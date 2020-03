La radio en español está en auge en Los Ángeles, pero los DJ locales dicen que apenas tienen para la renta

En la popular estación de radio La Raza, que transmite música regional mexicana a Los Ángeles, es conocido como DJ Mr. Boro. Pero el mes pasado, bajo un sol inusualmente cálido de febrero, Félix Castillo se paró en un camión estacionado en una calle lateral de Mid-Wilshire para dirigirse a una multitud como él mismo: un trabajador de radio mexicoamericano altamente calificado y mal pagado.

El hombre de 39 años, cuyo nombre artístico se basa en su parecido con el actor cómico mexicano conocido como Borolas, protestaba por lo que su sindicato describió como recortes salariales planificados de dos dígitos propuestos por su empleador.

“Estamos ganando el salario mínimo o comenzamos a trabajar de forma gratuita en este negocio solo para que podamos poner nuestro pie en la puerta”, dijo Castillo a unos 50 seguidores que usaban camisetas negras y amarillas con las palabras " Contrato justo ahora ". “Somos personas honestas y trabajadoras, y estamos cansados ​​de esperar el cambio”.

Después de más de tres años de negociaciones contenciosas e infructuosas, este mes el sindicato de 28 miembros de deejays, anfitriones, locutores y mezcladores en las estaciones de Los Ángeles La Raza-FM (97.9) y Mega 96.3-FM presentará sus quejas a las Relaciones Laborales Nacionales. Junta contra su empresa con sede en Miami, Spanish Broadcasting System. Están acusando a su empleador de infracciones reiteradas de la ley laboral.

En una declaración enviada por correo electrónico, SBS dijo que no hizo comentarios sobre litigios pendientes.

“Hemos negado las acusaciones en la queja y esperamos una audiencia justa”, dijo Richard Lara, vicepresidente ejecutivo y asesor general de SBS.

La disputa legal se produce cuando los artistas latinos luchan por una mayor representación en Hollywood.

La Raza y Mega son las primeras estaciones de radio en español en sindicalizarse en todo el país. Su enfrentamiento con SBS destaca un impulso más amplio del mayor sindicato de Hollywood para organizar los medios latinos en todo el país. SAG-AFTRA se está expandiendo a la radio en español después de asegurar contratos para trabajadores en redes de televisión como Telemundo en los últimos años.

El enfoque en los medios en español es “una alta prioridad” para SAG-AFTRA, dijo Anna M. Calderón, quien es puertorriqueña y directora nacional del sindicato.

“Esta es una parte vulnerable de la población pero una parte que se está volviendo más poderosa y más relevante en el espacio político”, dijo Calderón. “Más latinos dicen que ya es suficiente”.

La sindicalización en las estaciones de SBS subraya “el dinero y el crecimiento que ha habido en los medios de comunicación en español, y refleja algo sobre los propios sindicatos”, dijo Kevin Klowden, director ejecutivo del Instituto Milken. “Los sindicatos de la industria del entretenimiento han sido mucho basado en relaciones, con personas que intentan ingresar al sindicato. Ahora, los sindicatos están tratando de ingresar a nuevos mercados, lo cual no han tenido que hacer ".

La programación de radio en español en los Estados Unidos se remonta a fines de la década de 1920, cuando los inmigrantes latinos podían comprar bloques de tiempo aire. En 1946, KCOR – AM en San Antonio se convirtió en la primera estación de radio en español de tiempo completo en los Estados Unidos, propiedad y operada por un mexicano-estadounidense.

Hoy, la escucha de radio es más alta entre los consumidores latinos que entre cualquier otro grupo étnico, con un 95% sintonizando la radio en una semana promedio, según un informe del Fondo para la Democracia de Pierre Omidyar.

Los ingresos de las estaciones de radio en español llegaron a $ 864 millones en 2018, de un total de $ 13.1 mil millones de la industria en los Estados Unidos, según los servicios de asesoramiento de BIA. Eso fue menor, en línea con el resto de la industria de la radio, desde un pico reciente de $ 949 millones en 2013.

El mercado es ferozmente competitivo en Los Ángeles, con la antigua estación pop española KXOS-FM (93.9) que recientemente cambió a un formato urbano latino bilingüe, eliminando las clasificaciones de KXOL-FM de SBS, también conocido como Mega.

SBS, una compañía que cotiza en bolsa, está dirigida por la familia Alarcón, que emigró a Nueva York desde Cuba en la década de 1960. Raúl Alarcón Jr., quien es presidente de la junta directiva y CEO de SBS, controla la compañía, que posee aproximadamente el 85% del poder de voto combinado de sus acciones en circulación al 31 de diciembre de 2018, según documentos regulatorios.

Los ingresos de SBS totalizaron $ 110.5 millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre, un 8% más que en el mismo período en 2018. Los ingresos operativos durante ese tiempo cayeron un 43% a $ 21.3 millones, lo que refleja una ganancia de la venta de propiedades de Nueva York hace un año. y costos más altos, incluidos los gastos de indemnización.

Las estaciones La Raza y Mega son las estaciones latinas segunda y sexta más escuchadas en Los Ángeles, respectivamente, según datos de Nielsen. Desde su fundación en 1983, SBS ha estado comprando estaciones en los 10 principales mercados, incluido el líder mundial en radio en español, WSKQ-FM de la ciudad de Nueva York.

SBS recientemente tuvo una exitosa serie de conciertos conocidos como Calibash, que contó con artistas de primer nivel como Cardi B y Justin Bieber, vendiendo noches en Los Ángeles y Las Vegas a principios de este año.

A medida que la empresa ha crecido, también lo han hecho las demandas de sus empleados. Los trabajadores de sus dos estaciones de radio locales votaron en agosto de 2016 para unirse a SAG-AFTRA con la esperanza de aumentar su salario, pero aún no han negociado un contrato.

SAG-AFTRA representa a unos 160,000 artistas y locutores.

Representa a los trabajadores de 19 estaciones de radio en Los Ángeles, un total de 22 estaciones en California, tanto para la música como para la radio pública, incluidas 102.7 KIIS-FM y KPCC. El verano pasado, los trabajadores de KCRW votaron para unirse al sindicato. SAG-AFTRA también representa al talento SBS en Chicago, que formó un sindicato en 2018 por razones similares.

Los trabajadores de la cadena de televisión Telemundo, con sede en Miami, votaron abrumadoramente para sindicalizarse en 2017 después de una disputa de 15 años entre el propietario NBC Universal y SAG-AFTRA, que acusó a la red de doble rasero al permitir que los trabajadores en idioma inglés se sindicalizaran al tiempo que rechazaban los mismos derechos a sus actores de habla hispana. Les tomó 15 meses asegurar su primer contrato. El sindicato también representa a locutores y periodistas de habla hispana en Univision en Los Ángeles, Nueva York y San Francisco.

Pero ha sido una batalla mucho más difícil conseguir un contrato para los trabajadores de SBS.

Después de 100 sesiones de negociación, SAG dice que SBS ha participado en numerosas prácticas laborales injustas en violación de la ley federal. El sindicato dice que SBS ha propuesto un contrato que exige recortes salariales.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales ha emitido tres quejas contra SBS.

El primero, presentado en 2017, alegaba que la compañía despidió indebidamente a ocho empleados, incluido Castillo, en represalia por sindicalizarse. SBS llegó a un acuerdo por casi medio millón de dólares y se vio obligado a reincorporar a los trabajadores con el pago total atrasado, según SAG-AFTRA.

Una segunda queja fue provocada por reclamos de SAG-AFTRA de la llamada negociación de superficie, donde una compañía solo pasa por las mociones de involucrarse con un sindicato. Eso también se resolvió antes del juicio.

La tercera queja de la agencia federal, que será considerada por un juez de la NLRB el 30 de marzo, se basó en los cargos del sindicato de que SBS rescindió unilateralmente el pago del trabajo de endoso y estaba “interfiriendo, restringiendo y coaccionando a los empleados” en el ejercicio de sus derechos.

“Es indignante”, dijo Julie Gutman Dickinson, asesora externa de SAG-AFTRA de Bush Gottlieb. “SBS es uno de los peores infractores de la ley que he visto en más de 20 años como abogado laboral”.

Aunque los trabajadores, incluido Castillo, dicen que no quieren “criticar” a SBS y seguir defendiendo su música y eventos, señalan que tienen que compartir casas o viajar de 50 a 70 millas para ir a trabajar todos los días para evitar el aumento vertiginoso de Los Ángeles. alquileres.

Castillo, quien comenzó su carrera en la radio en 2007, dijo que invirtió $ 9,000 para entrenar para su carrera, y ha resucitado para asegurar un espacio diario en el aire en la segunda estación de radio en español más popular del país.

"¿Cómo puede alguien justificar, a sus padres tal vez, ‘Voy a ir a la escuela por esto porque entonces haré la fabulosa suma de $ 22,000 al año’”, dijo Castillo.

Castillo hizo un gesto en dirección al Paseo de la Fama de Hollywood, a un par de millas de distancia, con un recordatorio de cuánto tiempo habían estado trabajando los deejay latinos como él. Señaló que Humberto Luna se convirtió en la primera personalidad de la radio latina en tener una estrella en la caminata hace 30 años.

“Existe un mito que se perpetúa dentro del mercado en español: que este mercado todavía está en alza, como ‘Hey, tome estos salarios ahora mismo porque en el futuro el negocio se hará grande; correcto ahora es pequeño '", dijo Castillo. “Eso no es cierto. Ahora los trabajadores quieren que su parte de las ganancias fluya a compañías como SBS”.

