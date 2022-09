Este excelente documental sobre Omara Portuondo abrirá la nueva edición del GuadaLAjara Film Festival

En el Sur de California, el Mes de la Herencia Hispana se encuentra lleno de eventos relacionados a la cultura latina, y el ámbito del cine no es una excepción. Hace unos días, dimos a conocer la realización de un mini festival de una sola jornada, organizado por la asociación NewFilmmakers LA, que estuvo completamente dedicado a la presentación de cortometrajes hechos por hispanos; y hace solo unas horas, te presentamos un análisis de los mejores títulos que estarán disponibles en la edición 2022 de Hola México Film Festival, que se desarrollará entre el 2 y el 10 de octubre en diferentes auditorios de nuestra ciudad.

Pero, antes de esto, se llevará a cabo la edición número 12 de un evento que se conocía hasta hace poco como FICG in LA (Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles), pero que lleva ahora el nombre de GuadaLAjara Film Festival (GLAFF), y que además de recuperar algunas de las películas destacadas de la edición más reciente del evento original en Jalisco, le ha venido prestando particular atención a las producciones estadounidenses surgidas de mentes latinas.

De ese modo, la celebración actual del festival de tres días, que se inicia este jueves, viene encabezada en su jornada inaugural (es decir, la de mañana) por un documental que, pese a ser de origen local, se encuentra mayormente hablado en inglés y tiene un carácter profundamente internacional, porque retrata la vida y las experiencias de una de las cantantes cubanas más aclamadas y queridas de todos los tiempos.

Y es que “Omara”, el filme al que nos referimos, trata ni más ni menos que de la señora Portuondo, también conocida como “La Novia del Feeling” por la inmensa capacidad que ha tenido para transmitir sentimientos a través de su voz a lo largo de siete décadas ininterrumpidas. La excepcional cantante es, por supuesto, cubana, y a los 91 años de edad, sigue viviendo en La Habana, aunque viaja frecuentemente a diferentes lugares del planeta, ya que, como ella misma lo ha dicho, planea morir sobre un escenario.

El documental del realizador cubanoamericano Hugo Pérez (“Once Upon a Time in Uganda”) nos lleva justamente a través de diferentes ciudades y países -incluyendo la Ciudad de México y Tokio- para mostrar la devoción que genera una artista que, además de sus evidentes cualidades interpretativas, resulta tremendamente carismática y graciosa. Más allá de una breve referencia a la situación de descontento de una parte de la población cubana que se produjo tras el triunfo de la Revolución -y que, entre otras cosas, ocasionó una larga separación entre Omara y su hermana Haydée, con la que encabezó el Cuarteto d’Aida a lo largo de los ’50-, no hay comentario político alguno.

Pero la estrategia típica de las ‘cabezas parlantes’, con declaraciones tanto propias como de los colaboradores suyos que se encuentran todavía vivos, se ve amenizada con la incorporación de entrevistas antiguas, material de archivo de indudable valor, recuentos acuciosos y a la vez entretenidos de la trayectoria de una cantante que fue redescubierta a nivel mundial gracias al proyecto de Buena Vista Social Club, tomas diversas y llamativas de sus viajes recientes y, por supuesto, detalles de los merecidos reconocimientos que ella misma ha venido recibiendo en la Unión Americana, como el Premio a la Excelencia Musical que le fue entregado por la Academia Latina de la Grabación durante la semana dedicada a la edición 2019 del Latin Grammy.

“Omara” se proyectará el 29 de septiembre a las 8 p.m. en The Theater, un auditorio ubicado al interior del ACE Hotel (929 S Broadway, Los Ángeles, CA 90015). Se requiere prueba de vacunación para ingresar. Puedes adquirir los boletos aquí.