Elementary”) interpreta a una mujer de la alta sociedad que se siente devastada cuando descubre que su amado esposo tiene una vida secreta. Kirby Howell-Baptiste (“Killing Eve”) protagoniza las secuencias actuales como una abogada bisexual que encuentra complicaciones inesperadas en su matrimonio abierto cuando su marido se enamora de su amante.

El proyecto marca la introducción de Cherry en el mundo del streaming, un cambio que le ha encantado tanto que “nunca va a volver”. Con “Desperate Housewives”, él y sus asociados producían de 22 a 24 episodios por temporada. Esta primera temporada de “Why Women Kill” tiene 10.

“Ciertamente tengo más libertad artística para explorar temas más adultos”, dice Cherry. “Puedo usar un par de malas palabras aquí y allá. Hay un poco de desnudez si es necesario. Pero lo más importante es poder explorar temas adultos más provocativos. Ciertamente, la idea de centrar una de las líneas de la historia en un matrimonio abierto fue algo que sentí que era valiente. No sé si una cadena de televisión habría sido lo suficientemente valiente para permitirlo”.

Las estrellas de Cherry dicen que han quedado encantadas con su enfoque y la frescura de la serie. Como dijo Liu en una entrevista telefónica: “Me encanta la forma en que Marc inyecta comedia en las situaciones más desastrosas”.

Goodwin agregó en una entrevista por separado: “Marc me inspira. Me siento muy desafiada de todas las mejores maneras por él y por el material que escribe para mí. No creo que nunca me hayan pedido que me esfuerce en la forma en que él me pide que lo haga. Todo el material está fundamentado y es desgarrador, realzado y estilizado, pero conectado a algo real. Es divertido jugar en su caja de arena”.

Al igual que con “Desperate Housewives” y “Devious Maids”, el conductor clave en el trabajo de Cherry sigue siendo su deseo de dar una visión y profundidad a sus personajes femeninos. Basó el personaje de Goodwin en su madre, que a menudo ha sido su fuente de inspiración: “Tenía un carácter muy alegre. Le encantaba ser ama de casa. Siempre trató de ser agradable”.

Sonríe cuando se le presiona sobre su afinidad por las historias orientadas a las mujeres.

“Pienso en eso, en lo que me atrae a escribir sobre las mujeres”, dice. “Es mi sentimiento sobre las mujeres en mi propia vida, sobre mi madre y mis dos hermanas. Se trata de todas las amigas que me ayudaron en la secundaria y preparatoria”.

“Parte de ello es porque soy gay”, continúa después de una pausa. “Y parte de ello es difícil de hablar porque es verdad. No quiero sexo de las mujeres. Así que cuando me siento con las mujeres y hablo con ellas, todo lo que miro es su cerebro, su personalidad, su humor. Dado que supero las cosas físicas, creo que obtengo más de las mujeres de lo que lo haría el hombre heterosexual promedio. Estoy buscando cosas diferentes”.

La emoción de Cherry con “Why Women Kill” fue evidente cuando apareció en una proyección de estreno la semana pasada en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills. Cuando elogió a su elenco e hizo una broma acerca de que estaban “libres de drama”, mostrando una sonrisa astuta, el público estalló en carcajadas.

“Realmente es un reparto sin drama”, dice al día siguiente en el set. “Curiosamente, nadie me ha preguntado nunca sobre ‘Devious Maids’, que también era un elenco libre de drama. Todo el mundo era encantador”.

Aunque puede que no haya habido ninguna agitación detrás de la cámara, la serie recibió críticas de defensores de la comunidad latina que protestaron por la representación de los personajes Latinx, expresando su preocupación de que las latinas fueran mayormente contratadas como sirvientas o niñeras. Tanya Saracho, una escritora de ese programa que actualmente es productora ejecutiva y showrunner del drama “Vida” de Starz, ha dicho que fue referida por un compañero de trabajo como “la contratación de diversidad” de la sala de escritores.

Por ahora, la experiencia de “Why Women Kill” contrasta con la de “Desperate Housewives”. El programa, en el que participaron Teri Hatcher, Felicity Huffman, Eva Longoria y Marcia Cross, fue un éxito instantáneo, con un promedio de 24 millones de espectadores a la semana en su primera temporada. Los críticos y fans saludaron cómo Cherry dobló las reglas de las telenovelas convencionales al combinar drama, comedia y misterio, dando un glamoroso y sexy retrato de mujeres mayores de 40 años.

Pero la continua popularidad de la serie se vio empañada por las dificultades de las temporadas siguientes. Surgieron quejas sobre historias escandalosas. Un Cherry sobrecargado de trabajo sufrió un colapso casi nervioso. La actriz Nicolette Sheridan, que interpretó a una vecina sexpot, presentó una demanda por despido injustificado, alegando que Cherry la golpeó en la cabeza en el set. (La demanda fue finalmente desestimada). Y hubo continuos informes sobre peleas y rivalidades entre las actrices.

Cuando se le pidió que reflexionara sobre la experiencia de “Desperate Housewives”, Cherry hizo una pausa.

“Lo curioso de ‘Desperate Housewives’ es que la gente escribía sobre los problemas con las mujeres antes de que tuviéramos problemas”, dice. “Había rumores en la prensa, falsedades absolutas. Durante los primeros seis meses, me sentí insultado, me enojé por todo eso. Y entonces las cosas empezaron a suceder. Debido a que éramos un gran éxito, había una cantidad desmesurada de atención sobre supuestas peleas de gatas.

“Miro hacia atrás y pienso que fue muy triste para el elenco, porque la prensa quería que se pelearan entre ellas. Era un buen tema. Hubo algunas cosas con las que tuvimos que lidiar, pero al final, las superamos. Aprendí mucho, más de los fracasos y de las cosas malas. Me convertí en un mejor ser humano y en un mejor showrunner”.

Cherry se inclina hacia adelante y sonríe. “Quería una vida y una carrera que fuera emocionante, donde me pasaran cosas diferentes. Bueno, eso es lo que tengo, para bien y para mal. He tenido tantos altibajos extraños. Cualquiera que sea el buffet del mundo del espectáculo, cuando acabe mi tiempo, creo que habré probado cada plato”.

