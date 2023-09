Ahora que los guionistas pueden volver a trabajar, aquí está cuándo volverán los programas de entrevistas diurnos y nocturnos

Sus presentadores nocturnos favoritos pronto volverán a formar parte de la conversación nacional.

La resolución de la huelga del Writers Guild of America strike, que finalizará oficialmente a la medianoche del miércoles, afecta a “The Tonight Show With Jimmy Fallon” de NBC, “The Late Show With Stephen Colbert” de CBS y “Jimmy Kimmel Live!” volverán a producirse la próxima semana y serán los primeros programas nuevos de entretenimiento que volverán al aire desde que comenzó el paro laboral.

Representantes de las cadenas no comentaron ni especificaron una fecha de regreso de los programas. Pero dos personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas a comentar públicamente dijeron que se les ha dicho al personal de Colbert y Kimmel que estén listos para presentarse a trabajar la próxima semana.

Hay reportes de que el programa diurno de Drew Barrymore, que depende de los escritores de WGA, volverá a funcionar el próximo mes también. “The Jennifer Hudson Show” tendrá nuevos episodios a partir del lunes, según un ejecutivo de una estación de televisión familiarizado con los planes.

A CBS le gustaría que su festival diurno “The Talk” se reinicie antes del 9 de octubre, si no antes. Un representante de HBO no tenía información sobre las fechas de regreso de “Real Time With Bill Maher” y “Last Week Tonight With John Oliver”, ambos programas semanales.

Los programas de entrevistas nocturnos en las redes de transmisión y cable se apagaron tan pronto como la WGA se declaró en huelga el 2 de mayo (el domingo por la noche se alcanzó un acuerdo tentativo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que otorga a los miembros del sindicato mejores salarios residuales para la transmisión y protecciones con respecto al uso de IA. Si bien la junta aprobó el acuerdo y se levantará la huelga, los miembros del gremio aún deben votar para ratificar el acuerdo).

Jimmy Kimmel, izquierda, con Freddie Highmore en abril. “¡Jimmy Kimmel en vivo!” ha estado fuera del aire desde que comenzó la huelga en mayo. (Randy Holmes / ABC via Getty Images)

Estos programas dependen en gran medida de guionistas que elaboran el monólogo nocturno y otras rutinas cómicas, a menudo haciendo referencia a temas de las noticias de ese día. Los guiones se escriben horas o minutos (en lugar de días o semanas) antes de que las cámaras empiecen a grabar. Pero debido a que las producciones son tan ágiles, también se espera que sean las primeras en volver al aire una vez que los escritores reciban el visto bueno para regresar a trabajar.

A diferencia de un drama con guión como “Stranger Things”, reanudar la producción en un programa de entrevistas es bastante sencillo. La mayoría de los programas se graban en estudios y teatros que han estado inactivos durante meses. Como se demostró durante los primeros días de la pandemia, cuando Seth Meyers presentó “Late Night” desde su ático y Stephen Colbert presentó “The Late Show” desde la oficina de su casa, todo lo que realmente necesita para hacer televisión nocturna es un presentador, un cámara y guión.

Y aunque SAG-AFTRA sigue en huelga, lo que obstaculiza la producción de innumerables dramas y comedias con guión, Colbert, Fallon y otros presentadores nocturnos son libres de reanudar sus funciones de actuación porque los programas nocturnos diarios están cubiertos por un acuerdo separado con el sindicato. , conocido como Código de Televisión en Red.

Pero recorrer el camino de regreso a la normalidad anterior a la huelga no será sencillo.

Con los actores todavía en huelga y en gran medida prohibidos de promocionar sus proyectos de cine y televisión, la tarea más difícil para los productores puede ser contratar talentos para ocupar los puestos de invitados. Por otra parte, debería haber muchos músicos, directores, autores y estrellas de reality deseosos de llenar el vacío.

Drew Barrymore en Paramount Upfront en 2022. La presentadora del programa de entrevistas intentó reiniciar su programa antes de que se resolviera la huelga, pero recibió una reacción violenta. (Angela Weiss / AFP via Getty Images)

Si bien los programas pueden sufrir una escasez de invitados destacados, no deberían tener problemas para llenar el tiempo con riffs de sus presentadores, cuyos monólogos y comentarios son parte del espíritu cultural de la época. Su necesidad puede rayar en la adicción, ya que los cuatro presentadores de la cadena y Oliver de HBO se unieron para un podcast de Spotify de 12 episodios, llamado “Strike Force Five”, que les brindó la oportunidad de hacer riffs. (Daron los ingresos generados por el proyecto a los miembros del personal desempleados afectados por la huelga).

“Creo que el dolor para los presentadores ha sido que cuando alguien hace algo extraordinariamente estúpido, se ven obligados a morderse la lengua y quedarse sentados”, dijo Daniel Kellison, ex productor ejecutivo de “Jimmy Kimmel Live!” “Todos estarán muy ansiosos por volver”.

La reacción violenta hacia Barrymore y otros durante la huelga de WGA que intentaron regresar a trabajar antes de que hubiera una resolución significa que todos los programas que regresan tendrán que tener cuidado de respetar a los miembros de SAG-AFTRA si no regresan a trabajar pronto.

El 10 de septiembre, la actriz convertida en presentadora diurna anunció que reanudaría la producción de su programa de entrevistas sindicado, que había estado en una pausa programada desde la primavera, a pesar de que emplea escritores que son miembros del gremio. La noticia provocó piquetes frente al estudio del programa en Manhattan y provocó una reacción masiva en las redes sociales. Después de redoblar su decisión con un video desastroso que luego eliminó, Barrymore finalmente dio marcha atrás y dijo que “The Drew Barrymore Show” no regresaría hasta que se resolviera la huelga.

Impulsada por una crisis de relaciones públicas, la decisión se convirtió en un momento decisivo en la huelga: otros programas de entrevistas que habían planeado reanudar la producción sin guionistas, incluidos “Real Time With Bill Maher” y “The Talk”, también decidieron esperar hasta que terminara la huelga. resuelto. En cuestión de días, el gremio y la AMPTP volvieron a la mesa de negociaciones, elaborando un acuerdo.

