Comic-Con 2024: ahora o nunca

Los fans de Comic-Con tendrán este sábado una última oportunidad de conseguir entradas para la edición del año que viene, evento en el que siempre se agotan las entradas, en el centro de San Diego.

Esta última —y mayor— venta, que está abierta al público en general, se realizará únicamente en línea, a partir de las 9 a.m. Cualquiera que desee comprar una entrada debe tener una identificación válida y confirmada de miembro de Comic-Con. Aún está a tiempo de registrarse en este sitio web: https://comic-con.configio.com/ShoppingCart.aspx

Aunque la venta real de pases no comenzará hasta las 9 a.m., los posibles compradores pueden entrar en una sala de espera en línea en cualquier momento, a partir de las 8 a.m. Para entrar en la fila, diríjase al Portal de Identificación de Miembros entre las 8 a.m. y las 9 a.m. No hay ninguna ventaja en ser de los primeros en entrar en línea, ya que se trata de un proceso de compra aleatorio.

El precio de la entrada por día sigue siendo el mismo que el de la convención de este año: $79 para los adultos, excepto la noche del miércoles, en la que se podrá asistir al preestreno, que cuesta $59, y el domingo, día de clausura de la convención, que cuesta $54. El próximo año, Comic-Con se celebrará del 25 al 29 de julio. La entrada para la noche del preestreno, el 24 de julio, solo se podrá adquirir si se compra la entrada para el jueves, viernes, sábado y domingo.

Quienes tengan una identificación de miembro válida podrán comprar pases para un máximo de tres personas, incluidos ellos mismos. Como siempre, los organizadores de Comic-Con International advierten a las personas interesadas en asistir a la convención de que la demanda supera a la oferta y, por lo tanto, no todas las personas que entren en la sala de espera en línea el sábado podrán adquirir una entrada.

Anuncio

A principios de este mes, se celebró una venta de pases solo para personas que habían asistido a Comic-Con de este año. La cantidad disponible se agotó en 90 minutos, según informaron los organizadores.

La Comic-Con de cada año, que se celebra en el Centro de Convenciones de San Diego y utiliza también los hoteles de convenciones de la ciudad como espacio adicional para reuniones, atrae a unos 135 mil asistentes durante cuatro días.