‘Evita’, de Cygnet, ofrece un aspecto y un sonido auténticamente latinos

Durante un discurso previo al estreno de Evita en el Cygnet Theatre el sábado 12 de agosto, el director artístico Sean Murray dijo al público que llevaba queriendo dirigir el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice desde 1978.

Ese es el año en que el musical sobre la vida y muerte prematura de la primera dama argentina Eva Perón se estrenó en Londres, antes de trasladarse a Broadway, donde ganó el premio Tony al mejor musical en 1980. Puede que Murray haya tardado 45 años en poner sus manos en este espectáculo, pero la espera ha valido la pena. Aunque he visto Evita más de media docena de veces en los últimos 30 años, la puesta en escena de Murray me pareció fresca y reveladora.

Era la primera vez que veía el espectáculo con un reparto totalmente multiétnico, la primera vez que oía muchas de las letras cantadas en un idioma distinto al inglés y la primera vez que veía la impotencia de las mujeres de la época de Eva representada con tanta claridad.

Los agudos y atléticos tangos y otras coreografías de Carlos Mendoza son auténticamente latinos y las proyecciones diseñadas por Blake McCarty incluyen los vídeos más históricos de Juan y Eva Perón y de la Argentina de los años 30-40 que jamás haya visto, así como bellas imágenes pictóricas que contrastan las vidas de la adinerada pareja de poder y de los ciudadanos desesperadamente pobres del país. También fue agradable ver tantas caras nuevas en el escenario del Cygnet. Casi todos los 16 actores y bailarines debutan con la compañía.

A.J. Mendoza, en el centro, como Ché, el narrador en Evita, de Cygnet Theatre. (Cortesía de Karli Cadel)

La producción de Murray, con escenografía de andamios de Mathys Herbert, es minimalista por diseño, permitiendo que las proyecciones de McCarty hagan el trabajo pesado de la puesta en escena. De este modo, el escenario queda libre para las enérgicas escenas de baile de Mendoza.

La conocida partitura del musical, que incluye la canción escrita para la película You Must Love Me desde 2006, está repleta de éxitos. Pero en esta producción, algunas de las estrofas de las canciones se interpretan en español, y los nombres propios del guión se pronuncian en español auténtico.

En Evita, la astuta Eva Duarte duerme y maquina para pasar de la pobreza y la ilegitimidad de un pequeño pueblo a convertirse en la enjoyada primera dama de Argentina. Pero la producción de Murray muestra cómo el sexo, la astucia y la autopromoción eran entonces el único camino de una mujer hacia el poder. En una escena del día de las elecciones, sólo los hombres que se acercan a la urna pueden depositar una papeleta.

Ariella Kvashny interpreta a la ambiciosa Eva de forma feroz, con múltiples matices y, en última instancia, inquietante. Como Ché, el narrador/hombre común de la historia, A.J. Mendoza es un impresionante actor e intérprete de canciones con un registro vocal de tenor rockero de locura.

Berto Fernández, que en febrero ganó un premio al Actor del Año por su versatilidad en cinco espectáculos locales el año pasado, sigue mostrando su gama como Juan Perón. Canta su papel con bravuconería operística, pero interpreta a un Perón solitario, melancólico y de carácter débil. Matthew Malecki Martínez, de voz potente, ofrece una divertida interpretación del primer amor de Eva, el cantante de tangos Magaldi. Y Vanessa Orozco, como la amante descartada de Perón, ofrece una encantadora interpretación vocal de Another Suitcase in Another Hall.

Aunque no se les veía entre bastidores, la orquesta de seis músicos, dirigida desde el teclado por el director musical Patrick Marion, ofreció un sonido robusto. Amanda Zieve diseñó la iluminación, Evan Eason el sonido y Zoë Trautmann el vestuario.

Evita no se produce muy a menudo, así que es un placer volver a verla en escena en San Diego, sobre todo en una producción visualmente impresionante, fiel a sus orígenes pero también con visión de futuro.

Evita

Cuándo: 7 p.m. de miércoles a sábado, 2 p.m. sábados y domingos. Hasta el 1 de octubre

Dónde: Cygnet Theatre, 4040 Twiggs St., Old Town State Historic Park

Entradas: Empezando en $37

Teléfono: (619) 337-1525

Sitio web: cygnettheatre.com