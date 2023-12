‘Renaissance’ de Beyoncé reina en la taquilla y así continúa el año de las películas de conciertos

Nadie puede romper el alma de Beyoncé ni derrotarla en taquilla.

“Renaissance: A Film by Beyoncé”, estrenada a través de un acuerdo de distribución directa con AMC Theatres, se llevó el título de taquilla este fin de semana al recaudar 21 millones de dólares a nivel nacional.

La película del cantante de “Cuff It” tuvo un buen desempeño dentro de las proyeccciones iniciales de taquilla de 20 y 25 millones de dólares.

La película del concierto terminó muy por delante del segundo lugar “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”, que recaudó 14,5 millones de dólares en su tercer fin de semana. La película ha recaudado 121,2 millones de dólares en la taquilla norteamericana.

“Renaissance” abrió con el quinto mejor fin de semana de debut nacional para una película de concierto, terminando detrás de “Taylor Swift: The Eras Tour,” que abrió con 92,8 millones de dólares; “Miley Cyrus’ “Best of Both Worlds”, 31 millones de dólares; “Justin Bieber: Never Say Never”, 29,5 millones de dólares; y “This Is It” de Michael Jackson, 23,2 millones de dólares.

Completando los cinco primeros lugares de la taquilla nacional estaban “Godzilla Minus One” , de Toho International, que recaudó 11 millones de dólares en su primer fin de semana; “Trolls Band Together” de Universal Pictures, que obtuvo 7,6 millones de dólares en su tercer fin de semana para un acumulado norteamericano de 74,8 millones de dólares; y “Wish” de Disney, que recaudó 7,4 millones de dólares en su segundo estreno para un total de 42 millones de dólares en Norteamérica.

Escrita, dirigida y producida por la inimitable Beyoncé, “Renaissance” es una recopilación filmada de la última gira internacional de conciertos de la artista de “Alien Superstar”. La película captura segmentos de actuaciones del año pasado, incluida su actuación de tres noches en el SoFi Stadium de Inglewood. La película también ofrece a los espectadores un adelanto de todo el trabajo detrás del escenario que implica planificar una experiencia de concierto a una escala tan impresionante.

La película obtuvo una puntuación impecable del 100% de los críticos y una puntuación del 100% de la audiencia en el sitio de agregación de reseñas Rotten Tomatoes. Obtuvo una calificación A+ igualmente intachable del público encuestado por CinemaScore.

“[E]l ‘Renaissance’ de casi tres horas de duración quiere llevar al espectador detrás de las escenas para revelar el arduo trabajo que ha hecho de Beyoncé, sin duda, la mejor intérprete en vivo de su generación. Es una celebración del talento, sí, pero también del compromiso, el sacrificio, la pura tenacidad necesaria para lograr la ilusión de no esforzarse”, escribe el crítico de música pop del Times, Mikael Wood.

“‘Renaissance’ sigue mostrando a Beyoncé: a su voz, a su cuerpo, a su mente”, continúa Wood. “Como estrella de la película, ocupa cada centímetro del centro de atención por el que ha trabajado durante décadas. Como directora, sabe que tiene algo que ningún otro cineasta tiene”.

El próximo fin de semana se estrenará el thriller policial francés de Kino Lorber “La Syndicaliste”, protagonizado por la nominada al Oscar Isabelle Huppert. El próximo fin de semana, “The Boy and the Heron”, la primera película de Hayao Miyazaki en una década, distribuida en Estados Unidos por GKids, se expande más allá de Nueva York y Los Ángeles, donde la película se estrenó el 22 de noviembre con excelentes críticas.

