Taquilla: ‘Angel Has Fallen’ mantiene el primer puesto

La larga taquilla del fin de semana del Día del Trabajo, históricamente uno de los períodos más lentos del año para los cines, careció notablemente de nuevos lanzamientos de los principales estudios.

En cambio, “Don’t Let Go”, “Bennett’s War” de Forrest Films y “Saaho” de Yash Raj Films quedaron fuera de los 10 primeros, ya que la lista de taquilla permaneció prácticamente sin cambios.

“Angel Has Fallen” de Lionsgate y Millenium mantuvo el puesto número 1 en su segundo fin de semana, agregando 11.6 millones de dólares, una caída del 46% desde su primer fin de semana, por un acumulado de 40.7 millones de dólares hasta el domingo. Se espera que la película recaude14.5 millones de dólares durante el fin de semana de vacaciones de cuatro días.

En el segundo lugar está “Good Boys” de Universal que sumó 9.2 millones de dólares en su tercer fin de semana (con 11.6 millones proyectados hasta el lunes) por un total acumulado de 56.2 millones. A nivel mundial, la película alcanza los 70.3 millones de dólares.

En tercer lugar, “El Rey León” de Disney agregó 6.7 millones de dólares en su séptimo fin de semana (con $ 9.2 millones previstos durante las vacaciones) por un total acumulado de 520.9 millones. Ahora está en $ 1.562 mil millones de dólares a nivel mundial y se perfila como la película número 7 de todos los tiempos en todo el mundo.

En el cuarto lugar “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” de Universal sumó 6,3 millones en su quinto fin de semana (con 8 millones previstos hasta el lunes) por un acumulado de 157 millones. Ha recaudado 684.2 millones de dólares a la fecha en ingresos globales.

Completando los cinco primeros, “Overcomer” de Sony agregó 5.7 millones en su segundo fin de semana, una caída del 30%, para un acumulado de 17.2 millones. Se espera que la película recaude 7.9 millones de dólares durante las vacaciones,

En el sexto lugar está “Ready or Not” de Fox Searchlight que sumó 5.6 millones en su segundo fin de semana, una caída del 30%, para un acumulado de $ 20.1 millones. Durante las vacaciones, se espera que genere 6.7 millones de dólares.

En séptimo lugar, “Scary Stories to Tell in the Dark” de Lionsgate agregó 5 millones en su cuarto fin de semana por un acumulado de 57.6 millones de dólares.

En el puesto número 8, “Spider-Man: Far From Home” de Sony agregó 4.3 millones en su noveno fin de semana por un total acumulado de 384.7 millones de dólares.

La película resucitó este fin de semana con la adición de cuatro minutos de nuevas imágenes y 2.154 salas más para un total de 3.162. El relanzamiento de la película se produjo días después de que Sony y Marvel Studios decidieran separarse, eliminando sin ceremonias las futuras películas de Avengers.

También de vuelta en los cines con una extensión, “Midsommar” de A24 aterrizó entre los 20 mejores, sumando 632 teatros (frente a 44) y 650,170 en su noveno fin de semana por un acumulado de 26.7 millones de dólares.

En noveno lugar, “Dora y la ciudad perdida del oro” de Paramount agregó 4.1 millones en su cuarto fin de semana por un total acumulado de 49.6 millones de dólares.

Completando el top 10, “The Angry Birds Movie 2" de Sony agregó $ 4.1 millones en su tercer fin de semana por un total acumulado de $ 33.9 millones.

Entre los recién llegados, OTL Releasing, una subetiqueta de Universal, lanzó el thriller de Blumhouse Tilt con calificación R “No lo dejes ir” a 2.4 millones en 922 teatros, aterrizando en el número 14, según las estimaciones de la empresa de medición Comscore.

La película de 5 millones de dólares, protagonizada por David Oyelowo y la actriz de “Euphoria” Storm Reid, fue dirigida por Jacob Aaron Estes. Sigue a un tío y su sobrina que están atrapados en diferentes líneas de tiempo. Obtuvo una calificación de 42% en Rotten Tomatoes.

La película de motocross basada en la fe “La guerra de Bennett” tuvo problemas, abriendo con 445,151 en 970 ubicaciones, un terrible promedio de 459 por teatro durante los tres días y un proyectado de 579,379 de dólares durante las vacaciones, según Box Office Mojo. Obtuvo una calificación de 60% “fresco” en Rotten Tomatoes.

El thriller de acción indio “Saaho” se abrió en 380 pantallas a 1.9 millones, según estimaciones de Box Office Mojo.

La película de 48 millones de dólares obtuvo el segundo día de estreno más alto para una película india en India, ganando aproximadamente 18 millones de dólares. Obtuvo una puntuación de “putrefacción” del 0% en Rotten Tomatoes.

Lionsgate abrió la comedia en español “Todos Caen” en 371 localidades a 1.1 millones de dólares con un total proyectado de 1.3 millones durante las vacaciones.

IFC Films estrenó “Official Secrets”, protagonizada por Keira Knightley, en cuatro ubicaciones a 80,046 de dólares para un mejor promedio de fin de semana por pantalla de 20,012. Obtuvo un 80% de “fresco” en Rotten Tomatoes.

Magnolia lanzó “Raise Hell: The Life and Times of Molly Ivins” en 18 ubicaciones en Texas a $ 93,120 por un promedio por pantalla de 5,173 de dólares. Obtuvo una calificación de 95% “fresco” en Rotten Tomatoes.

1091 estrenó el drama “Before You Know It” en tres ubicaciones a 27,000 dólares por un promedio por pantalla de $ 9,000. Obtuvo una calificación de 86% “fresco” en Rotten Tomatoes.

“The Peanut Butter Falcon” de Roadside Attractions agregó 2.9 millones y 253 ubicaciones en su cuarto fin de semana (una minúscula caída del 2%), para un promedio por pantalla de 2,339 y un acumulado de 7.9 millones de dólares.

Sony Pictures Classics expandió “After the Wedding” en 428 ubicaciones (en lugar de 81) a 445,452 para un promedio por pantalla de 1,041 y un acumulado de 862,813 hasta el domingo. El estudio también amplió “Aquarela” a 35 ubicaciones (en lugar de 13) a 42,120 para un promedio por pantalla de 1,203 y un acumulado de 122,583.

Amazon expandió “Brittany Runs a Marathon” en 44 ubicaciones adicionales (en lugar de cinco) a 414,228 para un promedio por pantalla de 8,454 y un acumulado de 639,658 dólares.

Neon expandió “Honeyland” en 42 ubicaciones a 52,270 para un promedio por pantalla de 1,245 y un acumulado de 371,792 dólares.

Esta semana, Warner Bros. abre la secuela de terror “It: Chapter Two”. En lanzamiento limitado, Greenwich lanza el documental “Linda Ronstadt: El sonido de mi voz”.

