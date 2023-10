Hollywood recuerda al ‘genio de la comedia’ Matthew Perry: ‘Su legado seguirá vivo’

Hollywood está de luto por la muerte del actor y comediante Matthew Perry. Perry, mejor conocido por su adorable y sarcástico personaje Chandler Bing en “Friends”, fue encontrado muerto el sábado en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles. Tenía 54 años.

Warner Bros. Television Group, que produjo “Friends”, describió al cinco veces nominado al Emmy como un “genio de la comedia”.

“Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew Perry”, dijo el estudio en un comunicado obtenido por The Times. “Matthew fue un actor increíblemente talentoso y una parte indeleble de la familia de Warner Bros. Television Group. El impacto de su genio cómico se sintió en todo el mundo y su legado vivirá en los corazones de muchas personas. Este es un día desgarrador. , y enviamos nuestro amor a su familia, a sus seres queridos y a todos sus devotos fans”.

El estudio produjo recientemente el especial de HBO Max de 2021 que reunió al elenco original en el estudio de sonido del programa en el lote de Warner Bros. Studio en Burbank.

NBC, que transmitió “Friends” de 1994 a 2004, también emitió un comunicado.

“Estamos increíblemente tristes por el fallecimiento demasiado pronto de Matthew Perry”, dijo la cadena en un comunicado. “Llevó tanta alegría a cientos de millones de personas en todo el mundo con su tono cómico perfecto y su ingenio irónico. Su legado vivirá a través de incontables generaciones”.

Perry fue encontrado inconsciente en su casa alrededor de las 4 p.m. Fuentes policiales, que hablaron bajo condición de anonimato con The Times, no citaron la causa de la muerte. No se encontraron drogas en el lugar y no se sospecha de ningún crimen, dijeron.

La coprotagonista de Perry en “Friends”, Maggie Wheeler, quien interpretó a su novia intermitente Janice en el exitoso programa, compartió un dulce homenaje en Instagram.

“Qué pérdida. El mundo te extrañará, Matthew Perry”, escribió. “La alegría que brindaste a tantas personas en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos”.

Perry’s TV mom, Morgan Fairchild, wrote on X, formerly Twitter: anteriormente Twitter: “Estoy desconsolada por la muerte prematura de mi ‘hijo’, Matthew Perry. La pérdida de un joven actor tan brillante es un shock. Le envío amor y mi más sentido pésame a sus amigos y familiares, especialmente a su padre, John Bennett Perry, con quien trabajé en Flamingo Road y Falcon Crest. #RIPMatthew.”

Otra coprotagonista, Laura Benanti, que apareció junto a Perry en “Go On”, le rindió homenaje en Instagram. La comedia de NBC se emitió de 2012 a 2013.

“Matty era generoso, brillante y tenía un talento incomparable. Qué pérdida tan devastadora. Que su memoria sea una bendición”, escribió Benanti.

Selma Blair también elogió a Perry en Instagram: “Mi novio más antiguo. Todos amábamos a Matthew Perry, y yo especialmente. Todos los días. Lo amaba incondicionalmente. Y él a mí. Y estoy rota. Con el corazón roto. Dulces sueños Matty. Dulces sueños”.

Mira Sorvino, quien protagonizó con Perry la película para televisión de 1994 “Vidas paralelas”, describió su humor como “singular”.

“¡¡¡Oh no!!! ¡¡Matthew Perry!! ¡¡Tú, alma dulce y atribulada!! ¡¡¡Que encuentres paz y felicidad en el Cielo, haciendo reír a todos con tu singular ingenio!!!”, escribió Sorvino en X.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, compañero de escuela primaria de Perry, también rindió homenaje.

“El fallecimiento de Matthew Perry es impactante y triste”, escribió Trudeau en X. “Nunca olvidaré los juegos en el patio de la escuela que solíamos jugar, y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que él les trajo. Gracias por todo”. “Las risas, Matthew. Fuiste amado y te extrañaremos”.

Meredith Salenger escribió que los dos se conocieron cuando tenían 16 años; protagonizaron juntos el drama de 1988 “Una noche en la vida de Jimmy Reardon”.

“¡Oh, no, no, no, no! ¡Matty! Oh hombre. Mi corazón se rompe. Matty... Matthew y yo nos conocemos desde que teníamos 16 años. Oh hombre. Sin palabras. Descansa en paz, dulce @MatthewPerry”, dijo Salenger en X.

Melissa Rivers también tuiteó sus condolencias a Perry, su compañera de secundaria.

“Un compañero de secundaria murió hoy. Qué triste. Se fue demasiado pronto. QEPD”, escrobió Rivers en X.

Mientras tanto, Rumer Willis compartió un recuerdo de su tiempo con Perry y su padre, Bruce Willis, en los sets de las películas “The Whole Nine Yards” y “The Whole Ten Yards”.

“Fue muy amable, divertido y dulce con mis hermanas y conmigo y creo que su comedia física y esa película todavía me hacen reír mucho”, escribió en su historia de Instagram.

La ganadora del Oscar Octavia Spencer lamentó la muerte de Perry en Instagram.

“Me entristece enormemente enterarme del fallecimiento de Matthew Perry hoy”, escribió. “Su regalo al mundo será recordado para siempre. Envío de amor a la familia, amigos, coprotagonistas y millones de fans de Matthew en todo el mundo”.

Lea otros homenajes a continuación:

I’m so very sad to hear about @MatthewPerry. He was lovely to me on Friends and every time I saw him in the decades after. Please read his book. It was his legacy to help. He won’t rest in peace though.. He’s already too busy making everyone laugh up there. — paget brewster (@pagetpaget) October 29, 2023

Rest in peace 💔❤️‍🩹 heart broken. Unbelievable 😫😫 — Khloé (@khloekardashian) October 29, 2023

So sad to learn about Matthew Perry’s death. He was one of the funniest people I knew. It was hard to watch him struggle with his alcoholism over the years. But he was courageous in the fight and helped a lot of people by going public with his battles. He was loved by so many. — Chad Lowe (@ichadlowe) October 29, 2023

Rest In Peace @MatthewPerry



Always so nice, cool, chill & talented



You are a part of American Culture and will live on forever — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) October 29, 2023

In The Whole Nine Yards - Matthew Perry runs full force into a patio door - that and the scene that followed is one of the top comedic moments I’ve witnessed.



I told him so when I recurred on The Odd Couple. He smiled so big I thought he’d crack his face



It was beautiful — Lisa Ann Walter (@LisaAnnWalter) October 29, 2023

Happy trails to you, Matt. Thanks for being you. Wishing you a peaceful journey home through the stars.



If you loved Matthew Perry as I did read his book. You will learn a lot about him. pic.twitter.com/CUHzTCQXBR — Nancy Sinatra (@NancySinatra) October 29, 2023

Matthew Perry invited me to his home once to join in the celebration of the LA Kings winning the Stanley Cup. He couldn’t have been nicer. A truly deep loss. — Stuart Levine (@Stus_Views) October 29, 2023

Shocked and saddened to just hear about the passing of Matthew Perry in a tragic drowning. He is one of the many talented and incredible success stories from my hometown of Ottawa Canada. Rest in peace Matthew. — Tom Green (@tomgreenlive) October 29, 2023

