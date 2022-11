¿Eres latino y quieres una carrera en las artes pero no sabes por dónde empezar? Prueba estos programas

Los latinos aman Hollywood.

Un análisis y una encuesta exhaustiva del entorno del mercado del entretenimiento en el hogar/móvil y en los cines realizada en 2021 por La Asociación Cinematográfica “THEME Report”, encontró que los latinos en los EE. UU. iban a las salas de cine a un ritmo más alto que cualquier otro grupo étnico.

Pero Hollywood no siempre muestra amor por los latinos.

Según el Informe de diversidad de Hollywood de 2021 de la UCLA, los actores latinos representaron solo el 7,1 % de los papeles principales y el 6,3 % de todos los papeles en los programas con guión transmitidos durante la temporada 2019-2020. A los actores latinos no les fue mejor en la televisión digital y por cable con guión, donde desempeñaron el 5,7 % y el 5,5 % de todos los papeles, respectivamente, y menos del 5 % de los protagonistas. Estos números están muy lejos de reflejar la población de los EE. UU., el 18,5 % de la cual se identifica como hispana o latina.

Anuncio

Los datos sobre quienes están detrás de la cámara son aún más condenatorios. El estudio estima que los directores latinos dirigieron solo el 5,4% de los episodios de televisión abierta, el 3,5% de los de cable y el 3% de los episodios de televisión digital. Y, dado que la televisión se considera un medio para escritores, la falta de representación latina entre los escritores acreditados es particularmente notoria: los escritores latinos representaron solo el 4,8 % de los acreditados en transmisión, 4,7 % en cable y 4,3 % en programas de televisión digital.

En otras áreas de las artes, a los latinos no les va mucho mejor.

Zippia, an online job search website, found that Latinos make up 7.9% of all museum curators in the U.S. and 7.2% of authors.

Anuncio

Zippia, un sitio web de búsqueda de empleo en línea, descubrió que los latinos representan el 7,9% de todos los curadores de museos en los EE. UU. y el 7,2% de los autores.

Pero la buena noticia es que abundan las oportunidades para que los latinos con mentalidad artística encuentren su camino en estos círculos altamente selectivos, exclusivos y, a menudo, inaccesibles.

Aquí hay una lista para principiantes (y no totalmente completa) de algunas de esas oportunidades en el área de Los Ángeles.

Anuncio

Pasantías de pregrado de Getty Marrow

*Nota: Las solicitudes están programadas para abrir en el invierno de 2022 para puestos en el verano de 2023.

Los puestos de pasante están disponibles tanto para el Museo Getty como para la Villa Getty, y abarcan muchas áreas diferentes de concentración.

Anuncio

El programa tiene como objetivo brindar oportunidades de trabajo de verano a tiempo completo para estudiantes universitarios de entornos que tradicionalmente han estado subrepresentados en las artes.

Comunicaciones: Los pasantes ayudan en las relaciones con los medios, marketing, análisis y participación digital.



Los pasantes ayudan en las relaciones con los medios, marketing, análisis y participación digital. Conservación: Los pasantes ayudan en la investigación científica, tratamientos prácticos, conservación preventiva y proyectos de campo relacionados con la conservación de obras de arte y patrimonio cultural.



Los pasantes ayudan en la investigación científica, tratamientos prácticos, conservación preventiva y proyectos de campo relacionados con la conservación de obras de arte y patrimonio cultural. Curaduría: Los pasantes ayudan en la investigación, documentación y tareas relacionadas con la adquisición, exhibición e interpretación de obras de arte.



Los pasantes ayudan en la investigación, documentación y tareas relacionadas con la adquisición, exhibición e interpretación de obras de arte. Proyectos digitales: Asistencia en el desarrollo de bases de datos y recursos electrónicos, digitalización de colecciones u otros proyectos digitales.



Asistencia en el desarrollo de bases de datos y recursos electrónicos, digitalización de colecciones u otros proyectos digitales. Gestión de exposiciones/colecciones: Ayuda con la planificación, el presupuesto, la investigación u otros proyectos relacionados con las colecciones y el programa de exposiciones del Getty.



Ayuda con la planificación, el presupuesto, la investigación u otros proyectos relacionados con las colecciones y el programa de exposiciones del Getty. Colecciones de bibliotecas/catalogación de fotografías: Ayuda con el procesamiento de archivos, la catalogación, la creación de imágenes y la digitalización, la investigación u otros proyectos relacionados con la biblioteca de investigación y las colecciones especiales de Getty.



Ayuda con el procesamiento de archivos, la catalogación, la creación de imágenes y la digitalización, la investigación u otros proyectos relacionados con la biblioteca de investigación y las colecciones especiales de Getty. Educación en museos: Ayuda con programas educativos diseñados para grupos escolares, comunitarios, de adolescentes y de adultos.



Ayuda con programas educativos diseñados para grupos escolares, comunitarios, de adolescentes y de adultos. Filantropía: Ayudar con la investigación, la base de datos y la gestión de contenido y otras actividades administrativas relacionadas con la concesión de subvenciones en las artes.



Ayudar con la investigación, la base de datos y la gestión de contenido y otras actividades administrativas relacionadas con la concesión de subvenciones en las artes. Programas públicos: Ayuda con la planificación y ejecución de programación y eventos especiales para todos los públicos.



Ayuda con la planificación y ejecución de programación y eventos especiales para todos los públicos. Publicaciones: Ayuda con la publicación digital, académica y de museos y otras actividades relacionadas con el ciclo de vida de una publicación, como permisos, edición, diseño, producción y comercialización de libros.



Ayuda con la publicación digital, académica y de museos y otras actividades relacionadas con el ciclo de vida de una publicación, como permisos, edición, diseño, producción y comercialización de libros. Los solicitantes deben:

Pertenecer a un grupo subrepresentado en museos y organizaciones de artes visuales, incluidos, entre otros, personas de ascendencia afroamericana, asiática, latina/latina/latinx/hispana, nativa americana o isleña del Pacífico.

Estar actualmente matriculados como estudiantes universitarios de tiempo completo (programa de licenciatura o programa de grado asociado).

Residir o asistir a la universidad en el condado de Los Ángeles y ser ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente (no ciudadano autorizado a vivir y trabajar en los Estados Unidos de forma permanente; también conocido como titular de la “tarjeta verde”). Los estudiantes con estatus DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) válidos durante el período de pasantía también son elegibles.

Coalición Nacional de Medios Hispanos

El NHMC se fundó en 1986 para abordar la falta de representación latinx en el cine y la televisión y para crear oportunidades tanto delante como detrás de la cámara.

Anuncio

“Hacemos esto porque la forma en que [las personas latinx] son percibidas es la forma en que nos tratan, y no nos tratan bien en todo el país en este momento”, dijo el entonces presidente y director ejecutivo de NHMC, Alex Nogales, a The Times en 2019. “Si estamos ausentes de los principales medios de comunicación, siempre seremos menospreciados. Y si somos estereotipados, es igual de malo”.

El NHMC tiene dos programas diseñados para impulsar las carreras de los aspirantes a escritores latinos.

Latinx Stream Showcase, anteriormente Latino Scene Showcase, es un programa que destaca el trabajo de los creadores latinx delante y detrás de la cámara a través de una serie de varios cortometrajes protagonizados, dirigidos y escritos por talentos latinos. El escaparate permite que el talento se presente frente a ejecutivos de la industria, agentes, gerentes de talento y directores de casting.

Anuncio

Para aplicar, los solicitantes deben presentar una escena pregrabada, escrita para dos caracteres, con una duración de 2 ½ a tres minutos.

Después de que el comité de selección elija a los ganadores, los escritores de las escenas ganadoras recibirán un mentor que los ayudará a perfeccionar sus escenas.

Requisitos: Los solicitantes deben tener al menos 18 años. No se requiere ciudadanía estadounidense. Se debe enviar un currículum, una breve biografía y una foto de rostro actualizada junto con la presentación del video.

Anuncio

El programa de guionistas NHMC Series selecciona a 10 escritores cada año para un taller intensivo de escritores de siete semanas. Durante el programa, los escritores trabajan con un mentor de escritura profesional y se reúnen con escritores profesionales. Al final del programa, los escritores presentarán los pilotos de sus series originales a los desarrolladores de televisión, comenzando con los socios del programa ABC y NBC.

La organización se jacta de que los ex alumnos del programa han escrito para Netflix, CW, NBCUniversal, HBO Max, Hulu, ViacomCBS, Amazon Prime, Disney+ y más.

Los solicitantes deben enviar sus guiones en uno de los siguientes formatos: una hora (máximo 59 páginas), media hora (máximo 35 páginas) o largometraje (máximo 110 páginas).

Anuncio

Los solicitantes deben tener al menos 18 años. La ciudadanía estadounidense no es necesaria.

Beca de inclusión del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles

La beca de inclusión de LALIFF se centra en la construcción de una industria del entretenimiento más inclusiva y equitativa. La beca se otorga a 10 diez escritores-directores: cinco latinos indígenas y cinco latinos afro/negros. Cada participante seleccionado recibirá $30,000, junto con acceso a oportunidades educativas y tutoría de profesionales de la industria. Los diez cortometrajes se estrenarán en LALIFF 2023. (Las inscripciones están cerradas para las becas de 2023).

Anuncio

Requisitos: Los solicitantes deben tener 21 años o más, y vivir y ser elegibles para trabajar en los EE. UU. Los solicitantes deben enviar una biografía, un guión narrativo de un cortometraje (10-12 páginas como máximo) en inglés, una sinopsis, una declaración del director, un video ensayo, un anteproyecto de presupuesto y muestras de trabajos previos.

Sala de escritores de Sesame Workshop

Esta beca busca moldear y obtener talento para escribir de escritores con diversas identidades raciales, étnicas y culturales.

Anuncio

Los escritores recibirán experiencia práctica de escritura guiada por los creadores de “Plaza Sésamo” y otros líderes de la industria de los medios. Cada participante desarrollará y escribirá un guión piloto para su propio concepto original para niños.

Los solicitantes seleccionados asistirán a ocho sesiones de tres horas en las que aprenderán de escritores, productores, agentes y ejecutivos de la industria sobre el proceso de creación de un programa.

Requisitos: Los solicitantes deben tener al menos 21 años, provenir de un origen racial, étnico o cultural diverso y ser ciudadano estadounidense o residente permanente. Los solicitantes deben enviar un currículum, una declaración personal y una muestra de guión original.

Anuncio

Laboratorio de escritura de guiones WeScreenplay Diverse Voices

Este programa tiene como objetivo elevar las voces en la escritura de guiones de comunidades que están subrepresentadas en Hollywood, incluidos escritores de color, escritoras, escritores con discapacidades, escritores mayores de 40 años y escritores de la comunidad LGBTQ+.

Los seleccionados para el programa participan en un largo fin de semana lleno de talleres de escritura, llamadas de tutoría con escritores en activo y reuniones generales con ejecutivos de estudios, representantes literarios y más. Después del fin de semana, los ganadores reciben tutoría continua de WeScreenplay.

Anuncio

Requisitos: Los solicitantes deben tener 18 años o más. Se aceptan presentaciones de todo el mundo, por lo que no se requiere la ciudadanía estadounidense.

Programa de aprendizaje de diversidad de Broad

Este programa busca crear oportunidades profesionales en el campo de los museos para miembros de comunidades subrepresentadas, incluidas personas que se identifican como negras, indígenas o de color, mujeres, inmigrantes, miembros de la comunidad LGBTQIA+, personas que estuvieron anteriormente encarceladas y jóvenes de crianza.

Anuncio

Al final del programa, los participantes estarán familiarizados con los preparadores (manipuladores de arte) y sus prácticas después de trabajar de cerca con mentores/supervisores experimentados y personal del programa. A los aprendices se les enseña una variedad de habilidades, que incluyen cómo empacar, manipular e instalar obras de arte y artefactos. También aprenden cómo mantener las galerías, ayudar a los preparadores y administradores de colecciones, usar las herramientas correctamente y seguir los protocolos de seguridad.

Los aprendices reciben capacitación sobre diversidad, inclusión, equidad y accesibilidad (DEIA) para que puedan navegar mejor en espacios de trabajo predominantemente blancos. También se les brinda la oportunidad de participar en talleres de desarrollo profesional que se enfocan en la adquisición de empleo, como redacción de currículos y cartas de presentación y entrevistas simuladas.

El aprendizaje dura nueve meses y se espera que los aprendices trabajen 40 horas a la semana con un salario de $17,75 por hora. Son elegibles para beneficios médicos, de la vista y dentales a través de Broad durante la duración del programa.

Anuncio

Requisitos: Los solicitantes deben tener al menos 18 años y ser elegibles para trabajar en los EE. UU.

Beca Epiphany Fresh Voices

Este programa de un año de duración está diseñado para apoyar a los escritores negros, indígenas, latinos, asiáticos u otros escritores emergentes de color que no tienen un MFA y que actualmente no están inscritos en un programa de escritura creativa que otorgue un título.

Anuncio

Epiphany brindará a los participantes “contactos nuevos y hospitalarios en el mundo literario; una comprensión holística y desmitificada del proceso de publicación y las operaciones de una pequeña revista literaria sin fines de lucro; y una sensación de empoderamiento, con la que se sentirán fortalecidos para participar en su vida como escritores. como ellos elijan”.

El ganador recibe un estipendio de $ 2,000 y debe asistir a un taller de escritura creativa de seis a ocho semanas de duración elegido por el becario.

Requisitos: Los solicitantes deben presentar muestras de trabajo, una declaración del artista y una declaración de interés.

Anuncio

Entrenamiento para asistente de producción

Este programa práctico ayuda a hombres y mujeres jóvenes de minorías económica y/o socialmente desfavorecidos a crear diversidad étnica en la producción de comerciales, largometrajes y televisión al brindar capacitación laboral como asistente de producción. El programa es impartido por profesionales de la industria y está dirigido a candidatos de nivel de entrada.

Según el sitio web de la organización, los participantes “aprenden todo, desde walkie-talkies hasta la conciliación de la caja chica, desde el encierro hasta quién es quién en el trabajo, así como prácticas y protocolos en la oficina y en el set”.

Anuncio

El objetivo del programa es ayudar a los candidatos a entrar en la industria del entretenimiento.

Requisitos: Los solicitantes deben tener al menos 20 años, vivir en el condado de Los Ángeles o cerca de él, tener un automóvil y un seguro de automóvil, y estar clasificados como de bajos ingresos. Los solicitantes deben presentar dos cartas de recomendación de empleadores actuales o anteriores.

Laboratorio de Dramaturgos Emergentes IAMA

Anuncio

La Compañía de Teatro IAMA es una colección de artistas con sede en Los Ángeles que se dedican a cultivar nuevas voces y talentos en una comunidad de escritores inclusiva.

El Laboratorio de Dramaturgos Emergentes capacitará a escritores principiantes a través de una residencia de un año, en la que los escritores se reúnen mensualmente para compartir y desarrollar una obra de teatro completa en un formato guiado por pares. Los miembros de la cohorte recibirán tutoría del personal de IAMA.

Para obtener más información sobre la elegibilidad y los requisitos del programa, las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico emerginglab@iamatheatre.com.

Anuncio

To read this note in English click here.