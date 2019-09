La presión aumenta a medida que surgen más acusaciones contra Plácido Domingo

Mientras Plácido Domingo enfrentaba una segunda ronda de acusaciones de acoso sexual el jueves, aumentó la presión sobre la Ópera de Los Ángeles para tomar medidas contra su gerente general, y el apoyo mundial en favor de esta leyenda de la ópera, comenzó a marchitarse.

Once mujeres más le dijeron a Associated Press que fueron objeto de toqueteo no deseado, solicitudes persistentes de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas y besos por parte de Domingo. Las nuevas acusaciones siguen a un artículo de la AP del 13 de agosto en el que nueve mujeres acusaron a Plácido Domingo de acoso sexual y, en algunos casos, de haber dañado sus carreras cuando rechazaron sus avances.

Luego de las nuevas acusaciones, fuentes cercanas a LA Opera le dijeron a The Times que Domingo no estará involucrado en la gestión diaria mientras dure investigación. Pero con el número de presuntas víctimas llegando a 20 y un nuevo acusador que ha proporcionado una corroboración convincente de su historia, LA Opera se enfrentó a crecientes llamados a tomar medidas más enérgicas.

La portavoz personal de Domingo, Nancy Seltzer, dijo a la AP: “La campaña en curso de AP para denigrar a Plácido Domingo no solo es inexacta sino poco ética. Estas nuevas afirmaciones están plagadas de inconsistencias y, como en la primera historia, en muchos sentidos, simplemente son incorrectas. Debido a que hay una investigación en curso, no haremos comentarios sobre detalles, pero discutimos enérgicamente la imagen engañosa que la AP está tratando de pintar de Plácido Domingo”.

Anuncio

Seltzer rechazó la solicitud del Times de más comentarios.

Los Angeles Opera emitió un comunicado que dice que toma las acusaciones de una manera “extremadamente seria”.

“Creemos que todos nuestros empleados y artistas deben sentirse valorados, apoyados y seguros. Sin embargo, no podemos discutir ningún reclamo específico”, dijo la compañía, rechazando hacer más comentarios hasta que su investigador, el bufete de abogados Gibson, Dunn y Crutcher completara el trabajo.

El nuevo informe de AP, que cita a 10 acusadores anónimos, se centró en gran medida en los relatos detallados de la cantante Angela Turner Wilson durante la temporada 1999-2000 de Washington Opera, donde Domingo fue director artístico.

Anuncio

Wilson le dijo a la AP que ella, que entonces tenía 28 años, y Domingo se estaban maquillando juntos cuando se levantó de su silla, se paró detrás de ella, deslizó sus manos en su bata y debajo de los tirantes del sujetador, y agarró su pecho desnudo.

“Duele”, le dijo a la AP. “No fue gentil. Me tocó a tientas. Dijo que Domingo se dio la vuelta y se alejó, dejándola atónita y humillada.

Wilson dijo que fue alentada a denunciar su caso después de que Domingo respondió al primer artículo de AP diciendo que creía que sus acciones “siempre fueron bienvenidas y consensuadas” y agregó: “Las reglas y estándares por los cuales somos, y debemos ser medidos hoy, son muy diferente de lo que eran en el pasado”.

Wilson rechazó la idea de que tal comportamiento haya sido aceptable.

¿Qué mujer querría alguna vez que le agarrara el pecho? ”, le dijo a AP. “Luego tuve que subir al escenario y actuar como si estuviera enamorado de él”.

El jueves, The Times localizó a Wilson, una profesora de voz de la universidad en el área de Dallas, pero ella se negó a hablar más sobre su experiencia.

Wilson fue la única acusadora nueva que habló con la AP en la nota. Los otros pidieron el anonimato porque todavía trabajan en la industria y dijeron que temían las recriminaciones en un mundo dominado por Domingo y otros hombres poderosos.

La AP informó que algunas mujeres dijeron que el apoyo a Domingo en Europa, y el escepticismo de las acusaciones de las mujeres, les ha hecho temer presentarse públicamente.

Anuncio

De hecho, la estrella mundial de la ópera Anna Netrebko y la cantante Sonya Yoncheva, ganadora en 2010 de la competencia Operalia de Domingo para talentos emergentes, se apresuraron a defender al artista el mes pasado.

The Times habló con varias fuentes conectadas con las producciones pasadas de LA Opera a lo largo de los años que desafiaron la veracidad de las primeras denuncias anónimas de AP y recordaron diferentes escenarios, en los que mujeres jóvenes, fanáticas e intérpretes por igual, buscaron establecer una relación con la estrella de la ópera.

El comportamiento a puerta cerrada seguía siendo desconocido, pero las fuentes, que exigieron el anonimato porque temían no solo las represalias profesionales sino también los ataques del movimiento #MeToo, dijeron que nunca presenciaron el tipo de comportamiento depredador reportado por AP.

Sin embargo, para el jueves, cuando llegó la segunda ola de acusaciones, algunos de esos defensores en privado expresaron menos confianza en la inocencia de Domingo o se mostraron notablemente callados.

La Metropolitan Opera en Nueva York, donde Domingo está programado para cantar en “Macbeth” a finales de este mes, reiteró su declaración anterior que retiene su opinión hasta que lleguen los resultados de la investigación de LA Opera.

La presión por los resultados de esa investigación está llegando a su punto máximo. La temporada de LA Opera comenzará con “La Bohème” el 14 de septiembre. Fuentes cercanas a la compañía dijeron que Domingo no está programado en Los Ángeles hasta que concluya la investigación. Si bien algunos especulan que su ausencia de la ciudad podría alentar a más voces dentro de LA Opera a hablar durante la investigación, los escépticos ven el movimiento como gestión de crisis, un esfuerzo para evitar provocar a los defensores de las víctimas y avivar una protesta en la noche de apertura.

Mientras tanto, el hashtag # Opera9 utilizado en Twitter cambió el jueves a # Opera20 basado en el nuevo recuento de presuntas víctimas. Quienes usan el hashtag, incluidas las mujeres y los hombres que trabajan en la ópera, dijeron que habían estado en silencio durante demasiado tiempo y que el problema del acoso sexual en el mundo de la ópera es un secreto a voces.

Los dos cantantes que hablaron en la nota de AP, Wilson y Patricia Wulf, relataron sus experiencias mientras trabajaban para lo que ahora es la Ópera Nacional de Washington en el Centro Kennedy en Washington, DC. El jueves, la presidenta del Centro Kennedy, Deborah F. Rutter y Washington. El director general de la Ópera Nacional, Timothy O’Leary, respondió a una implicación más amplia en los artículos de AP: que la gerencia ignoraba regularmente el comportamiento inapropiado.

Anuncio

Rutter y O’Leary citaron “políticas de tolerancia cero con respecto al acoso y la discriminación” y dijeron: “El Centro Kennedy no recibió ninguna queja documentada sobre el comportamiento de Domingo antes de la afiliación de WNO con el Centro Kennedy en 2011, y no ha recibido desde entonces.

La AP citó a ex empleados de LA Opera que acusaron a los administradores de la compañía de ignorar el acoso aquí.

El artículo de AP citó a Melinda McLain, coordinadora de producción para la temporada 1986-87, diciendo que tenía que crear esquemas elaborados para mantener a Domingo alejado de cantantes específicas. McLain dijo que otra estrategia era invitar a la esposa de Domingo, Marta, a asistir a fiestas de la compañía, “porque si Marta estaba cerca, él se portaba bien”.

Un empleado anónimo le dijo a AP que le ordenaron que no enviara a mujeres jóvenes y atractivas a vestirse con Domingo debido a su reputación de “acercarse demasiado, abrazarse, besarse, tocarse y ser físicamente cariñoso”.

Una empleada diferente dijo que tuvo que esquivarlo, logrando que un beso cayera en su mejilla y no en su boca. Otro miembro del personal le dijo a AP que Domingo la colocó contra una pared, le agarró la mano y le susurró al oído mientras su jefe masculino la miraba.

Plácido Domingo fuera de su camerino en el Dorothy Chandler Pavilion en 2006. (Gary Friedman / Los Angeles Times)

LA Opera y su investigador se negaron a definir el alcance de la investigación actual y si incluye el supuesto fracaso de la administración para responder al acoso. El presidente de la junta de LA Opera, Marc Stern, rechazó la solicitud de comentarios del Times.

Wilson le dijo a AP que estaba al tanto de la reputación de Domingo en su tercera temporada en la Ópera de Washington, pero quería creer que su interés era profesional. Con el tiempo hubo invitaciones frecuentes, dijo Wilson, para ir a su departamento a ver un video de un papel que quería que ella cantara o que fuera a cenar.

“Yo le decía, ‘No, maestro’. Sentí que si le decía ‘maestro’, aún sería respetuoso”, dijo a la AP.

“Me quedé con el no - No, no nos reuniremos.No, no iré contigo a tu departamento. No no no”.

Wilson dijo que un día estaba programada para maquillarse junto a Domingo, lo cual “pensó que era extraño”.... Por lo general, las grandes estrellas, especialmente las cabezas de cartel, se maquillan en su camerino”. Pero dijo que la tranquilizó el hecho de que la persona de maquillaje también estaba presente y la puerta de la habitación estaba abierta.

Wilson dijo que después de agarrarle el pecho, ella gritó de dolor y le preguntó a la persona encargada del maquillaje: "¿Viste eso?” Al ser contactado por la AP, el maquillador dijo que no recordaba el incidente.

Dijo que llamó a su esposo y a sus padres esa noche, y también la noche en que Domingo intentó besarla, y los tres confirmaron a la AP que estaba molesta y llorando cuando les contó lo que sucedió.

Wilson le proporcionó a la AP copias de un diario que ella guardaba en el momento en que los ensayos de la producción, “Le Cid”, comenzaron el 4 de octubre de 1999. En una entrada un mes después, escribió que Domingo “me lo ha dicho varias veces”. Que estaba feliz con mi forma de cantar ", pero también” me golpea todo el tiempo ". Ella agregó:" Por favor, Dios, no dejes que empeore todo esto”.

La siguiente temporada, dijo, tuvo tres papeles, pero Domingo apenas la reconoció.

Aunque ganó el prestigioso premio al artista del año de la compañía esa temporada, en 2000, Wilson le dijo a AP que la Washington Opera nunca más la contrató, lo que ella atribuye a sus interacciones con Domingo.

Su carrera duró una década más antes de dedicarse principalmente a la enseñanza.

Wilson dijo que ella se da cuenta de que es difícil para sus legiones de admiradores aceptar historias que lo acusan de acciones sexualmente agresivas.

“Sería difícil como fanático justificar o racionalizar cómo alguien tan encantador y generoso en muchos sentidos podría ser esta persona”, dijo.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí