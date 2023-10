Para Rafael Payare y Alisa Weilerstein, la música es un asunto familiar

(Gregory Bull / Associated Press)

Cuando la violonchelista Alisa Weilerstein y el director musical de la Sinfónica de San Diego, Rafael Payare, vuelan por trabajo, necesitan seis boletos de avión: uno para mamá y papá, dos para las hijas Ariadna y Elina, uno para la niñera y otro para el violonchelo.

“En todas las compañías menos en una”, dice Weilerstein, “el violonchelo tiene que ir conmigo. En Air Canada, en los asientos reclinables, donde realmente importa, el chelo no puede ir en clase business. Yo puedo ir en business y al chelo se le permite sentarse aparte”.

Reunir a esta pareja de glamurosos músicos clásicos para las giras se ha vuelto bastante complicado.

La violonchelista Alisa Weilerstein interpretó el concierto para violonchelo de Dvorak con la Sinfónica de San Diego, dirigida por el director musical Rafael Payare, detrás, en el concierto inaugural de la temporada el 7 de octubre. (Cortesía de la Sinfonía de San Diego )

Payare, de 43 años, está en su quinta temporada con la Sinfónica de San Diego y dirige la orquesta en una gira por cuatro ciudades de todo el país que concluye en el Zoellner Arts Center de Lehigh en Bethlehem, Pensilvania, el jueves y en el Carnegie Hall de Nueva York el viernes por la noche. Weilerstein le acompañará en el Concierto para violonchelo en Si menor de Dvořák, que forma parte de su programa de unas 80 funciones por temporada. Weilerstein y Weilerstein presentaron el concierto el sábado en el Rady Shell del Jacobs Park.

Weilerstein, de 41 años, es hija de Donald Weilerstein, primer violinista fundador del Cuarteto de Cleveland, y de la pianista Vivian Hornik Weilerstein. Su hermano es el director de orquesta Joshua Weilerstein.

Se sintió atraída por el violonchelo cuando tenía 2 años y medio. Tuvo varicela mientras sus padres estaban de gira, y la abuela Lotte Hornik Weininger creó un conjunto de música de juguete.

“Sabía cuánto me gustaba escuchar a mis padres practicar y ensayar, así que ideó un cuarteto de cuerda con instrumentos hechos de cajas de cereales”, cuenta Weilerstein. “Había dos violines, viola y violonchelo, y el violonchelo estaba hecho con una caja de Rice Krispies. La clavija era un viejo cepillo de dientes verde y el arco era un palillo chino o un palito de afuera, y solamente limpiaba esa cosa. Así que mis padres volvían y ensayaban y me ponían un pequeño banco para que pudiera participar si quería”.

Cuando Weilerstein tenía 4 años pidió un violonchelo y un profesor, y sus padres se los consiguieron medio año después. La familia se trasladó de Rochester a Cleveland cuando ella tenía 7 años y a los 13 debutó profesionalmente con la Orquesta de Cleveland en octubre de 1995 con las Variaciones sobre un tema rococó de Chaikovski. Firmó con ICM Artists (ahora Opus 3) y empezó a tocar una semana al mes con orquestas regionales.

En 2011, ganó una beca genio de $500 mil de la Fundación MacArthur, la más joven de los 22 beneficiarios de ese año.

Desde 2014, toca un violonchelo Domenico Montagnana que ha cumplido 300 años este año (las aerolíneas dejaron de permitir que su instrumento tuviera su propia cuenta de viajero frecuente en 2008).

Rafael Payare y Alisa Weilerstein fotografiados juntos en San Diego en 2020. (Jarrod Valliere / The San Diego Union-Tribune)

Payere creció entre cinco hermanos en Puerto la Cruz (Venezuela) y tocaba la trompa de niño. Conoció a Gustavo Dudamel cuando estaba en la orquesta infantil nacional y se conocieron en 1995, cuando Dudamel y sus amigos rompieron la parte superior de una litera. Payare lo arregló con un trozo de cortina, ganándose el apodo de MacGyver.

Pensó por primera vez en dirigir cuando tocaba en una orquesta infantil a finales de los 90 con Giuseppe Sinopoli. Tras ganar la competencia Malko 2012 para directores de orquesta en Dinamarca —el hermano de Weilerstein ganó la edición anterior—, Payare se encontró con Lorin Maazel.

“Estaba aterrorizado. Existía esa leyenda urbana de que Maazel era una persona dictatorial y fría”, cuenta Payare.

Maazel le invitó a dirigir la tercera obertura Leonore de Beethoven en su Festival de Castleton, en Virginia, aquel verano.

“Era como un abuelo orgulloso”, recuerda Payare.

Payere conoció a Joshua en 2007, cuando Weilerstein era violinista invitado en la gira por Estados Unidos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, que incluía el debut de Dudamel en el Carnegie Hall. Alisa conoció a Payare en febrero de 2009 en Goteborg, Suecia, donde estaba audicionando para Dudamel y Payare fue invitada a tocar la trompa en la Sinfonía nº 7 de Bruckner”.

Dudamel le pidió que tocara el concierto de Dvořák en Caracas. Payare estaba en la orquesta ese 6 de diciembre para Una sinfonía alpina de Strauss y ella le pidió que se sentara en los asientos durante su ensayo.

Después del concierto, fueron a un restaurante de sushi y desde entonces son pareja. Tres años después le propuso matrimonio en su ciudad natal. Se casaron en agosto de 2013 en el Caramoor Center for Music and the Arts de Katonah, Nueva York.

Weilerstein y Payare tienen una casa en San Diego y alquilan otra en Canadá, donde él está en su segunda temporada como director musical de la Orquesta Sinfónica de Montreal.

Ariadna tiene 7 años y toca el violín y el piano. Elina cumple 2 en enero. Alisa intentó enseñar a Elina a preguntar por papá tocando el Pa-pa-pa del dúo Papageno-Papagena de La flauta mágica de Mozart. No lo consiguió: Elina le llama Ta-ta.

La música forma parte de la rutina familiar.

“A veces, alrededor de las cinco y las seis (de la tarde) siempre hay esa hora pico en la que se vuelven un poco locos”, dice Payare. “La llamamos hora loca. Y creamos una lista de reproducción de segundos movimientos de sinfonías de Mozart y eso, de alguna manera, es como un sedante. Siempre se relajan inmediatamente”.