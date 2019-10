Opinión: Meghan Markle contra la mafia de los tabloides

El príncipe Andrés ha sido acusado por una mujer de abusar de ella cuando era adolescente en la red de explotación sexual infantil de Jeffrey Epstein. Sin embargo, los tabloides británicos están obsesionados con otra realeza: Meghan Markle, la mujer de color más famosa de Gran Bretaña.

El por qué Markle, la duquesa de Sussex, se ha convertido en el juguete real no es obvio. Es una profesional autodidacta que se ha convertido con entusiasmo en una campeona de organizaciones benéficas que apoyan a niñas y mujeres. Rápidamente cumplió con el trabajo tradicional de la realeza femenina: proporcionar un heredero masculino. Entre los milenios británicos, ella es más popular que el príncipe Carlos, y comparte su calificación positiva del 46% entre los británicos en general, según una encuesta reciente. Y está casada con el hombre real más popular, el príncipe Harry.

El ascenso de Markle es fuente de inspiración para muchas mujeres y niñas negras. Sin embargo, la duquesa ha adquirido una virulenta turba de detractores en los medios de comunicación, que proporcionan un megáfono para los ataques de parientes distanciados, aguijonea a personas que no cometen delitos como Markle acunando a su bebé y la singulariza por el lujoso estilo de vida con el que se casó.

Tal vez un departamento de estudios especializados en Meghan reflexionará algún día por qué Markle es abucheada sin cesar por cosas que ganan el aplauso de la realeza, como usar vestidos y joyas de un solo hombro, y fiestas y vacaciones costosas. O explique cómo, después de los informes sensacionalistas de que Markle ha introducido la discordia en la familia real, la monarquía británica permanece extrañamente intacta.

Los que se preguntan qué piensan Meghan y Harry sobre este tipo de ataques recibieron su respuesta esta semana, cuando Markle presentó una demanda contra el periódico Mail on Sunday por publicar una carta privada que le envió a su padre.

“He sido testigo silencioso de su sufrimiento privado durante demasiado tiempo”, escribió el príncipe Harry en una declaración, condenando la “implacable propaganda” de un periódico " que la ha vilipendiado casi a diario durante los últimos nueve meses”. Y añadió: “Perdí a mi madre y ahora veo a mi mujer caer víctima de las mismas fuerzas poderosas”, refiriéndose a su madre, la princesa Diana, que murió en un accidente de coche en París mientras era perseguida por los paparazzi en motocicletas.

Para algunos, la actitud contra Markle tiene que ver con su raza.

“Querida Inglaterra y prensa inglesa, sólo digan que la odian porque ella es negra, y a él por casarse con una mujer negra y terminen con esto”, dijo la actriz británica Jameela Jamil. “Su acoso es tan vergonzoso y obvio. Todos ustedes han perdido la cabeza”.

La herencia birracial de Markle ha sido motivo de burla desde el día en que el titular del Daily Mail anunciaba “La chica de Harry ha salido (casi) directamente de Compton”. La hermana del primer ministro Boris Johnson, Rachel, describió a la entonces novia de Harry como la hija de una “mujer afroamericana con rastas” que aportaría “un ADN rico y exótico” a la familia real. “El problema es que Meghan Markle es una mujer mestiza, que ocupa un espacio que se suponía que era para una mujer blanca, en una institución notoriamente blanca”, escribió la periodista Ilayda McIntosh en la página Common Sense Network.

A medida que crecía el aluvión, el actor George Clooney regañó a la prensa británica. “Es una mujer que está embarazada de siete meses y ha sido perseguida, vilipendiada y perseguida de la misma manera que Diana”, dijo Clooney. Cuando el bebé real, Archie, nació, el presentador de la BBC Danny Baker tuiteó una foto de un hombre y una mujer con un chimpancé, titulado “el bebé real sale del hospital”. Baker fue despedido.

Meghan fue criticada incluso por su aparición en una edición de otoño de Vogue Británico, aunque Kate Middleton había sido invitada para aparecer en la edición de Huffington Post. "¿Fue la crítica racista? Algo de eso, sí", dijo Edward Enninful, editor de British Vogue, al diario The Guardian.

Los tabloides británicos prosperan económicamente convirtiendo su monarquía en una telenovela. Las mujeres reales son las más afectadas por las críticas de los medios de comunicación, que a veces son abiertamente sexistas, como la sugerencia de que Meghan padece el “síndrome de la esposa americana”.

Después de que los Sussex fueron criticados por predicar el ecologismo mientras volaban en jets privados - Harry dijo que estaba preocupado por la seguridad de su familia - un columnista del Guardian bromeó diciendo que tal vez la pareja real debería quedarse en casa, donde el papel de Meghan debería ser un silencio estoico y obediente.

Cuando Meghan y Harry viajaron en avión con British Airways a Sudáfrica, donde Markle dijo a una multitud animada que, “aunque estoy aquí con mi marido representando a la familia real, quiero que sepan que estoy aquí como madre, como esposa, como mujer, como mujer de color, y como su hermana”.

El viaje fue un recordatorio de que la historia de amor de Meghan y Harry ha puesto una cara moderna a la realeza británica y a la larga historia británica de explotación colonial basada en la raza. Al desmantelar esta imagen, Gran Bretaña tiene mucho más que perder que la duquesa de Sussex.

Anne-Marie O’Connor es periodista londinense y autora de “The Lady in Gold, the Extraordinary Tale of Gustav Klimt’s Masterpiece, Portrait of Adele Bloch-Bauer”.

