Así se vive en Sevilla el ambiente por la celebración del Latin Grammy

Esta es una ciudad hermosa. Lo es, al menos, en los lugares que hemos recorrido desde nuestra llegada del fin de semana pasado, para ser testigos de las diferentes actividades en la semana del Latin Grammy y el cierre con la gran ceremonia de la Academia Latina de la Grabación que se celebrará este jueves en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla, España.

Desde nuestro primer contacto con esta tierra, los encantos de la capital andaluza me alcanzaron al llegar al hotel, ubicado en el barrio de Santa Cruz, por cuyas callecitas empedradas se camina a gusto y por donde no circulan automóviles debido a sus estrecheces. Este barrio se encuentra rodeado de los inmuebles en el que se han producido ya varios eventos paralelos al Latin Grammy, como la histórica Plaza de España donde se celebró un evento dedicado al flamenco en el que actuaron celebridadades como Carmen Linares, Sara Baras, Luis el Zambo, Rafael Riqueni, Tomatito y José Mercé.

La ciudad ha adornado con publicidad del Latin Grammy los diferentes rincones. (Raul Roa/Los Angeles Times en Espanol)

También estamos cerca del Centro Magallanes donde se celebró el evento Best New Artist Showcase en el que se presentó a los aspirantes al Latin Grammy en la categoría a mejor nuevo artista y donde también se contó con la participación de David Bisbal con anfitrión, de Yotuel y Carmen Luengo como presentadores y la actuación musical especial de Carlos Vives.

La alfombra roja se despliega en cada uno de los emblemáticos lugares donde se celebran los diferentes eventos vinculados al Latin Grammy en Sevilla, España. (Raul Roa/Los Angeles Times en Espanol)

Y otro de los lugares hermosos que nos rodea es el modernísimo Setas, donde se celebró el show “La Cultura that Connect Us”, organizado por Amazon Music, el fua protagonizado por el cantante de música mexicana Carin León, quien contó como invitado a Pepe Aguilar.

Hasta el momento, la reacción de los habitantes locales ante un hecho que dejará sin duda huella en la región debido a su carácter internacional, no ha sido tan entusiasta como podría esperarse. O, al menos, no lo había sido en los primeros días de la semana del Latin Grammy que se inició el pasado domingo, cuando los empleados de diferentes establecimientos con los que pudimos conversar en el área nos señalaron que no habían visto cambios mayores en sus niveles de clientela, pese a que, en ciertas horas de la tarde, las terrazas al aire libre de los restaurantes (una costumbre ineludible en la localidad) se encontraban repletas, aparentemente de visitantes que asistían por motivos ajenos a esta celebración.

Los restaurantes locales al aire libre se suman a la fiesta de manera mesurada. (Raul Roa/Los Angeles Times en Espanol)

No se trata tampoco de que la urbe sea indiferente a todo esto. Desde nuestro arribo, vimos varias unidades de Uber que llevaban encima el logotipo del Latin Grammy, aunque, al solicitar uno de los servicios de la compañía, fuimos expuestos a una espera excesiva que nos llevó a cancelar el pedido y tomar un taxi de la calle (lo que tampoco es fácil, porque solo se puede abordar uno en áreas específicas y poniéndose en filas que pueden ser muy largas). También hemos podido ver trenes del transporte público en el que se destacan promociones del evento.

Hasta las unidades del servicio de transporte Uber se ha sumado a la celebración, pero la demanda de los visitantes ha hecho que la espera de las unidadades sea muy prolongada. (Raul Roa/Los Angeles Times en Espanol)

Para ser justos, las cosas empezaron a animarse considerablemente desde ayer, cuando, durante el recorrido a pie que hicimos desde el hotel hasta Setas (porque aquí se camina mucho), pasamos por El Real Alcázar, el renombrado palacio moro donde se efectuaba una recepción para los artistas nominados y en cuya entrada se veía a un número considerable de fans que esperaban poder ver de un modo u otro a sus ídolos.

Por primera vez en la historia, el Latin Grammy se celebra fuera de Estados Unidos y en las calles de Sevilla se siente el ambiente de cierta manera. (Raul Roa/Los Angeles Times en Espanol)

Hay que precisar, eso sí, que el evento central de mañana -el que es televisado-, así como la ceremonia que distinguirá a Laura Pausini como Persona del Año el miércoles en la noche, no se realizarán en una de estas plácidas locaciones, sino en una zona mucho más alejada y mucho menos tradicional, en la que el tráfico y la falta de construcciones distintivas rompen el embrujo del espíritu ancestral.

Las calles de Sevilla muestran vallas que les recuerdan a sus visitantes que el Latin Grammy llegó a la ciudad andaluza. (Raul Roa/Los Angeles Times en Espanol)

Se trata de FIBES, un centro de convenciones sin distinciones mayores con los que existen en ciudades modernas. En este caso, la presencia de curiosos es prácticamente inexistente, lo que se encuentra probablemente justificado debido a que el espacio se encuentra completamente

apartado del circuito turístico.

Los restaurantes del área ofrecen sus platos y sus terrazas están repletas, pero no necesariamente por vistantes que han asistido a la ciudad por la cvelebración del Latin Grammy. (Raul Roa/Los Angeles Times en Espanol)

Habrá que ver cómo se ponen las cosas de aquí al final de la jornada. Mientras tanto, quienes no estén trabajando ahora mismo pueden disfrutar de un lugar maravilloso que se encuentra no solo de construcciones antiguas, de parques hermosos, de cotorras (que según los entendidos llegaron hace unos pocos años y vienen causando problemas ambientales) y de policías a caballo.