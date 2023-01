Muere el cantante de ‘American Idol’ C.J. Harris

C.J. Harris, un cantautor de Jasper, Alabama, que compitió en “American Idol”, murió. Tenía 31 años.

Harris murió el domingo después de sufrir lo que parecía haber sido un ataque al corazón en su ciudad natal, dijo un miembro de la familia a TMZ. Fue trasladado de urgencia al Walker Baptist Medical Center en Jasper después de que los esfuerzos de RCP no tuvieron éxito, confirmó a People un portavoz del forense del condado de Walker..

En 2014, Harris terminó en sexto lugar en la temporada 13 de “American Idol”. Durante su audición, Harris dedicó su versión de “Soul Shine” de Allman Brothers Band a su difunto padre. A los 22 años, el maestro de guitarra y padre obtuvo los votos a favor de los tres jueces famosos en ese momento: Jennifer López, Harry Connick Jr. y Keith Urban.

“Cantas porque tienes que cantar, no porque quieras cantar”, le dijo Urban a Harris en ese momento. “Y es por eso que es tan creíble y real”.

A lo largo de la competencia, Harris interpretó canciones como “Free Fallin’” de Tom Petty, “Gravity” de John Mayer, “Shelter” de Ray LaMontagne, “If It Hadn’t Been for Love” de SteelDrivers, “American Woman” de Guess Who y “Can’t You See” de Marshall Tucker Band, así como “Radio” y “Alright” de Darius Rucker. Los jueces lo consideraron un talento “especial” con un “grito” conmovedor en su voz y una habilidad innata para conectarse con la audiencia en un nivel emocional.

“En la pequeña ciudad de la que soy, no ves a un grupo de negros tocando música por ahí... en cuanto a la guitarra y especialmente haciendo música del condado”, dijo Harris después de sobresalir en su audición.

“Siento que eso me hace único y les da a algunos de los muchachos de mi ciudad la oportunidad de admirar a alguien, de hacer algo grande”.

Cinco años después de su paso por “American Idol”, Harris lanzó su primer sencillo, “In Love”. También publicó versiones musicales en TikTok y recientemente actuó en vivo en el Frog Festival del año pasado en Alabama.

Otra concursante de la temporada 13, Jessica Meuse, recordó a Harris en Instagram como un ex alumno y amigo de “American Idol” cuyo “talento y sonrisa se extrañarán”.

“El mundo es definitivamente un lugar más oscuro y espeluznantemente más tranquilo sin ti”, escribió Meuse.

“Estoy agradecida de que nuestros caminos se hayan cruzado y de poder decir que fuiste (y siempre serás) parte mía. Hay muchas cosas que me doy cuenta de que nunca entenderé: que nos dejes tan pronto es una de esas cosas”. .”

En un comunicado compartido en Instagram el equipo de “American Idol” dijo, “C.J. Harris era un talento increíble y la noticia de su fallecimiento nos entristece profundamente. Realmente lo extrañaremos”.

