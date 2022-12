No hubo Jedi, y otras razones por las que ‘Andor’ fue genial

La semana pasada, el público aclamó el final de temporada de “Andor” en Disney+, que cuenta la historia de fondo del rebelde de “Star Wars” Cassian Andor (interpretado por Diego Luna).

Los escritores del Times Tracy Brown, Matt Pearce y Jamil Smith se sentaron a hablar sobre por qué la primera temporada del drama de espionaje político es una de las mejores historias de “Star Wars” que se hayan hecho.

Tracy Brown, una rara de “Star Wars”: No es ningún secreto que tenía grandes esperanzas en “Andor”. La serie “Star Wars” fue una de mis elecciones para la lista de los espectáculos de otoño más esperados de The Times, en gran parte basada en mi amor por “Rogue One”, la película de precuela de 2016 que contó la historia de cómo la Alianza Rebelde consiguió esos Death. Planes estelares para empezar. Pero la serie superó con creces mis expectativas al atreverse a ir a donde ninguna “Guerra de las Galaxias” ha llegado antes: mostrándonos cómo la gente común se radicaliza. Ya he escrito sobre cómo una de las cosas que hace que “Andor” sea grandiosa es que es descaradamente política, y su política hace que la galaxia muy, muy lejana se sienta tan relevante y emocionante como siempre.

Matt, lo digo de la mejor manera, pero probablemente seas uno de los últimos colegas de los que esperaba escuchar acerca de una serie de “Star Wars”. ¿Qué opinas de “Andor”? ¿Te hizo ver “Star Wars” de manera diferente a como lo hacías antes?

Matt Pearce, un raro de “Star Trek”: Soy un tipo de “Star Trek” porque esa franquicia dedica mucho tiempo a su política. La gran crisis en la mayoría de las series de Trek es cómo los valores de la democracia liberal se mantienen cuando se enfrentan a culturas (muy) extranjeras con sus propios valores. Un final feliz no es derrocar al gobierno, es normalizar las relaciones diplomáticas con tus adversarios y construir una paz permanente. Es solo la historia del “Fin de la Historia” de Francis Fukuyama y el triunfo del liberalismo una y otra vez. Lo que siempre me molestó de “Star Wars” es que simplemente no entendía la política.

Tracy: La Fuerza es la política.

Matt: Me gustan las peleas de espadas, pero siempre decía: “Espera, ¿cómo construyó el Imperio todo esto?”

Tracy: Ahora sabemos que es trabajo penitenciario.

Matt: “Andor” le da al universo de “Star Wars” una historia política diferente, una con la que todos estamos familiarizados. Los héroes son trabajadores explotados con una sola salida; los villanos son la burguesía en ascenso a la que le gusta el sistema tal como es. Jamil, como fanático de ambas franquicias, ¿por qué crees que “Andor” puede atraer a extraños como yo y qué hace que esta franquicia de “Star Wars” sea tan diferente de las demás?

Jamil Smith, un híbrido raro entre “Star Trek"/"Star Wars”: Por un lado, puede ser porque “Andor” se parece más a “Star Trek”. Hay una verosimilitud en este último que “Star Wars” nunca podrá igualar. Los Skywalkers son de Alderaan y Tatooine, mientras que James T. Kirk es de Iowa. A pesar de todos sus adornos futuristas y la amplia gama de vida extraterrestre, “Trek” ciertamente se desarrolla en el universo que ocupamos, y no “hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana”.

La ironía, sin embargo, es que la historia que ha estado contando “Star Wars” siempre ha sido más identificable. Nuestro estado natural como seres humanos parece inclinado hacia la autodestrucción y el conflicto, y “Star Trek” se rebela contra esto. Presenta un destino optimista para la humanidad, uno que se vuelve más utópico y cooperativo cuanto más mira hacia el futuro. Sin embargo, nuestra distopía actual puede haber llegado a un punto en el que una historia sobre fascistas espaciales es más identificable.

Tracy: Te escucho sobre nuestra distopía actual, pero los fascistas espaciales de la trilogía original también se basaron en fascistas reales del siglo XX.

Jamil: Están las alusiones inequívocas a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Los soldados de asalto usan cráneos de Totenkopf como cascos y toman prestado su nombre de las tropas de choque de Hitler. Los uniformes imperiales son un guiño a la indumentaria nazi. El casco de Darth Vader evoca tanto a los samuráis japoneses como a los cascos alemanes Stahlhelm usados por la Wehrmacht. El grado en que Hitler estaba intrigado por el ocultismo está en debate, pero es indiscutible que el Imperio usa el misticismo del Lado Oscuro para enseñorearse de los mundos que oprime. Dicho todo esto, el propio George Lucas dijo una vez que el emperador Palpatine se inspiró en el presidente Richard Nixon. Para los estadounidenses, la historia de “Star Wars” no solo refleja la malevolencia en el extranjero.

Todas esas fueron señales del pasado, útiles para una audiencia cinematográfica que busca una delimitación clara entre el bien y el mal. Quizás más que cualquier historia de “Star Wars” contada antes de esta, “Andor” entiende y refleja nuestra realidad actual. Basa una narrativa de insurrección contemporánea dentro de un contexto que podemos reconocer. Como mencionaba Tracy antes, existe la explotación del trabajo penitenciario. Tenemos senadores, mecánicos, obreros de la construcción y élite de la sociedad, todos trabajando para subvertir una dictadura fascista. Vemos los compromisos y sacrificios a veces fatales que los revolucionarios sienten que deben hacer para mantener la rebelión.

Matt: Aquí hay muchos cálculos de medios y fines.

Jamil: Sería genial si una banda de monjes guerreros galácticos hubiera podido detener a los nazis, o estuvieran disponibles hoy para detener el fascismo en ascenso en todo el mundo. Pero esa no es la realidad de una rebelión.

Tengo curiosidad, Tracy, sobre cómo te sientes acerca de cómo encaja el personaje de Cassian Andor en todo eso. Para esta serie, ambientada cinco años antes de “Rogue One”, los realizadores esencialmente tuvieron que delegar su personaje para que pudiéramos entender por qué la Rebelión significa todo para él en la película. ¿Cómo crees que les fue con su caracterización?

Tracy: Cassian (interpretado con determinación de acero por Diego Luna) es tu hombre común y es una de las razones por las que el espectáculo es excepcional. El público conoce la versión de Cassian que está dispuesta a morir por la causa, por lo que brindarle un viaje que haga que su historia sea convincente, aunque todos sabemos cómo termina, es uno de los principales desafíos de “Andor”.

La serie le da a Cassian una historia de fondo única y muy “Star Wars”. Que sea un huérfano adoptado es muy “Star Wars”. Pero él es un refugiado de un planeta exuberante explotado por sus recursos naturales por extraños hasta que se volvió inhabitable; eso no solo es único, sino que es muy arraigado y de actualidad.

Matt: El despojo ambiental aparece varias veces en “Andor”.

Tracy: Y Cassian anterior a la Rebelión también está cortado de un molde muy reconocible. Casi todas las demás generaciones de adultos jóvenes se describen como “desafectos” en algún momento, y las observaciones destacan su cinismo hacia las instituciones y el pesimismo sobre su futuro. Ese es el Cassian que conocemos cuando comienza el espectáculo, alguien que (comprensiblemente) no esperarías que se convirtiera en un líder radicalizado.

Diego Luna interpreta al revolucionario Cassian Andor en “Andor”, una serie de precuelas de “Rogue One” en Disney+ sobre la radicalización política ambientada en el universo de “Star Wars”. (Des Willie / Lucasfilm Ltd.)

No son solo los detalles de la vida de Cassian los que se sienten muy contemporáneos. Como ya hemos mencionado, tenemos una buena idea de cómo funciona el complejo industrial de la prisión. Nunca esperé que “Star Wars” realmente tocara el vínculo entre el capitalismo y el autoritarismo más allá del guiño que obtuvimos en las precuelas o cómo las rebeliones pueden alimentarse de ideales pero cuestan dinero real. ¿Cuáles son los detalles que te llamaron la atención, Matt? ¿Cuáles son las cosas que hicieron que “Andor” fuera más emocionante para ti que tus encuentros anteriores con “Star Wars”?

Matt: Estoy realmente harto de las tensas reuniones departamentales y los lacayos jockey que vemos en “Andor”, los atisbos de la burocracia imperial masiva. Una de las observaciones que hace Anne Applebaum en su libro “Twilight of Democracy” es que los regímenes autoritarios modernos tienen un cuadro de élite de graduados universitarios y profesionales que hacen todo el trabajo real de la dictadura entre bastidores. “Andor” nos muestra la máquina de complicidad que sostiene a Palpatine, quien nunca aparece en cámara, porque no lo necesita.

Tracy: ¡Gracias al que hace eso!

Matt: “Star Wars” siempre ha sido descarado al presentar a los mandos intermedios imperiales (Darth Vader, Kylo Ren, Dedra Meero) cuya competencia se ve frustrada constantemente por el sistema moralmente corrupto al que han jurado lealtad. En “Andor”, Meero y Syril Karn no pueden encontrar a Cassian porque no se dieron cuenta de que el Imperio ya lo había encarcelado. ¡Sus tontos nazis de la playa ya habían arrestado por error a Cassian en ese planeta turístico por algo que no hizo! Nadie se había molestado en averiguar el verdadero nombre de Cassian porque los jefes del Imperio necesitaban más mano de obra esclava para construir la Estrella de la Muerte. “Andor” es lo suficientemente sutil como para mostrar que es este tipo de podredumbre, no los Jedi, lo que derroca a los gobiernos.

Para los rebeldes, el verdadero poder revolucionario está en las calles. El arma más icónica de “Andor” no es un sable de luz, es un ladrillo.

Tracy: Ese ladrillo realmente me atrapó.

Jamil: Creo que los problemas que abordan son aún más contemporáneos que las encarnaciones anteriores de “Star Wars”. La infraestructura no solo del imperialismo fascista en ciernes, sino también una rebelión, en una era cada vez más técnica... esa es la historia de esta época. De hoy. Además, aunque el encarcelamiento masivo siempre ha sido un problema estadounidense, ha hecho metástasis a lo largo de nuestras vidas.

Tracy: Sí, iba a decir que los temas carcelarios siguen siendo relevantes ahora.

Matt: Hay mucha más paranoia de vigilancia en este, ¿no?

Jamil: Mucho más… El espectáculo mostró una serie de formas en que la expresión cultural puede manifestarse como desobediencia civil. Tenemos que hablar del monólogo extraído del manifiesto escrito por ese joven rebelde con el que Cassian trabajó junto a él en el atraco. Y el personaje de Andy Serkis (Kino Loy)… ¡uf! Sentí que estaba viendo “Shawshank” a modo de “Star Wars”, en el buen sentido. ¡El hombre fue institucionalizado!

Matt: Jugando según las reglas de un juego amañado. La organizadora laboral Jane McAlevey tiene este gran argumento en uno de sus libros sobre cómo a veces los mejores líderes sindicales son los que comienzan con una oposición más fuerte, solo para luego darse cuenta de que sus lealtades han estado en el lugar equivocado. Es sorprendente que una de las batallas más emocionantes de “Andor” no involucre a ningún X-Wing. Es un paro laboral.

Jamil: Definitivamente es relevante aquí. Fue fascinante ver cómo usó el mismo poder que tenía para enseñorearse de sus compañeros encarcelados para reunirlos. ¡Y nadie usa la Fuerza! Tiene sentido que no haya Jedi conspicuos dando vueltas, pero me encanta cómo las únicas personas llamadas a realizar algún tipo de magia son los financieros corruptos.

Matt: OK, la pregunta de Trekkie aquí, pero: ¿no es la Fuerza algo que se hereda? Se siente muy monárquico.

Tracy: No es necesariamente heredado.

Jamil: Precisamente.

Tracy: La Fuerza está en todos y en todo.

Jamil: Pero como con cualquier forma de misticismo, hay personas que son más sensibles que otras. Lo comparo con cómo algunas personas afirman ver fantasmas y son, de otras maneras, más conscientes de lo paranormal.

Matt: Escúchame, pero la única Fuerza en “Andor” es la conciencia de clase, y la trama trata sobre cómo Cassian aprende a usarla. Algunos son sensibles a ella y otros no.

Tracy: Y algunas personas te dirán que no existe.

Jamil: Sin embargo, eso es todo: el programa marca un punto fascinante en la historia de esa galaxia en particular. Como senadora durante una dictadura, Mon Mothma ve cómo la República se desvanece ante sus ojos. Mientras suplica que el Senado, cada vez más irrelevante, haga retroceder el autoritarismo del Emperador a través del proceso legislativo, incluso ella sabe que la política no puede ser la respuesta.

Tracy: Sí, y creo que ese es otro detalle que lo vincula con la política actual. ¿Cuánto tiempo sigues trabajando duro tratando de trabajar dentro de un sistema defectuoso e ineficaz?

Syril Karn, interpretada por Kyle Soller, y la supervisora Dedra Meero, interpretada por Denise Gough, en “Andor”. (Lucasfilm Ltd.)

Jamil: En ambos lados, vemos personas que luchan por trabajar dentro del sistema para cambiarlo. Están empujando hacia o contra el Emperador. Del lado del profascismo, estaban esos dos escaladores corporativos: el oficial imperial eficientemente malvado Dedra Meero y Syril Karn, el guardia de seguridad corporativo que parece estar a un plato más de cereal azul de convertirse en Travis Bickle. ¿Por otro lado? Gente como Luthen, Mon y Saw Gerrera, quienes tienen estrategias enfrentadas sobre cómo liberar a la República.

Matt: Es orden versus justicia.

Jamil: Y Cassian representa, creo, a las personas que piensan que simplemente optar por no participar en el sistema los protege. Y la serie muestra cómo se da cuenta de que ese no es un camino productivo o razonable.

Matt: Una de las escenas que se me queda grabada es cuando Luthen le da ese discurso al doble agente imperial sobre por qué tiene un corazón tan frío. Utiliza este tipo de imaginería lacaniana sobre el ego y el espejo, que sospecho que es la primera vez que obtenemos algo en la franquicia de “Star Wars” que es básicamente psicoanálisis. No está en el viaje de un héroe hacia la autorrealización como Cassian. Luthen ya sabe exactamente quién es y no necesita descubrir nada nuevo sobre sí mismo. Elaboró una fórmula para la revolución hace mucho tiempo y solo está haciendo el álgebra de manipular personas y eventos para completar la ecuación. Es el mismo tipo de utilitarismo de hoja de cálculo despiadado que usa el Imperio, razón por la cual parece tan torturado y seguro de sí mismo al mismo tiempo.

Tracy: Ese discurso es básicamente la tesis de “Andor”. Eso y el manifiesto de Nemik.

Matt: Nemik está haciendo campaña en poesía mientras Luthen gobierna en prosa.

Luthen Rael, interpretado por Stellan Skarsgard, en “Andor”. (Des Willie / Lucasfilm Ltd.)

Tracy: Ah, y Maarva. No faltan buenos discursos en los últimos episodios de la temporada.

Jamil: De hecho, y ninguno de ellos suplicaba ayuda a los magos del espacio mágico con los sables de luz. Especialmente después de la serie limitada “Obi-Wan Kenobi”, en la que la Fuerza salía de sus poros, fue agradable ver algo sobre las guerras reales en las estrellas.

A veces me pregunto qué habría pensado de la trilogía original si no la hubiera visto antes de los 8 años. A esa edad, le rogaba a mi padre que me hiciera un sable de luz real con la expectativa genuina de que era algo que podía suceder. Estaba obsesionado con la parte Jedi de la historia, y ahora, como adulto, los veo como un albatros. Disney, en particular, ha sobresaturado la historia de Jedi. Cinco nuevas películas, y todavía se trataban de los Skywalkers y los Palpatines.

Tracy: Esta es la razón por la que “Los últimos Jedi” y “Rogue One” son posiblemente las mejores películas de “Star Wars” posteriores a la adquisición de Disney. Lo he dicho antes, y lo seguiré diciendo, no todos podemos ser elegidos y no solo debemos contar historias de elegidos.

Jamil: Es difícil argumentar en contra de eso. Cantaré las alabanzas de “Rogue One” por un momento. Tiene el gran cameo de Vader y un Rebelde sensible a la Fuerza en la búsqueda, pero esa película funcionó porque trataba sobre los mecanismos de la guerra. Perdón por el juego de palabras, pero reconoce que el regreso de los Jedi por sí solo no ganará la guerra.

Tracy: Cierto, pero aún entiendo el atractivo de la Fuerza y los Jedi. Incluso “The Mandalorian” no pudo escapar, aunque parecen estar profundizando en la tradición de Mandalore para la temporada 3, por lo que, en teoría, menos Skywalkers.

Jamil: Gracias a Dios. Sé que estoy en minoría aquí, pero se excedieron con Grogu. Tengo un corazón, pero solo centró la Fuerza y la orden Jedi nuevamente. Espero que “Andor” no cometa el mismo error en su segunda temporada y convierta al droide rojo en un compañero fácilmente comercializable.

Matt: Sin embargo, Baby Yoda es tan lindo.

Jamil: Bah, patraña.

Matt: Sé que hemos tenido una conversación muy inteligente sobre la madurez política del universo de “Star Wars”, pero lo más cerca que estuve de estar confuso en “Andor” fue cuando el robot se entristeció por la muerte de Maarva. Este es Disney usando el estrangulamiento de la Fuerza en mí. La fuerza estranguladora de la ternura.

Jamil: El sentimentalismo es una buena arma para manejar, pero es más efectiva cuando se usa con moderación. Con “Andor”, Disney haría bien en aprender de su propio éxito. Veremos si lo hace.

To read this note in English click here.