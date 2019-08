Spider-Man se va del Universo Cinematográfico de Marvel después de que las conversaciones de Sony y Disney se desmoronan

Spider-Man parece haber dado su último golpe en Marvel Cinematic Universe de Walt Disney Co.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, propiedad de Disney, ya no producirá las películas de “Spider-Man” lanzadas por el estudio rival Sony Pictures después de que las dos compañías no lograron llegar a un nuevo acuerdo, según tres personas familiarizadas con el asunto. No estaban autorizados a comentar.

Disney, que participó en la producción de megahits “Spider-Man: Homecoming” y su reciente secuela “Far From Home”, quería tomar una participación de cofinanciación del 50% en futuras películas de “Spider-Man”, dijeron estas personas. Pero Sony, que se destaca por el éxito de las películas de Spider-Man, no estaba dispuesta a renunciar a una porción tan grande de su franquicia más valiosa.

Otro factor importante en las negociaciones fue la creciente demanda del tiempo de Feige, dijeron personas con conocimiento de la situación.

Disney quiere que el exitoso productor se centre en los personajes de Marvel que posee, que recientemente se expandió para incluir a los personajes de “X-Men”. Disney adquirió los derechos de “X-Men” como parte de su compra de 20th Century Fox. A Feige también se le ha encomendado la tarea de guiar una serie significativa de programas originales de Marvel Studios para el servicio de transmisión más importante de la compañía, Disney +, que se lanzará el 12 de noviembre en una apuesta de alto riesgo para enfrentarse a Netflix.

También en el plato de Feige: la construcción de la próxima fase de las películas de Marvel, incluida la esperada película “Viuda negra” y una cuarta película de “Thor”. No está claro cómo, exactamente, Spider-Man habría encajado en la próxima ronda de películas de Marvel Studios si los estudios hubieran podido llegar a un acuerdo.

La fecha límite indicó por primera vez la ruptura de los lazos entre Sony y Disney. Representantes de Disney y Marvel Studios declinaron hacer comentarios.

“Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney de no mantenerlo como productor principal de nuestra próxima película de Spider-Man en vivo”, dijo Sony en un comunicado.

“Esperamos que esto pueda cambiar en el futuro, pero comprenda que muchas de las nuevas responsabilidades que le ha otorgado Disney, incluidas todas sus propiedades de Marvel agregadas recientemente, no le dan tiempo para trabajar en una propiedad intelectual que no le pertenece. Kevin es excelente y estamos agradecidos por su ayuda, su orientación y apreciamos que nos haya ayudado a seguir, y ahora nosotros continuaremos ”.



El colapso de las discusiones termina con lo que se vio como un pacto altamente inusual entre dos competidores de Hollywood. Disney en 2015 permitió a Feige, uno de los productores de películas más exitosos de la industria, reorganizar la franquicia cinematográfica más importante de su rival. A cambio, Disney pudo incluir al webslinger en su propia serie de películas de superhéroes, incluyendo “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame” de este año.

Para los fanáticos de Marvel y los dos estudios, el arreglo fue bueno mientras duró.

El acuerdo permitió a Sony actualizar su preciado superhéroe en un momento en que el estudio se había quedado sin ideas para la propiedad de Marvel. Sony, que financia las películas de Spider-Man, cosechó las ganancias y mantuvo viva su pieza clave de propiedad intelectual.

Disney, por su parte, fue amable con el acuerdo, en parte porque el gigante del entretenimiento con sede en Burbank posee los lucrativos derechos de comercialización de Spider-Man. Marvel también recibió un pequeño porcentaje de los ingresos de taquilla de las películas de Spider-Man.

Los resultados fueron impresionantes. “Spider-Man: Homecoming”, protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, fue un gran éxito, recaudando 880 millones de dólares en todo el mundo en 2017. La secuela de este año, “Spider-Man: Far From Home”, ha recaudado 1.11 mil millones de dólares.

Sin embargo, Disney finalmente decidió que no tenía sentido tener uno de sus cineastas más importantes trabajando para otro estudio si no podía tener una participación financiera significativa en las películas.

Mientras tanto, Sony había tenido éxito por sí sola con “Venom”, la película antihéroe protagonizada por Tom Hardy.

Venom es uno de los personajes relacionados con Spider-Man que posee Sony, y la película no se hizo como parte del gran universo de superhéroes encabezado por Disney. “Venom” recaudó 856 millones de dólares en la taquilla.

El estudio de Culver City, dirigido por el presidente de Sony Pictures Entertainment Tony Vinciquerra y el presidente del grupo cinematográfico Tom Rothman, también está haciendo una película protagonizada por Jared Leto como el personaje de Spider-Man Morbius, que se estrenará el próximo verano. Sony también hizo la película animada ganadora del Oscar del año pasado “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Los ejecutivos de Sony, dijeron personas familiarizadas con el asunto, confiaban en que podrían continuar con la franquicia de Spider-Man, incluso sin Feige. Holanda todavía está a bordo para futuras películas, dijeron las fuentes.

Sony adquirió los derechos cinematográficos de Spider-Man en 1999 y lanzó la primera película, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, en 2002. Sony produjo exitosas secuelas de “Spider-Man” en 2004 y 2007. Sony reinició la propiedad en 2012 con “The Amazing Spider-Man”, protagonizada por Andrew Garfield y Emma Stone. La película y su secuela de 2014 arrojaron rendimientos decrecientes en la taquilla.

Disney compró Marvel Entertainment en 2009 por 4 mil millones de dólares, dándole acceso a una gran cantidad de superhéroes, pero no a Spider-Man. Sony vendió los derechos de comercialización de Spider-Man a Disney en el 2011.

