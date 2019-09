Los 10 mejores discursos del Emmy: lágrimas, ovaciones y una propuesta de matrimonio

Los discursos de aceptación han sido durante mucho tiempo un sello distintivo de los Primetime Emmys, proporcionando momentos de emoción y espontaneidad. Una ganadora dijo que estaba desempleada y usó el evento para pedir un trabajo, mientras que otro usó su plataforma para proponer matrimonio.

Estos son algunos de los momentos más memorables de las ceremonias Emmy pasadas.

(Nota: No incluimos a la estrella de “Veep” Julia Louis-Dreyfus, quien merece su propia categoría al “Mejor Discurso Emmy”).

‘Sex and the City’ (2004)

Sarah Jessica Parker, derecha, con "Sex and the City" amor interés Chris Noth. Parker pronunció un discurso memorable después de ganar el Emmy para la última temporada de la serie en 2004. (Craig Blankenhorn / HBO )

Parker finalmente fue reconocida después de 10 nominaciones como actriz y productora de “Sex and the City” de HBO. Su victoria se produjo después de que el programa había completado su última temporada. “Esta es una gran puntuación para una oración muy larga, una oración realmente buena”, dijo Parker. Aunque la orquesta trató de cortarla, Parker continuó con evidente emoción, agradeciendo al elenco, el equipo, su manager, publicistas, la ciudad de Nueva York y los “transeúntes que siempre quisieron lo mejor para mí".

Meryl Streep, ‘Angels in America’ (2004)

Meryl Streep en el escenario pronunciando su discurso de Emmy. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

“Hay días en que yo misma creo que estoy sobrevalorada”, dijo la ganadora múltiple del premio, haciendo una pausa antes de agregar con una amplia sonrisa, “pero no hoy”. Elogiando a otros en la categoría, incluidos Glenn Close y Helen Mirren, Streep humorísticamente destacó a Emma Thompson como la única “a quién le guardará rencor... ¿Pero a quién le importa?”

The Lonely Island, ‘Dick in a Box’ (2007)

Andy Samberg ganó un Emmy - por el memorable corto de Lonely Island "Dick in a Box" - mucho antes de ser anfitrión de los Emmys en 2015. (Kevin Winter / Getty Images)

Andy Samberg de “Saturday Night Live” bromeó sobre la victoria del cortometraje “Saturday Night Live”, “Es seguro decir que cuando nos propusimos hacer esta canción, todos estábamos pensando el ‘EMMY’”.

Kristen Chenoweth, ‘Pushing Daisies’ (2009)

Kristin Chenoweth’s Emmy acceptance speech.

Chenoweth estaba tan abrumada por la conmoción y la emoción después de que se anunció su nombre que parecía que no podría terminar su discurso. Pero ella se abrió paso, agradeciendo a la Academia de la Televisión “por reconocer un programa que ya no está en el aire”, y notó que ahora estaba buscando trabajo. “Me gustaría estar en ‘Mad Men’. También me gusta ‘The Office’ y ‘24’”.

Melissa McCarthy, ‘Mike & Molly’ (2011)

Antes de que se anunciara el ganador, los nominados, incluidos Edie Falco (“Nurse Jackie”), Martha Plimpton (“Raising Hope”), Tina Fey (“30 Rock”) y Amy Poehler (“Parks and Recreation”), se alinearon en escenario y se tomaron de las manos como si estuvieran en un concurso de belleza. Cuando se llamó el nombre de McCarthy, el presentador Rob Lowe la coronó y le dieron un ramo de rosas. “Santo humo”, declaró McCarthy. "¡Es mi primer y mejor concurso!”

Merritt Wever, ‘Nurse Jackie’ (2013)

Merrit Wever de "Nurse Jackie" en el escenario aceptando su premio Emmy. (Kevin Winter / Getty Images)

Wever, obviamente sorprendida, pronunció lo que muchos observadores de los Emmy han llamado el mejor discurso de aceptación de todos los tiempos cuando pronunció esta gema: “Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que irme, adiós”, luego huyó del escenario.

Jon Hamm, ‘Mad Men’ (2015)

Hamm había sido nominado 16 veces antes de romper su racha perdedora en 2015 por su interpretación del ejecutivo de publicidad Don Draper. El actor fue notablemente humilde: “Ha habido un terrible error, claramente”, dijo. “Esto es imposible”. Elogió a sus compañeros nominados, así como al elenco y productores de “Mad Men”, y agregó: “Es increíble, imposible para mí estar aquí".

Viola Davis, ‘How To Get Away With Murder’ (2015)

Davis se convirtió en la primer afroamericana en ganar en la categoría de actriz principal y pronunció un sincero discurso en favor de la diversidad en Hollywood. “Lo único que separa a las mujeres de color de cualquier otra persona es la oportunidad. No se puede ganar un Emmy por roles que simplemente no están allí ".

Henry Winkler, ‘Barry’ (2018)

El ex Fonz recibió una gran ovación mientras se apresuraba a recibir su trofeo. “Solo tengo 37 segundos, escribí esto hace 43 años”, dijo el actor cuando comenzó su discurso, que rindió homenaje al elenco y al equipo de la comedia de HBO. Terminó con un saludo a sus hijos: “Jed, Zoey y Max, puedes irte a la cama ahora. ¡Papá ganó!”

Glenn Weiss, ‘The Oscars’ (2018)

Glenn Weiss utilizó su tiempo en el escenario mientras aceptaba el premio de dirección especial por los Oscars para proponer matrimonio.

A pesar de todo el poder de las estrellas en el escenario, la victoria de Weiss no solo fue el momento más memorable de la noche, sino que pasará a la historia de los Emmy como la primera propuesta de boda de la ceremonia. Agradeciendo a su novia Jan Svendsen sentada en la audiencia, Weiss dijo: “Jan, eres el sol de mi vida. ¿Te preguntas por qué no me gusta llamarte mi novia? Porque quiero llamarte mi esposa ". Su discurso terminó con una propuesta de rodillas en el escenario y un último "¡Gracias a la Academia!”

