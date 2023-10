Guillermo del Toro habla de la que podría haber sido la película de ‘Jabba the Hutt’ y su próxima ‘Frankenstein’

‘The Rise and Fall of Jabba the Hutt’ de Guillermo del Toro no llegó a las pantallas: ‘A veces estoy amargado, a veces no’.

La casi realizada “The Rise and Fall of Jabba the Hutt” de Guillermo del Toro fue descartada, pero el cineasta dice c’est la vie (así es la vida).

El cineasta ganador del Oscar por “Pinocchio” habló sobre la película que podría haber sido durante una entrevista reciente con Collider. Hace cuatro años, Del Toro tenía en proceso una película de “Star Wars” que seguía a uno de los gánsteres más notorios de la galaxia, Jabba the Hutt. El codicioso y lujurioso extraterrestre de forma babosa reinó en el planeta Tatooine: ofreció una recompensa por el contrabandista favorito de todos, Han Solo, y esclavizó a la princesa Leia, quien finalmente lo estranguló hasta la muerte con sus propias cadenas.

El aclamado cineasta estaba trabajando con el guionista de “Man of Steel” screenwriter David S. Goyer, David S. Goyer, quien habló del proyecto hace dos semanas en el podcast “Happy Sad Confused”. “Escribí una película de ‘Star Wars’ no producida que iba a dirigir Guillermo del Toro”. Goyer aludió a que la película fue rechazada debido a “cosas detrás de escena” que estaban sucediendo en Lucasfilm en ese momento, aunque no dio más detalles.

“Pero es un guión genial”, añadió.

Del Toro le dijo a Collider que no cree que se estrene una película hasta que vea el Blu-ray. “Siempre en el último momento las cosas se van”, dijo Del Toro. “Me ha sucedido muchas, muchas, muchas veces. Tuvimos ‘The Rise and Fall of Jabba the Hutt’, estaba súper feliz. Estábamos haciendo muchas cosas, y luego ya sabes, no es de mi propiedad. No es mi dinero Es uno de esos 30 guiones que desaparecen.

“A veces estoy amargado. A veces no”, continuó. “Siempre recurro a mi equipo y les digo: ‘Buenas prácticas, muchachos. Buenas prácticas’. Diseñamos un gran mundo, diseñamos grandes cosas, aprendimos. Así que nunca puedes ser desagradecido con la vida. Cualquier cosa que la vida te envíe, hay algo que aprender de ello. Confío en el universo”.

Después de que se publicó la entrevista de Goyer, Del Toro respondió en X escribiendo: “Es cierto. No puedo decir mucho. ¿Quizás dos letras ‘J’ y ‘BB’ son tres letras?

Sin embargo, no todo está perdido: se espera que la próxima película de Del Toro, “Frankenstein”, comience a filmarse a principios de 2024. Christoph Waltz se unirá al elenco de la película de monstruos junto a Andrew Garfield, Mia Goth y Oscar Isaac. El fanático de los monstruos ganador del Oscar ha planeado desde hace mucho tiempo llevar a la pantalla un proyecto de “Frankenstein” y, durante años, ha hablado sobre su visión de hacer justicia a la historia.

En la serie de proyecciones de la Academia de 2012 “A Monstrous Centennial: Universal’s Legacy of Horror”, Del Toro se refirió a las películas clásicas de “Frankenstein” como “biografías verdaderamente emocionales y en parte profecías de quiénes somos y quiénes podemos ser”.

“Si la primera era sobre la soledad esencial de los hombres... ser arrojados a un mundo que no creaste ni entendías, entonces la segunda es la absoluta compulsión por la compañía, la necesidad de no estar solo”.

En 2016, le dijo a IGN que podría hacer “Frankenstein” en un formato más largo, que en realidad podría abarcar varias películas. “Siempre pensé que dos películas serían una excelente manera, pero creo que tal vez tendrían que ser tres piezas para hacer realmente justicia a la novela... Lo que quiero es tratar de obtener todo lo que está en el libro, y “No cabe en dos o tres horas”.

El cineasta le dijo a Collider la semana pasada que había querido hacer “Frankenstein” durante 50 años, pero ahora es “lo suficientemente valiente o loco” para afrontar el esfuerzo.

