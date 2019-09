YouTube usará IA defectuosa para mantener los anuncios dirigidos fuera de los videos para niños

YouTube dejará de vender anuncios personalizados en los contenidos para niños, acordó la pasada semana el gigante de transmisión de videos, como parte de un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC). Pero el plan de la compañía se basa en tecnología que ya experimentó dificultades para tomar decisiones en el pasado.

La unidad de Google usará inteligencia artificial (IA) para identificar qué videos apuntan a los niños, y luego evitará que estos sean emparejados con anuncios.

Los políticos y consumidores han escuchado este plan antes. YouTube utilizó inteligencia artificial durante años para encontrar y eliminar contenidos no deseados, como pornografía, propaganda terrorista y violencia extrema. Otras compañías tecnológicas, como Twitter Inc. y Facebook Inc., también afirmaron que la IA es la respuesta a sus problemas, como el acoso en línea y la intromisión electoral por parte de estados extranjeros.

Google, de Alphabet Inc., es una de las compañías de inteligencia artificial más exitosas, pero con tanto contenido en línea la tecnología a veces se queda corta, tal como ocurrió cuando miles de clips del ataque terrorista en dos mezquitas de Nueva Zelanda, en marzo último, fueron subidos a YouTube.

La IA no es la primera línea de defensa. YouTube les dice a los creadores de videos que informen si su contenido está dirigido a niños. Pero los creadores dependen en gran medida de los ingresos publicitarios, por lo cual podrían tener pocos incentivos para informar a YouTube cuándo sus clips son para los pequeños. Algunos ya describen sus producciones como “juegos para toda la familia” o “videocooperativos”, en lugar de específicamente para niños. Eso sugiere que la IA jugará un papel importante en la vigilancia de las nuevas reglas y la búsqueda de clips y otros contenidos que puedan caer en una zona gris infantil. “Si los creadores no clasifican adecuadamente su contenido de forma deliberada, tomaremos medidas al respecto”, advirtió una portavoz de Google.

Según el acuerdo anunciado el miércoles, YouTube pagará $136 millones para resolver las acusaciones de la FTC por haber recopilado datos personales de menores sin el consentimiento de sus padres. La compañía deberá abonar $34 millones adicionales al estado de Nueva York para resolver acusaciones similares presentadas por el fiscal general del estado.

YouTube utiliza el aprendizaje automático, un tipo de software de inteligencia artificial que se vuelve más inteligente cuantos más datos procesa y necesita menos información de codificadores humanos. Google es líder en el campo, pero no está claro qué tan bien funcionará la tecnología cuando se aplique a las enormes cantidades de contenido infantil en YouTube.

Cuando la plataforma lanzó una aplicación específica para niños, en 2015, utilizó un software para seleccionar videos correctos de entre miles de millones de clips en su sitio principal. Menos de tres meses después del lanzamiento, grupos de defensa de chicos y consumidores particulares encontraron clips inapropiados en la aplicación, que incluían lenguaje sexual explícito y chistes sobre pedofilia.

“La IA ha mejorado su capacidad de identificar contenido y, aunque estoy seguro de que habrá errores aquí y allá, creo que detectará adecuadamente el contenido destinado a los niños”, afirmó Melissa Hunter, fundadora de Family Video Network, que posee un canal en YouTube. “A medida que los estafadores desarrollen nuevos métodos para engañar a la IA, los ingenieros de YouTube actualizarán los clasificadores para superar esos trucos. Nada es infalible, pero creo que está a la altura de la tarea”.

Brenda Bisner, ejecutiva de Kidoodle.TV, un servicio de transmisión rival, está menos convencida. Para ella, el gobierno de EE.UU debería haber obligado a YouTube a eliminar todos los clips para niños de su sitio web y prohibido la plataforma en las escuelas. “Cualquier persona que haga contenido para chicos no debería estar en YouTube”, agregó. “Ha quedado demostrado una y otra vez que no es seguro”.

Este abril, el software de YouTube confundió un clip en vivo del incendio de la catedral de Notre Dame con uno de los ataques terroristas del 11 de Septiembre. “Nuestros sistemas a veces se equivocan”, reconoció un portavoz de YouTube en ese momento. También es posible engañar a los algoritmos de YouTube haciendo pequeños ajustes a un video, como cambiar el color de algunos píxeles o voltearlo de costado, especialmente si el contenido es nuevo para el servicio. Así es como muchos de los videos del ataque a la mezquita de Nueva Zelanda atravesaron las defensas digitales del sitio.

YouTube está tomando otras medidas para tratar de proteger a los niños de tales errores en el futuro. Planea promover la aplicación YouTube Kids de manera más activa y recientemente limitó qué canales pueden ser parte de este servicio de videos infantiles.

Los anuncios dirigidos son más valiosos para el propietario de YouTube, Google. Pero la solución de la plataforma es mucho menos costosa que otras posibles medidas, como eliminar todo tipo de anuncios en los clips para chicos.

La firma de investigación Loup Ventures estima que los ingresos totales de YouTube serán de entre $10 mil y $15 mil millones este año, de los cuales un promedio de $500 a $750 millones provienen del sector de contenidos infantiles. Eliminar los anuncios en videos para niños reducirá los ingresos totales en un 1% como máximo, explicó Doug Clinton, analista de Loup Ventures.

“En resumen: YouTube seguirá publicando anuncios junto con contenidos para chicos, pero con menos datos, y los datos probablemente no agreguen tanta calidad al inventario como se podría pensar”, explicó.

El cambio podría tomar un bocado más grande de la industria artesanal de creadores que fomentaron negocios prósperos haciendo clips para niños, publicándolos en YouTube y quedándose con una parte del dinero publicitario.

La plataforma espera que haya un “impacto comercial significativo” para este tipo de canales, y reservó $100 millones para ayudar a financiar contenidos infantiles “reflexivos y originales”.

“La cuestión del financiamiento es importante”, consideró Chris Williams, director ejecutivo de la compañía de medios para niños Pocket.Watch. “Muestra claramente que YouTube intentará suavizar el impacto”.

Reportes de la agencia Associated Press se utilizaron para compilar este artículo.

