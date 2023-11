Carlos Vives culminó su gira ‘El Tour de los 30’ con un emotivo concierto en Los Ángeles y antes de volar a Sevilla

Antes de volar hacia Sevilla para participar en la edición 24 de los Latin Grammy como uno de los nominados en la categoría a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por su álbum “Escalona Nunca Se Había Grabado Así” y también como presentador de uno de los premios, al lado de figuras como Majo Aguilar, Anitta, Pedro Capó, Jorge Drexler, Luis Figueroa, Fonseca, Mon Laferte, Yandel, Natalia Lafourcade, John Leguizamo, Nicki Nicole y Carlos Ponce, el cantante colombiano Carlos Vives cerró su recorrido por 9 ciudades de los Estados Unidos con el “Tour de los 30” en la ciudad de Los Ángeles.

“El Tour de los 30”, un espectáculo musical tradicional que recorrió Nueva York, Chicago, Boston, Washington, Miami, Orlando, Dallas y Houston, bajó el telón en el escenario del Peacock Theater el pasado domingo 5 de noviembre con un caluroso público que hizo sentir al nacido en Santa Marta como si estuviera en casa.

El corrido de esas 9 ciudades se inició en el escenario del Radio City Music Hall de Nueva York el 19 de agosto bajo la producción de Loud And Live, empresa que también se encargó de producir el “Después de Todo Vives Tour” que recorrió con éxito varios escenarios de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Las dos últimas veces que Carlos Vives se había presentado en Los Ángeles lo hizo en el Hollywood Bowl. Primero al lado de Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles y luego como parte del espectáculo especial que se realizó con el elenco musical de la cinta ganadora del Oscar “Encanto”. Pero en esta oportunidad, el espectáculo que ofreció Vives contó con un concepto auténtico y con el sabor autóctono que la estrella colombiana ha sabido darle difusión en el mundo entero.

No importó que el último concierto de la gira fuera en domingo, el público acudió en masa para despedir el “Tour de los 30” y a Vives antes de volar a Sevilla. (Nevarez Comm)

De hecho, durante la presentación musical del colombiano, muchos de sus colegas salen en un video hablando de lo que Vives ha hecho por su música y cultura alrededor del mundo, además de expresar lo mucho que admiran su carrera musical que celebra 30 años de éxitos. Estrellas como Daddy Yankee, Rubén Blades, Alejandro Sanz, Shakira, Fonseca, Mau y Ricky Montaner, Sofía Vergara, Michel Teló, Rosario, Manuel Turizo, Andrea Echeverri y Luis Fonsi expresaron su sentir con la mejor de sus sonrisas. Bueno, Blades no tanto, el salsero panameño ríe muy poco frente a las cámaras, a diferencia del boricua del éxito “Despacito”, quien feliz de la vida admitió que “el vallenato lo conocí gracias a Carlos Vives”.

El último concierto de la gira no contó con la presencia de su compañero de batallas por tres décadas, el acordeonista Egidio Cuadrado, sin embargo Christian Camilo supo mostrarse a la altura del compromiso y ofreció una magistral interpretación del acordeón que puso a bailar y vibrar a miles de almas que se congregaron en el escenario del Peacock Theater del centro de Los Ángeles, antes conocido como Microsoft Theater.

Con la sencillez que lo caracteriza, Vives salió al escenario vestido de playera de algodón gris, unos jeans, sus tenis blancos y una sonrisa dibujada en el rostro. Entre el público pudimos ver a la actriz colombiana Marcela Carvajal, la protagonista de la versión original de la telenovela “Hasta que la plata nos separe” (2006-2007), quien no dejó de bailar y de cantar los éxitos de su compatriota.

Lo mismo ocurrió con la presentadora del show Mañana Latina de la ciudad de Los Ángeles, la colombiana Melissa Martinez, quien tampoco dejó de cantar bailar desde su asiento. “Hoy en Los Angeles celebramos tus 30 años de carrera artística Carlo Vives. Gracias por tanta alegría, haces parte de mi vida”, publicó la barranquillera Melissa Martinez en un post de sus cuenta de Instagram posando frente al teatro y la foto de Vives en el letreto electrónico de la entrada del teatro.

Junto a sus ocho músicos y sus tres coristas, Vives hizo un recorrido musical que abrió fuego con el éxito ‘Pa’ Mayte”, para luego continuar la celebración con “Quiero verte sonreír”, “Mala suerte” y “Ella es mi fiesta” con el acordeón de Camilo a todo lo que daba, mientras que varias parejas le daban rienda suelta a sus pasos de baile y otros padres cargaban a sus hijos. Sí, porque el espectáculo dominguero atrajo hasta niños entre el público.

Carlos Vives durante su actuación en el Peacock Theater en el cierre del la gira “El Tour de los 30”. (Nevarez)

Por supuesto no pudieron faltar las damas colombianas con porte de Miss Universo, quienes bailaban entre el público luciendo las camisetas de la Selección Colombia. Había una que me llamó mucho la atención a unos metros de mi asiento. La joven de cabellera dorada y silueta de sirena lucía en la espalda el número 10 de James Rodríguez, pero con su nombre. Se llamaba Karen y bailaba el vallenato y la cumbia como una diosa. No se lo pude decir, pero al verla a los ojos, los míos le hablaron y ella sonrió con picardía.

La guitarra eléctrica de uno de sus músicos le dio el preámbulo a su éxito ‘La bicicleta”, el mismo tema que hace unos días lo interpretó al lado de su amiga Shakira en su concierto de Miami. En esa ocasión, los presentes dijeron en las redes sociales que la barranquillera le cambió la letra a su interpretación para no nombrar al padre de sus hijos, de quien está separada desde hace un tiempo.

Aquí en Los Ángeles no hubo necesidad de cambiar nada, pues el público se encargó de cantar la parte de Shakira y con tantos gritos ni siquiera entendimos lo que entonaron. Pero de una cosa sí estamos seguros es que todos cantaron a viva voz mientras los músicos y sus coristas siguieron a Vives en trencito por todo el escenario como si estuvieran montados en su famosa bicicleta.

La fiesta continuó con “Déjame entrar” y “‘El Cantor de Fonseca”, el primer tema que le enseñó a interpretar su padre, dijo Vives con sus guitarra en mano. Igualmente llegaron los temas “Las Mujeres”, que grabó junto a su colega Juanes y “Canción Bonita”, el sencillo que Vives grabó en Puerto Rico junto a su amigo Ricky Martin.

La flauta le dio entrada a uno de sus grandes éxitos, el infaltable “Fruta fresca” que muchos mordieron con deseo y lo bailaron con entusiasmo desde sus asientos. Una pareja que bailaba con ganas eran mis amigos de la juventud Yolibel Delgado y Raúl Bartoluzzi, a quienes me los encontré entre el público antes de iniciarse la velada. No lo podía creer, mis panas de Venezuela habían llegado con su bandera tricolor, pero era tan grande que no le permitieron ingresarla al teatro. Sin embargo, eso no los entristeció, porque ambos llevan tatuda la bandera tricolor en el alma. Y como el mismo Vives lo dijo en el escenario: ‘Venezuela y Colombia somos hermanos”, porque para los que no lo saben, Venezuela fue el primer país que le dio entrada a la música de Vives más allá de las fronteras colombianas.

El escenario se encendió, literalmente, con los grandes éxitos de Carlos Vives. (Nevarez Comm)

“Nos abrazamos con nuestros hermanos venezolanos, peruanos y toda Latinoamérica”, dijo Vives antes de darle voz a su éxito ‘La Tierra del olvido”.

“La cañaguatera” tampoco pudo faltar entre sus interpretaciones, ni tampoco “Robarte un beso” que tuvo un momento especial ya que pudimos ver en las pantallas a varias parejas besándose mientras el público aplaudía y ovacionaba.

“Volví a nacer” también tuvo su momento mágico, pues un caballero se atrevió a proponerle matrimonio a su novia en pleno escenario.

El cierre llegó con un tema que refleja el deseo de volver a su público con ansias. “Cuando nos volvamos a encontrar”, el éxito que Vives grabó con su amigo y colega Marc Anthony, pero que esta noche compartió a dueto con su público fiel que no le importó asistir a un concierto en día domingo para después ir a trabajar el lunes. Aunque tuvieron una horita más para dormir por el cambio de horario.

Tras este concierto, Vives volará a Sevilla donde estará compitiendo en la categoría a Mejor Álbum de Cumbia/ Vallenato junto a sus colegas Silvestre Dangond (Leandro Díaz Edición Especial), Ana Del Castillo (El Favor De Dios), Gregorio Uribe (Hombre Absurdo) y Los Ángeles Azules (Cumbia Del Corazón).

La ceremonia del Latin Grammy que se celebra el próximo 16 de noviembre desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, España, también acaba de anunciar que Maluma, Milo J, Rosalía, Shakira, Sebastián Yatra, Andrea Bocelli y DJ Premier también estarán participando en la gala de entrega desde el escenario del FiBES.