“Claws”, la respuesta de la clase trabajadora a “Big Little Lies”

Cinco mujeres, múltiples secretos, asesinatos y más que unas pocas grandes mentiras.

Las co-conspiradoras y su enredada red de crímenes, engaños, hombres malos y grandes mansiones han capturado la audiencia de la noche del domingo en la televisión después de “Game of Thrones”. El final de la serie de “Big Little Lies” el domingo significa el cierre de una historia complicada, al menos por ahora, pero la acción no ha terminado, gracias a otro grupo muy diferente de mujeres y una narrativa distinta.

El drama por cable “Claws”, la respuesta de TNT con una temática multirracial y de clase trabajadora al drama lleno de riqueza de HBO, está a la mitad de su tercera temporada. Aunque la comedia dramática de una hora de duración aún no ha resuelto la conversación cultural o se ha convertido en parte del ajetreo de la televisión como una serie de cable protagonizada por la lista A de Hollywood, debería ser el show perfecto para nuestra época.

Ubicada en los mini-centros comerciales del sur de la Florida en lugar de los pintorescos acantilados de Monterey, esta serie colorida, inteligente y perversamente divertida sigue a cinco manicuristas mientras intentan vencer a un sistema de clase y economía manipulados a favor del 1%. Pero al igual que la gente de clase media que describe el programa, “Claws” ha sido pasado por alto por un medio de entretenimiento que aún está enamorado de niveles inalcanzables de riqueza y cero grasa corporal.

“A menudo, las heroínas de las historias son mujeres de 20 o 30 años, pero no ves de 40, como las que trabajan en el centro comercial por donde pasas todos los días”, dice Janine Sherman Barrois, quien es ejecutiva de la serie junto con Rashida Jones, Will McCormack y el creador del show Eliot Laurence. “Son las mujeres en Target que encuentran un atuendo increíble, que salen de noche con sus chicas y beben margaritas. No se sienten como el fondo de pantalla del mundo. “Están luchando todos los días para poder salir adelante porque sienten que van a obtener una parte del sueño americano”.

Protagonizada por Niecy Nash (“When They See Us”, “Getting On”), “Claws” tiene una audiencia promedio de 7.6 millones de espectadores por episodio, lo que la ubica entre las cinco primeras entre los dramas que reciben publicidad. Nash interpreta a Desna, la dueña de la tienda, y su equipo es una mezcla diversa de inadaptados, bichos raros e individuos a los que la mayoría de las personas no les daría una segunda oportunidad. La pelirroja alegre Polly (Carrie Preston) puede parecer preppy pero es una estafadora y delincuente condenada. Trabaja en el salón junto a la ex stripper Virginia (Karrueche Tran), la chica dura Quiet Ann (Judy Reyes) y la confidente y amiga de la infancia de Desna, Jennifer (Jenn Lyon).

Enfrentan las batallas de las trabajadoras típicas (pagar el alquiler, el cuidado de los niños, el control de la natalidad, ascender en la escala económica) hasta que un roce con el crimen organizado las lleva por un camino de giros de trama fantásticos.

“Esta es una serie sobre mujeres que hacen cosas que normalmente estarían reservadas para los hombres”, dice Nash, quien dirigió un episodio esta temporada por primera vez. “Y me encanta que no se disculpan al respecto. Desna representa a muchas mujeres que conozco que están en el lado sur de los 40, no están casadas, no tienen hijos y mantienen relaciones sexuales para su propio placer. Y lo creas o no, ella no es talla 2".

“Claws” aborda temas serios como la adicción a las drogas, el aborto y el abuso doméstico dentro de una sátira más grande sobre la vida por debajo de la línea. Es un balance arriesgado que podría haber surgido como una parodia no tan divertida de gente que apenas la está haciendo, donde los personajes con voces y ropa exagerada son la broma. La serie, sin embargo, es un ingenioso equilibrio de problemas de la vida real, situaciones absurdamente divertidas, profundidad emocional y una dosis de baile rítmico o ballet acuático ocasional.

Laurence dijo que su intención era crear un programa que quisiera ver pero que no pudiera encontrar en la televisión. “Siempre estoy buscando la armonía en mi trabajo, y sabía que “Claws” sólo se ejecutaría correctamente si el asombroso arte de las uñas [estuviera] balanceado con una violencia impactante... Si los momentos más profundos se equilibraran con la maldad y la irreverencia”, dijo. “‘Claws’ ‘es una cuerda floja, totalmente. El contrapeso es esencial para la física del espectáculo”.

El ambiente caluroso y húmedo de Florida, que no podría estar más lejos de la brisa fresca del norte de California, se inspiró en su propia época en el estado y en "...cada barrio malo en el que vivía como un artista con dificultades”, dijo. “Incluso si estos vecindarios parecían una zona de guerra, siempre había un salón de uñas, y los negocios siempre estaban en auge”.

El exuberante, espeluznante y decadente pueblo de Manatee es un personaje en sí mismo; de acuerdo con la showrunner (guionista-productora) Sherman Barrois, traer el mundo a la vida con gran detalle fue en parte influenciado por el trabajo del cineasta Pedro Almodóvar.

“Suceden cosas locas bajo el sol brillante de Florida: los colores brillantes y la ropa”, dijo. “Trabajamos constantemente para obtener la paleta de colores, el brillo, el turquesa y el rosa. Además nuestra diseñadora de vestuario, Dolores [Ybarra], es un genio con patrones. Cuando miras cualquier fotograma de una de las “Claws”, ves su homenaje al color, muchos espectáculos se alejan de eso. Nosotros estamos desesperadamente en un viaje para encontrarlo, y hallar la locura en ese mundo”.

Y las miradas definitivamente importan en “Claws”. Las propias uñas cuentan una historia con sus formas y diseños. Las escenas a menudo se abren o se cierran con el arte de las uñas marcando el tono: el conjunto de Desna se afila a puntos mortales cuando sale a buscar sangre; las otras mujeres están llenas de amuletos y cristales de Swarovski cuando pretenden matar a la competencia en espectáculos de uñas, fiestas o en el casino.

Para contar una nueva historia con cada episodio o escena, el programa se basa en el manicurista principal Morgan Dixon. Trae a los artesanos de uñas de todo el país, emplea a talentos locales y tiene un montón de uñas llegadas desde el extranjero. Todos sus esfuerzos han dado como resultado una sólida competencia de uñas #ClawsUp en Instagram, con temas como “Bling”, “Neon”, “Clear”.

“Claws” representa un mundo vibrante de grandes cabellos, tejidos de expertos, aretes de plumas, estuches de teléfonos celulares con estampado de guepardos peludos y otras opciones de vestuario eléctrico que dan vida a Twitter durante cada episodio. “Cuando el programa se transmite, la comunidad de belleza, jóvenes influyentes y creadores de tendencias, lo llevan a Twitter”, señaló Sherman Barrois.

Llámelo frívolo o superficial, pero a la mayoría de las mujeres les importa cómo se ven, y en “Claws” son lo suficientemente valientes como para ir donde otros programas no van con sus elecciones de ropa.

“No empiezo por cómo se siente Desna”, dice Nash al capturar el estado de ánimo de su personaje. “Comienzo con cómo se ve, porque eso me informa. Voy de afuera hacia adentro. ¿Estas ropas cubren algo o lo exponen? Cuando la creé, al principio no tenía mucho tiempo y por eso llevaba muchos pants. Era una imagen única y muy monocromática: zapatos de mezclilla, bolso, pants, listo. Al principio, ella siempre estaba comiendo Lean Cuisine, pero lo dejamos pasar, en estos momentos tiene demasiados problemas para tratar de encontrar comida de dieta.

Es más fácil comer en el Shrimp Shack cuando se trata de las complicaciones del salón, las dificultades en el molino de pastillas o los peligros que conlleva la mafia Dixie, los mafiosos rusos, las pandillas chinas y el liderazgo corrupto en el casino nativo americano.

Desna los navega a todos mientras se ocupa de su discapacitado Dean (Harold Perrineau). El programa también incluye un elenco de personajes excéntricos, incluyendo Roller (Jack Kesy), la familia mafiosa de Dixie, Bryce (Kevin Rankin) y Uncle Daddy (Dean Norris), además del médico del dispensario de drogas nervioso Dr. Ken Brickman (Jason Antoon).

Las damas, sin embargo, son el espectáculo, y van decididas pase lo que pase. “Empiezas a hacer algo malo por una buena razón... pero hemos llegado a un punto, en la temporada 3, donde comenzamos a ver que el poder se corrompe. Imagina eso”, se ríe Nash.

Ahora es el momento de que ese poder se abra paso y venza la noción de que los problemas de la gente rica son los únicos sobre los que vale la pena hablar.

‘Claws’

Dónde: TBS y TNT

Cuándo: 9 p.m. domingo

Clasificación: TV-MA (puede no ser adecuado para niños menores de 17 años).

