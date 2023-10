Blink-182 anuncia una gira por Estados Unidos en 2024, que incluye un concierto en el Petco Park de San Diego. He aquí todas las fechas

Show more sharing options

¿Qué hará blink-182 tras la gira de reunión de 2023 que reunió a los tres miembros de la formación más conocida de la banda de pop-punk criada en Poway?

Con una extensa gira norteamericana One More Time en 2024 que incluirá conciertos en el Petco Park de San Diego y en el SoFi Stadium de Los Ángeles el 30 de junio y el 6 de julio, respectivamente. Los boletos saldrán a la venta el viernes 27 de octubre para el público en general, tras una serie de preventas.

La gira comenzará el 20 de junio en Florida, en el Amway Center de Orlando, y concluirá el 15 de agosto en Canadá, en el Rogers Centre de Toronto. Llega tras la reciente gira de conciertos de la banda por Norteamérica, que incluyó un par de actuaciones en junio en el Pechanga Arena de San Diego.

La gira 2024 contará con la participación de la banda Pierce The Veil de San Diego en todas las fechas, junto con un telonero aún por anunciar. Esta será la primera actuación pública de blink-182 en Petco Park, donde el grupo tocó en 2019 solo para un público invitado que asistía a la convención anual de Twitch.com.

El anuncio del lunes por la mañana de la gira norteamericana 2024 de blink-182 se produce tras el lanzamiento el viernes pasado de One More Time... Es el primer álbum nuevo desde 2011 de la formación más conocida de la banda, que reúne al bajista y vocalista Mark Hoppus, al guitarrista y cantante Tom DeLonge y al batería Travis Barker.

DeLonge dejó la banda en 2015 para poner en marcha su Academia To The Stars. La academia, con sede en Encinitas y centrada en los Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI), contó con la colaboración de DeLonge, el exoficial de inteligencia de carrera del ejército de Estados Unidos Luis Elizondo y otros expertos en FANI. Elizondo fue copresentador de la serie de televisión de History Channel 2019/2020 Unidentified: Inside America’s UFO Investigation, que DeLonge coprodujo.

DeLonge fue sustituido en blink-182 durante dos álbumes y varias giras por el guitarrista/vocalista de Alkaline Trio Matt Skiba. DeLonge y Hoppus reanudaron su amistad después de que a Hoppus le diagnosticaran un linfoma difuso de células B grandes en 2021.

Hoppus, DeLonge y Barker anunciaron su reunión en 2022. Actuaron juntos por primera vez desde 2014 en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley de este año en Indio. Su gira de 2023 estaba programada para comenzar el 11 de marzo en Tijuana, pero se retrasó cuando Barker sufrió una lesión en un dedo que requirió cirugía.

Los boletos para el concierto de blink-182 del 30 de junio en Petco Park y las demás fechas de su gira de verano de 2024 se pondrán a la venta al público en general el viernes a las 10 a.m. en ticketmaster.com.

El martes a las 7 a.m. comienza una preventa para los miembros del club de fans del grupo, a la que seguirá una preventa el jueves a las 10 a.m. en el sitio web de Live Nation, promotor de la gira, en el sitio web del Petco Park y en las emisoras de radio locales.

Los precios de los boletos para el concierto de Petco Park oscilan entre $39.50 y $249.50 cada uno, más cargos por servicio. Los paquetes VIP, cuyos precios aún no se han anunciado, estarán disponibles a través de vipnation.com.

Itinerario de la gira norteamericana de Blink-182 2024 One More Time

Jueves 20 de junio: Orlando, FL, Amway Center

Viernes 21 de junio: Miami, FL, Kaseya Center

Lunes 24 de junio: San Antonio, TX, Frost Bank Center

Martes, 25 de junio: Fort Worth, TX, Dickies Arena

Jueves, 27 de junio: Denver, CO, Ball Arena

Domingo, 30 de junio: San Diego, CA, Petco Park

Martes 2 de julio: Glendale, AZ, Desert Diamond Arena

Miércoles 3 de julio: Las Vegas, NV, T-Mobile Arena

Sábado 6 de julio: Los Angeles, CA, SoFi Stadium

Lunes 8 de julio: Fresno, CA, Save Mart Center

Martes 9 de julio: San Francisco, CA, Chase Center

Jueves 11 de julio: Salt Lake City, UT, Delta Center

Sábado 13 de julio: Portland, OR, Moda Center

Domingo, 14 de julio Quincy, WA, Anfiteatro Gorge

Domingo 21 de julio: Flushing, NY, Citi Field

Martes 23 de julio: Boston, MA, Fenway Park

Miércoles, 24 de julio: Hartford, CT, The XFINITY Theatre

Viernes, 26 de julio: Filadelfia, PA, Wells Fargo Center

Sábado 27 de julio: Washington, DC, Capital One Arena

Lunes 29 de julio: Greenville, SC, Bon Secours Wellness Arena

Martes, 30 de julio: Raleigh, NC, PNC Arena

Jueves, 1 de agosto: Lexington, KY, Rupp Arena

Viernes, 2 de agosto: Indianápolis, IN, Gainbridge Fieldhouse

Martes 6 de agosto: Minneapolis, MN, Target Center

Miércoles 7 de agosto: Milwaukee, WI, Fiserv Forum

Viernes, 9 de agosto: Kansas City, MO, T-Mobile Center

Sábado, 10 de agosto: San Luis, MO, Enterprise Center

Lunes 12 de agosto: Detroit, MI, Little Caesars Arena

Martes 13 de agosto: Columbus, OH, Schottenstein Center

Jueves, 15 de agosto: Toronto, ON, Rogers Centre