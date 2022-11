La Academia ha encontrado a su próximo anfitrión de los Oscar. Y no, no es Chris Rock

El presentador nocturno Jimmy Kimmel será el maestro de ceremonias de la 95.ª entrega de los Premios de la Academia, anunciaron los productores del programa el lunes, regresando al escenario de los Oscar por tercera vez luego de períodos consecutivos en 2017 y 2018. El programa se emitirá el 12 de marzo en ABC. .

En Kimmel, la academia cinematográfica y ABC, que transmite “Jimmy Kimmel Live!” ve a un veterano de la comedia de confianza que es experto en dar púas políticas agudas y bromas bastante tontas, y ha demostrado que puede manejar la presión y la improvisación de los Oscar. La primera vez que Kimmel presentó, el programa se desvió espectacularmente en sus momentos finales cuando “La La Land” fue nombrada por error como mejor película en lugar de la ganadora real, “Moonlight”.

“Estamos muy emocionados de que Jimmy marque su triplete en este escenario mundial”, dijeron los productores de los Oscar de este año, Glenn Weiss y Ricky Kirshner, ellos mismos veteranos de eventos de televisión en vivo, en un comunicado conjunto. “¡Sabemos que será divertido y estará listo para cualquier cosa!”

Anuncio

El regreso del comediante a los Oscar marca la primera vez que la transmisión televisiva tiene un presentador en solitario desde que el propio Kimmel lo presentó en 2018. El papel de alto riesgo se ha vuelto cada vez más difícil de cumplir a medida que la atención sobre los Oscar se ha vuelto más dura. Desde 2019 hasta 2021, los Oscar se realizaron sin anfitrión; El programa del año pasado tuvo tres coanfitriones: Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall.

“Ser invitado a presentar los Oscar por tercera vez es un gran honor o una trampa”, bromeó Kimmel en un comunicado el lunes. “De cualquier manera, estoy agradecido con la Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeron que no”.

“Jimmy es el anfitrión perfecto para ayudarnos a reconocer a los increíbles artistas y películas de nuestra 95ª entrega de los Oscar”, dijo el director general de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Janet Yang, en un comunicado conjunto. “Su amor por las películas, su experiencia en televisión en vivo y su capacidad para conectarse con nuestras audiencias globales crearán una experiencia inolvidable para nuestros millones de espectadores en todo el mundo. Con la perspectiva fresca y la guía magistral de Kimmel, Weiss y Kirshner, los Oscar celebrarán su rica historia de 95 años, la naturaleza colaborativa de la realización de películas y nuestra diversa, dinámica y profundamente creativa comunidad de cineastas”.

Anuncio

La academia, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de los Oscar, espera recuperarse de la debacle del espectáculo de este año, que se descarriló cuando Will Smith golpeó a Chris Rock en el escenario por una broma sobre la esposa del actor, Jada Pinkett-Smith. Menos de una hora después, Smith ganó el premio al actor principal por “King Richard”. A raíz del impactante incidente, que sumió la noche en el caos y avergonzó y enfureció a muchos miembros de la academia, muchos especularon que se le pediría a Rock, quien también ha sido dos veces maestro de ceremonias de los Oscar, que sea el anfitrión nuevamente.

Haciendo “riffs” en un espectáculo de stand-up en Phoenix en agosto, según Arizona Republic, el comediante le dijo a la multitud que le pidieron que fuera el anfitrión de los Oscar del próximo año, pero rechazó la oferta, bromeando diciendo que regresar a la noche más importante de Hollywood sería como regresar a una escena del crimen. (A mediados de noviembre, Rock regresará a la casa de los Oscar en el Dolby Theatre para una serie de espectáculos de stand-up de tres noches. Smith, cuya próxima película “Emancipation” se considera una posible candidata al Oscar, ha sido excluida asistir a todos los eventos de la academia durante los próximos 10 años).

Anuncio

Los índices de audiencia de los premios Oscar, junto con otros programas de premiación, disminuyeron constantemente en los últimos años a pesar de los numerosos esfuerzos de la academia para cambiar la fórmula del programa, esfuerzos que en ocasiones han provocado la ira de los propios miembros del grupo. La transmisión más reciente atrajo a 16,6 millones de espectadores, un 58% más que la audiencia récord del año anterior de 10,5 millones, pero sigue siendo la segunda audiencia más baja en la historia del programa. La última vez que Kimmel presentó, en 2018, el programa fue visto por 26,5 millones de espectadores, en ese momento un mínimo histórico.

En abril de 2021, el día después del espectáculo empañado por la pandemia de ese año, el propio Kimmel disparó contra la caída de la audiencia de los Oscar. “Las calificaciones de los Oscar se desplomaron de 23 millones el año pasado a menos de 10 millones este año”, bromeó Kimmel en su monólogo de apertura. “¿Cómo algo tan despierto puede poner a dormir a tanta gente?”

A medida que la industria cinematográfica lucha por volver a la normalidad posterior a la pandemia, los líderes de la academia y los ejecutivos de ABC esperan que el entusiasmo en torno a éxitos de taquilla como “Top Gun” y las próximas secuelas de “Black Panther” y “Avatar” ayuden a generar un mayor interés en el programa.

Anuncio

Si bien queda por ver cómo será la transmisión de este año, es seguro predecir que Kimmel apuntará al expresidente Trump, a quien ha satirizado en innumerables parodias y monólogos. En una aparición reciente en un podcast, Kimmel señaló que había “perdido la mitad de mi [base] de fans, tal vez más que eso”, como resultado de su andanada habitual de chistes sobre Trump, pero dijo que se había resistido a cualquier sugerencia de los ejecutivos de ABC de que baja el tono de sus ataques.

“Tener a Jimmy Kimmel de regreso como anfitrión de ‘Los Oscar’ es un sueño hecho realidad”, dijo Craig Erwich, presidente de ABC Entertainment, Hulu & Disney Branded Television Streaming Originals, en un comunicado. “Como vemos todas las noches en su propio programa, Jimmy puede manejar cualquier cosa con corazón y humor, y sabemos que brindará las risas y los momentos de celebración que definen a los Oscar”.

To read this note in English click here.