La millonaria razón por la que tus series de TV favoritas están saliendo de Netflix y quizá Hulu

El final de la exitosa comedia “Seinfeld” se emitió el 14 de mayo de 1998 y desde entonces ha sido omnipresente en las repeticiones de las estaciones de televisión por cable y locales.

Pero más de 20 años después, sus 180 episodios pronto se convertirán en una de las mejores propiedades de la televisión nuevamente. Los derechos de transmisión de “Seinfeld”, que ha estado disponible para transmisión en Hulu desde 2015, volverá al mercado pronto, justo cuando los conglomerados de medios Comcast, WarnerMedia y Walt Disney Co. buscan apuntalar el contenido para su nuevo servicio de transmisión de consumo destinados a retar a Netflix.

La demanda de la serie de 30 años es el último ejemplo de cómo la emisión ha alterado no sólo los hábitos de visualización, sino que también ha desbloqueado el valor de las viejas series de televisión que se convirtieron en éxitos en las redes de transferencia. Con casi 500 programas de TV con guión actualmente en producción, los programas icónicos de la era previa a la transmisión, como “Seinfeld”, “Friends” y “The Office” se han transformado en la artillería pesada utilizada en el próximo frente de las guerras de transmisión.

Después de ver a Netflix comerse sus negocios de televisión, las compañías de medios heredadas están apuntando a los derechos de transmisión de programas que se convirtieron en éxitos en sus estudios y redes. Y con buenas razones: son entidades comprobadas que tienen la capacidad de capturar a una generación más joven de espectadores. Retirarlos de Netflix podría obligar al gigante de la transmisión a depender más de las series originales, que son más arriesgadas y más costosas para el mercado en un momento en que el crecimiento de suscriptores de la compañía se ha superado en EE.UU.

“La industria está reduciendo las probabilidades de que Netflix sea un reemplazo de TV ya que se elimine todo este contenido del catálogo”, dijo Michael Nathanson, analista de investigación senior de MoffettNathanson LLC. “Ahora se parecen más a un canal premium con esteroides. Esperaría que fueran competitivos en sus intentos de aterrizar “Seinfeld”.

Netflix pronto tendrá su oportunidad. Los derechos de Hulu expiran en 2021, pero se espera que Sony Pictures Television, que se encarga de la distribución de “Seinfeld”, comience a solicitar ofertas en las próximas semanas.

“Recibimos muchas llamadas al respecto”, dijo el presidente de Sony Pictures Television, Mike Hopkins, al Times en una entrevista reciente. “Probablemente saldremos con él antes de lo que tendríamos porque hay mucha efervescencia en este momento debido al mercado. Creo que es algo que mucha gente querrá".

Si bien Netflix a menudo se anuncia por sus programas originales distintivos, sus dos programas más vistos en 2018 fueron “The Office” y “Friends”, según Nielsen. Otros éxitos en el top 10 incluyen el drama médico de ABC “Grey’s Anatomy” y el thriller de ciencia ficción de CW “Supernatural”, los cuales han estado produciendo episodios durante los últimos 15 años.

Steve Carell como Michael Scott en "The Office". (NBC)

La tendencia no pasó desapercibida para los conglomerados de medios, ya que planeaban enfrentarse a Netflix en su propio juego. NBCUniversal superó a Netflix para obtener los derechos de transmisión de “The Office”, un programa propiedad de su estudio de televisión, por su nuevo servicio directo al consumidor que se lanzará el próximo año, pagando $500 millones durante cinco años.

WarnerMedia pagó unos $425 millones durante cinco años para alejar a “Friends” propiedad de Warner Bros. Telvision de Netflix y ahora planea ofrecerlo en su servicio de transmisión HBO Max, que se lanzará en la primavera de 2020.

“Seinfeld” probablemente tendrá un precio en el mismo rango que “The Office” y “Friends”, según varios jefes de redes y estudios. Se espera que WarnerMedia, Comcast y Netflix compitan por la comedia junto con Hulu (que pagó lo que en ese momento se consideraba una cifra sorprendente de $160 millones en el acuerdo de cinco años hecho en 2015).

“The Big Bang Theory”, la exitosa serie de comedia de CBS producida por Warner Bros. Television que terminó su carrera de 12 años en mayo, probablemente también obtenga una suma comparable. HBO Max está en conversaciones para licenciar tanto “Big Bang Theory” como “Two and a Half Men”, informó Deadline.

¿Por qué las empresas están dispuestas a romper el banco por los derechos de transmisión de programas que han estado disponibles para los espectadores durante años? Pueden ser repeticiones para los fanáticos que los experimentaron por primera vez durante su transmisión en red y sindicación, pero los espectadores menores de 35 años, cuya visualización de transmisión y televisión por cable ha disminuido drásticamente en los últimos cinco años, los están descubriendo en Netflix como si fueran nuevos.

“The Office” es un excelente ejemplo. La serie, que terminó su transmisión en red en NBC en 2013, no fue un gran éxito cuando sus repeticiones se emitieron en estaciones de televisión locales, donde las comedias de situación filmadas con una sola cámara y sin una audiencia de estudio rara vez tuvieron un buen desempeño.

El elenco de la exitosa serie de comedia de NBC "Friends", desde la izquierda: Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow. (Andrew Eccles / NBC)

Pero los televidentes de Netflix con milenios se conectaron con la descripción del programa de la vida laboral, y también reconocieron a sus estrellas Steve Carell y John Krasinski a través de su trabajo en el cine. Gravitaron a “The Office” y se quedaron con ella. La popularidad del programa está impulsada por una porción relativamente limitada de suscriptores dedicados que miran la mayoría de sus 201 episodios, dijeron las personas involucradas en el programa.

Usar el contenido de la biblioteca para construir una nueva plataforma de TV no es nuevo. Cuando los canales de cable proliferaron en las décadas de 1980 y 1990, las viejas series de cadenas de transmisión eran su alma. “The Andy Griffith Show”, la comedia más exitosa de la década de 1960, fue uno de los programas más populares en TBS. Las repeticiones del adictivo drama policial procesal “Law & Order” convirtieron a A&E en un destino para los espectadores.

La transmisión fue una bendición inmediata para los dramas serializados que tenían poco valor en la sindicación después de la ejecución inicial. Pero para las comedias de situación, se suma a una gran cantidad de dinero ya generada por las ventas a redes de cable y estaciones de televisión. “Friends” genera un informe de $1 mil millones al año en ingresos de sindicación. “Seinfeld” había recibido $3.1 mil millones en ingresos de sindicación desde 1995 hasta 2014 y sigue siendo un actor de gran audiencia en TBS y estaciones locales.

“The Office” demostró la capacidad de Netflix para presentar a los espectadores los programas que se perdieron en la televisión tradicional. “Breaking Bad” de AMC tuvo calificaciones bajas y su red casi lo dejó caer antes de que una legión de fanáticos lo encontrara en Netflix. Más recientemente, una renovación de la segunda temporada para la serie actual de CW “All American” fue incierta hasta que los ejecutivos de la red vieron cuán bien se desempeñaron los episodios en el servicio.

Pero el poder de “The Office” o “Friends” para ser un atractivo en un servicio de transmisión completamente nuevo no se ha probado. Si bien WarnerMedia y NBCUniversal tendrán una gran variedad de programas para lanzar sus servicios, Netflix sigue siendo sinónimo de la experiencia de transmisión. Disney, que retirará todas sus películas de Netflix a finales de año para su propio servicio de transmisión, se considera mejor posicionado ya que su marca es tan reconocible para los consumidores.

“La gente encontró “The Office” en Netflix; no compraron Netflix para “The Office"", dijo un veterano productor de televisión que hace negocios con la compañía de transmisión y no quiso hablar ‘dentro de registro’. “El Director de Contenido de Netflix, Ted Sarandos cree que la plataforma era tan valiosa como el producto”, dijo el productor.

Netflix declinó hacer comentarios para esta historia.

La compañía con sede en Los Gatos, que está construyendo una gran presencia en Hollywood, es una experiencia de transmisión de compras única para muchos espectadores. El concepto de hacer que los consumidores paguen tarifas mensuales por múltiples servicios a medida que sus programas favoritos se extienden entre ellos es uno de los desafíos que enfrentan los nuevos participantes.

Aún así, la competencia emergente no es algo que Netflix pueda ignorar.

Sarandos ha dicho públicamente que Netflix anticipó por completo que otras compañías de entretenimiento entrarían en el negocio de la transmisión y que eventualmente tendría que retirarse de proveedores de programas externos, una de las principales razones por las que la compañía invirtió $12 mil millones en contenido en 2018 e invierte $15 mil millones este año .

Durante la llamada de ganancias de la compañía en el segundo trimestre, Sarandos señaló que su base de suscriptores continuó creciendo después de perder toda su programación de Fox y Nickelodeon en los últimos años.

La compañía informó una pérdida de 130.000 suscriptores en Estados Unidos el último trimestre, la primera recesión desde 2011, atribuida a un aumento de precios y la falta de nuevos programas originales. Si bien Netflix ha promocionado sus oportunidades de crecimiento a nivel mundial, un informe reciente de la firma consultora PwC dijo que el nivel de suscriptores de la compañía en los EE.UU puede haber alcanzado su punto máximo en 60.2 millones.

Nathanson no considera que la pérdida de contenido de la biblioteca tenga un efecto importante en la capacidad de Netflix para agregar suscriptores. Pero cree que Netflix necesitará intensificar el marketing de sus series original, muchas de las cuales no generan el tipo de atención que sus éxitos más grandes “Stranger Things” y “Orange Is the New Black”.

Los ejecutivos de la industria de la televisión también creen que Netflix podría tener que pedir más episodios de su serie original para mantener a los suscriptores enganchados por más tiempo.

Tomará tiempo determinar el efecto que tendrá perder programas de éxitos clásicos en Netflix, ya que el éxodo no ocurrirá de la noche a la mañana. Netflix tiene “The Office” hasta mediados de 2020. Muchas de las ofertas que tiene para llevar series como “Grey’s Anatomy” de Disney y “NCIS” de CBS, ambas grandes transmisiones favoritas, se ejecutan durante varios años después de que esos programas terminen la producción.

La nueva serie producida por Warner Bros. en CW, la red de transmisión que pertenece en un 50% a WarnerMedia, ya no irá a Netflix después de su emisión en televisión como lo ha hecho en los últimos años. Estarán en la propia plataforma de transmisión de CW, y finalmente aterrizarán en HBO Max. Pero “Supernatural”, junto con otros programas de CW establecidos como “The Flash”, “Arrow” y “Riverdale”, están bajo contrato para permanecer en el servicio durante varios años después de que se completen sus transmisiones en TV.

La presión sobre los conglomerados de medios para usar sus propiedades más potentes en construir competidores para Netflix presenta una oportunidad para Sony Pictures Entertainment, con sede en Culver City, como un estudio independiente que puede hacer tratos con todos ellos. La compañía tiene una vasta biblioteca de series de televisión bien conocidas, incluidos los clásicos de los años 70 del productor Norman Lear, quien ha experimentado un renacimiento en los últimos tiempos con las recientes presentaciones en vivo de ABC de los episodios de “All In the Family” y “The Jeffersons”.

“Con tantos de estos servicios y muchos recursos persiguiéndolos, nuestro mejor posicionamiento es ser el que venda selecciones y palas durante la fiebre del oro”, dijo Hopkins. “Ese es nuestro negocio en este momento”.

