“Dora y la Ciudad Perdida de Oro” una oportunidad única para la representación latina en Hollywood

Si quieres entender rápidamente el atractivo y el impacto duradero de Dora la Exploradora, que recibe el tratamiento de acción en vivo en “Dora y la Ciudad Perdida de Oro” de este fin de semana, el director James Bobin tiene una historia para ti.

“Mi hija sabe español gracias a Dora”, dijo a The Times durante un día de prensa para la película. “Cuando era pequeña, recuerdo haberle dicho una vez: ‘¿Cuál es tu animal favorito?’ Y ella dijo: ‘Ardilla’. Y yo dije: ¿A deer? (Un ciervo, en español) y conseguí una foto de un libro de un ciervo. Y ella dice: ‘No, no, no, no, no, ardilla’ y señala por la ventana”.

De hecho, Dora ha enseñado idiomas a millones de niños preescolares en todo el mundo desde su debut en el año 2000. En los países latinoamericanos donde se transmite el programa, junto con muchos de los más de 100 que lo emiten, enseña inglés a los pequeños. Su programa ha sido doblado a 30 idiomas, ha tenido dos exitosas caricaturas derivadas y ahora, casi 20 años más tarde, finalmente tiene su propia aventura en la gran pantalla.

Isabela Moner, quien interpreta a una adolescente Dora en la película, dice que creció viendo al personaje todas las mañanas antes de ir a la escuela.

Anuncio

“Michael y yo hablamos de esto”, dijo Eva Longoria, quien interpreta a la madre de Dora junto a Michael Peña como el padre de Dora. “Aunque no éramos niños cuando se estrenó, ella ha estado en nuestro espíritu de época. Como, no recuerdo un momento en el que no hubiera Dora. Se siente mayor que yo”.

La adaptación en vivo de Nickelodeon Studios ofrece una oportunidad única para la representación Latinx en Hollywood. Aún más inusual: una película en la que cinco protagonistas (incluido el primo de Dora, Diego, interpretado por Jeff Wahlberg) son de ascendencia latina.

De hecho, incluso el mono mascota de Dora, Botas (Boots), y el némesis de dibujos animados, Zorro (Swiper), son interpretados por los actores Latinx Danny Trejo y Benicio Del Toro, respectivamente.



Anuncio

“Es súper raro”, dijo Eugenio Derbez, quien interpreta a un explorador en la película, además de servir como productor ejecutivo. “Honestamente, cuando era joven y trataba de cruzar, dije: ‘No sé si voy a lograrlo’”. Estaba seguro de que siempre iba a ser parte del elenco, pero nunca uno de los protagonistas. Y ahora que puedo ver una cinta en la que todos los protagonistas son latinos, pensé que nunca iba a suceder, así que me siento orgulloso”.

“Lo he hecho antes en ‘Narcos’, pero nunca en una película de gran presupuesto, no así”, dijo Peña.

“Ni siquiera era que todos fuéramos latinos, era que de alguna manera éramos familia de inmediato”, dijo Longoria. “Tampoco teníamos servicio celular [filmando en Australia], por lo que nos unió. Fue hermoso pensar que éramos los únicos latinos en toda Australia que se unieron”.

“Lo hermoso de la historia es que, desde el punto de vista temático, es bastante universal”, añadió. “Creo que todo el mundo va a entenderla y a relacionarse con ella. No tienes que ser latino, pero es una celebración de nuestra cultura dentro de la película. Nuestro idioma está en ella, la gente que [refleja] nuestra comunidad está en ella, es orgánicamente latina. No era como ‘Insertar algo latino aquí’”.

Desde la izquierda, Eva Longoria, Isabela Moner y Michael Peña protagonizan una familia de exploradores en "Dora y la ciudad perdida de oro". (Vince Valitutti / Paramount Pictures)

Con la llegada de la película, parece que la representación de los latinos en los principales medios de comunicación podría estar creciendo. Peña atribuye el cambio a la evolución de la demanda de la audiencia.

“Es una especie de gran señal de los tiempos en los que el público lo exige, lo quiere y lo apoya”, dijo. “Como ‘Black Panther’: ¿Se habría hecho esa película hace 10 o 20 años? No lo creo. Así que se siente como cuando ‘Black Panther’ ganó, todos ganamos de alguna manera”.

Anuncio

El impulso actual por la diversidad es un cambio drástico con respecto a cómo eran las cosas al principio de la carrera de Peña hace dos décadas.

“Fue duro al principio, no voy a mentir”, dijo. “Mis compañeros de sala estaban audicionando para cosas mucho mejores, y había más audiciones [para ellos]. Pero siento que en cierto modo es difícil para todos. Y que depende de ti trabajar a través de eso”.

El actor dice que tuvo que tomar una decisión consciente desde el principio para evitar los papeles estereotipados, incluso a expensas de los trabajos. “Estaba harto de interpretar a pandilleros”, dijo Peña. “Yo llegué al punto donde pensaba, ‘Sabes qué, sólo voy a interpretar personajes tridimensionales. Y mi decisión [llegó] como un mes antes de que hiciera ‘Crash’, y luego todo estaba bien”.

“Siempre me he quejado de que todo el tiempo me ofrecían el mismo tipo de papeles”, comentó Derbez. “Querían que interpretara a un capo de la droga o a un narco o, en el mejor de los casos, a un jardinero. Y dije: ‘Quiero ser parte de este proyecto porque es una de las pocas veces que puedes ver a los latinos en la pantalla donde nadie está haciendo nada malo’”.

Ese sentido de responsabilidad también contribuyó a la decisión de Derbez de servir como productor ejecutivo.

“Yo me encargué de cuidar la cultura latina porque odio cuando ves películas de Hollywood y van a un restaurante mexicano y luego los ves bailando flamenco”, dijo. “El flamenco es de España. Y sé que es difícil para todos, es decir, todos hablamos español en América Latina, pero las culturas son tan diferentes que es un desastre. Pero aquí no hacemos un gran escándalo de eso, y esa es la belleza de la película”.

Eva Longoria, izquierda, Isabela Moner y Michael Peña protagonizan "Dora y la ciudad perdida de oro" de Paramount Pictures y Nickelodeon Movies. (Vince Valitutti / Paramount Pictures)

“Hemos hablado de esto muchas veces”, dijo Longoria. “Es difícil ser actor. Y también lo es el ser dentista o abogado. Es como si, sea lo que sea que vayas a hacer, tienes que dedicarte por completo a ello. Por eso me convertí en productora y directora, para crear mis propias oportunidades. Porque creo que si te sientas y aguardas a que llegue una película como ‘Dora’, estarás esperando mucho tiempo.

“Solía decir que tenemos que educar a los guardianes del contenido para aprovechar los diferentes pozos y comunidades de talento”, añadió. “Nuestra comunidad tiene historias increíbles, Dora es sólo una de ellas. Pero en lugar de educarlos, cambiemos a los guardianes”.

Anuncio

Aunque finalmente cambió de parecer, Derbez se mostró inicialmente escéptico sobre la idea de una película de acción en vivo de “Dora la Exploradora”.

“Cuando me hablaron del plan de hacer una película de Dora, yo estaba como ‘hmm’”, dijo Derbez. “Sonaba aburrido al principio porque ¿de qué iba a tratarse? Pero la cinta es completamente diferente de la caricatura. Tiene los mismos elementos, pero es más profunda, por lo que se ve un personaje tridimensional. Esta es la primera vez que vemos a una superheroína latina, y eso podría ser realmente inspirador para los niños de todo el mundo”.

Peña se sintió atraído por el tono de guiño de la película, que celebraba el material de referencia centrado en preescolar y elevaba el humor con un dulce giro.

“Normalmente lees guiones y quieres ser impresionado por ellos”, dijo. “Después de leerlo, casi me sentí aliviado porque quería que fuera bueno y deseaba todas las excusas para hacerlo. Sólo esperaba contribuir a la moción, ser parte de algo de lo que pensaba que valía la pena y de lo que me sentiría orgulloso al final. Ayudó mucho que James Bobin estuviera dirigiendo e hizo un trabajo increíble en ‘Los Muppets’ y ‘Alice Through the Looking Glass’”.

“Creo que lo hice porque Michael lo estaba haciendo”, dijo Longoria. “Pero también pensé ‘Vaya, realmente podrías estropearlo todo, adaptando a una figura de televisión tan emblemática’. Y cuando leí este guión, dije: ‘Bien, es una historia de origen’. Establece todo lo que sabemos sobre el personaje, y luego te embarcas en una nueva aventura con ella. Y eso es lo que realmente me gustó”.

“Lo que me sorprendió en primer lugar fue el [alcance] de la película”, dijo Moner. “Cuanto más formaba parte de ella, más quería estar ahí, si eso tiene sentido. Mientras más aprendía sobre cómo se iba a unir, más me enamoraba de este universo que estábamos creando. Simplemente parecía hacerle justicia a algo que crecí viendo”.

“Sí”, estuvo de acuerdo Longoria. “Un homenaje al original”.

Esta es la primera vez que vemos a una superheroína latina, y eso podría ser realmente inspirador para los niños de todo el mundo. Eugenio Derbez

“En una época en la que los latinos están siendo atacados, es bueno ver una imagen diferente de nosotros en la pantalla grande para nuestra comunidad”, agregó, una semana antes de que un tirador masivo en El Paso apuntara a la comunidad latina allí. “Hay muchas cosas hermosas sobre lo que Dora puede hacer culturalmente”.

“Definitivamente hay mucha infrarrepresentación para los latinos en la televisión y en el cine”, agregó. “Eso es un hecho. Creo que el gran mensaje acerca de ‘Dora’ es que la comunidad latina necesita apoyar una película como esta... flexionamos nuestro poder económico en la taquilla”.

“Pero al mismo tiempo, estamos en un gran momento en el que las cosas están cambiando”, dijo Peña. “Así que eso es genial. La representación en general creo que se está volviendo más aceptable, y espero que ni siquiera se hable de ello [eventualmente], es sólo una norma”.

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí