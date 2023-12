2023 (Versión Taylor): El año en la cultura pop

En terminología meteorológica llaman “intensificación rápida” al proceso por el cual una tormenta se fortalece extraordinariamente en un período corto.

En terminología de la cultura pop, la llaman Taylor Swift.

No es que Swift no tuviera grandes... ¡enormes! – años antes. ¿Pero 2023? Llegó a niveles exorbitantes.

Desde la exitosa gira Eras que conquistó los Estados Unidos a una etapa internacional que la ha encaminado para conquistar el planeta, el relanzamiento de más álbumes para la recuperación de su catálogo, su película de concierto que batió récords, convertirse en multimillonaria, y su relación “con el tipo de los Chiefs”, todo duró un año que razonablemente podría llamarse “2023 (versión de Taylor)”.

Anuncio

Por supuesto, hubo avances no swiftianos en la cultura pop. Beyoncé, siempre una superestrella, realizó una gran gira y dominó la taquilla con “Renaissance: A Film by Beyoncé”. Hablando de renacimientos, está Barbie, que técnicamente tiene 64 años, pero ahora vive su vida más fantástica en plástico, gracias a la “Barbie” de Greta Gerwig que rompió récords. Por mera coincidencia de tiempo, la creación rosada de Gerwig se emparejó con “Oppenheimer” dando paso al “Barbenheimer”, un fenómeno que por sí solo revitalizó las salas de cine.

Hubo remontadas, como siempre. Seguramente los Rolling Stones nunca se marcharon, pero produjeron su mejor música nueva en décadas. Incluso los Beatles lanzaron una nueva canción. En televisión, Samantha regresó, por un minuto, a la franquicia “Sex and the City”. Una Rihanna embarazada se elevó (literalmente) en el Super Bowl y nuevamente nos mostró que nadie hace una entrada más glamorosa y más elegante en la Met Gala.

A continuación, nuestro paseo muy selectivo (y este año, muy centrado en Swift) por el camino de la memoria de la cultura pop:

ARCHIVO - Jared Leto llega vestido como Choupette, la gatita de Karl Lagerfeld, en la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metrpolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” el 1 de mayo de 2023 en Nueva York. (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

ENERO

Si alguien necesita un regreso, son los GLOBOS DE ORO. El año comienza con el cómico JERROD CARMICHAEL manejando hábilmente la tarea de anfitrión y bromeando: “Estoy aquí porque soy negro”, un guiño al escándalo de diversidad que ha plagado los premios. Hablando de escándalo, nadie lo hace mejor que la realeza: “Spare” del PRÍNCIPE ENRIQUE vende más de 3,2 millones de ejemplares en una semana. También bate récords: “BZRP Music Session #53” DE SHAKIRA, en la que canta mordazmente sobre su ex, el futbolista GERARD PIQUÉ. Enero (versión de Taylor): los senadores estadounidenses interrogan a Ticketmaster sobre su colapso en la venta de boletos SWIFT.

FEBRERO

En el Super Bowl, RIHANNA flota por encima de la línea de la yarda 50 con un mono rojo brillante... ¡y revela su segunda barriga de embarazada! Es su primera actuación en solitario en siete años y la primera desde que se convirtió en madre por primera vez nueve meses antes. Ahora es el momento de aprender cosas que no sabíamos sobre PAMELA ANDERSON, cuyas memorias “Love, Pamela” se publican, uniéndose a un documental de Netflix. En los GRAMMY, la situación es decididamente mixta para BEYONCÉ, quien rompe el récord de victorias en su carrera, pero queda excluida en las categorías principales. HARRY STYLES la supera llevándose el premio al álbum del año, avivando la controversia con su discurso de aceptación.

MARZO

¡Es hora de los Oscar! ¡Y nadie recibe una bofetada! “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) hace honor a su título, arrasando en casi todas las categorías principales. Esta noche constituye un gran momento para los asiáticos y los estadounidenses de origen asiático en Hollywood. “Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados”, dice emocionado KE HUY QUAN, ganador del premio al mejor actor de reparto. Es posible que algunos se hayan saltado los Oscar por completo, como los fanáticos de PEDRO PASCAL, que vieron el final de “The Last of Us”. Tom Sandoval y Ariana Madix se separan cuando se revela que Sandoval ha tenido una aventura con su coprotagonista de “Vanderpump Rules”, una noticia que pronto se denominó “Scandoval” (de escándalo y Sandoval). En un tribunal de Utah, GWYNETH PALTROW gana una batalla por un accidente de esquí, pero también se lleva el premio a la moda de “lujo silencioso”. Y comienza la gira Eras de SWIFT en Arizona.

ARCHIVO - Beyoncé en la 63a entrega anual de los Grammy en Los Ángeles el 14 de marzo de 2021. (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

ABRIL

De regreso a la sala del tribunal: ¿has visto “JURY DUTY”? un inesperado éxito de televisión. El ciudadano RONALD GLADDEN, nunca se dio cuenta de que todos los demás que desempeñaban el cargo de jurado eran actores, incluido JAMES MARSDEN, que interpretaba una versión deliciosamente engreída de sí mismo. Volvamos a SWIFT: Ninguno de los dos lo confirma, pero según reportes, ella y su novio de larga duración JOE ALWYN, se han separado.

MAYO

Si Samuel Beckett hubiera asistido a la MET GALA, seguramente habría escrito “Esperando a Rihanna”. La mayoría de los invitados llegan a tiempo para tomar un cóctel; RIHANNA aparece más cerca del postre, pero hace que la espera valga la pena. En este año JARED LETO se puso un traje de gato gigante, pero el mundo animal está representado de manera más memorable por... ¡una CUCARACHA! Una de verdad, que camina por la alfombra y entretiene a los medios esperando a Rihanna, hasta que desaparece la cucaracha, y también se van los chicos ROY, conocidos como KENDALL, ROMAN y SHIV, quienes se autodestruyen gloriosamente en los episodios finales de “Succession”. Los guionistas de Hollywood saldrán a la calle con carteles inteligentes de protesta: “HBO Max paga el mínimo”, dice uno. Los guionistas permanecerán en huelga durante casi 150 días, a ellos se unieron en el paro los actores en julio.

JUNIO

¿Has oído hablar la malteada GRIMACE SHAKE de McDonald’s? Se pone de moda en TikTok. Un nuevo grupo de luminarias está invitado a unirse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, entre ellos DAVID BYRNE, AUSTIN BUTLER, KEKE PALMER, KE HUY QUAN... y sí, SWIFT.

JULIO

Tomemos como una muñeca famosa con una historia complicada. Agrega un talento como GERWIG, consigue que MARGOT ROBBIE protagonice, trae a RYAN GOSLING para complementar y tendrás “BARBIE”, la película más importante de 2023 y un hito para las directoras mujeres. Ahora agrega la magnífica “OPPENHEIMER” de CHRISTOPHER NOLAN y el resto es historia de la taquilla. Hablando de historia, un pájaro famoso ya no existe: ELON MUSK cambia el logotipo y decreta que TWITTER se llamará de ahora en adelante “X”. Otro punto en la historia: SWIFT tiene ya más álbumes número uno que cualquier mujer, eclipsando a BARBRA STREISAND. Del eclipse al terremoto: Científicos informan que han detectado señales sísmicas aproximadamente similares a un terremoto de magnitud 2.3 durante el concierto de Swift en Seattle.

AGOSTO

¿Adivina quién tiene 277 millones de seguidores en Instagram? Ya sabes quién. ¿Adivina quién tiene casi el doble de eso? LIONEL MESSI, con 493 millones. El futbolista Argentino está en su primer mes con el Inter Miami, encanta a los fans e inyecta adrenalina al fútbol en Estados Unidos. KIM CATTRALL tiene un regreso muy breve en la continuación de “Sex and the City”.

SEPTIEMBRE

El verano terminó, inspeccionemos los daños, es decir, todas las separaciones de famosos: JOE JONAS y SOPHIE TURNER, ARIANA GRANDE y DALTON GOMEZ, BRITNEY SPEARS y SAM ASGHARI, SOFIA VERGARA y JOE MANGANIELLO, entre otros. Pero también hay quien busca el amor, como el viudo jubilado GERRY TURNER de “The Golden Bachelor” que retrata su búsqueda en ABC. Además la venta de jerseys de TRAVIS KELCE, tight end de los Chiefs de Kansas City, se intensifican rápidamente un 400%. ¿Alguien sospecha por qué? SWIFT asiste a un partido de los Chiefs.

OCTUBRE

¡Es un buen mes para tener 80! MARTIN SCORSESE se convierte en una estrella de TikTok gracias a los vídeos bobos de su hija Francesca y presenta una de sus películas más ambiciosas hasta el momento, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna). También de 80 años, MICK JAGGER se une a sus compañeros de banda de los ROLLING STONES, un poco más jóvenes, KEITH RICHARDS (79) y RONNIE WOOD (76) en la producción del nuevo álbum “Hackney Diamonds”. En su muy esperado libro de memorias, BRITNEY SPEARS detalla sus angustias y sus luchas, sus relaciones y sus casi 14 años de tutela legal. SWIFT alcanza el estatus de multimillonaria y estrena en Hollywood su película “Eras”, que se convertirá en la película de conciertos más exitosa de todos los tiempos.

NOVIEMBRE

Afortunadamente, los guionistas y actores de Hollywood están de vuelta en el lugar donde alguna vez pertenecieron. Seis décadas después de que reinara la Beatlemanía, los BEATLES lanzan una nueva y última canción, “Now And Then”, gracias a la inteligencia artificial. Los miembros del elenco de “Friends” se reúnen tras la muerte de su coprotagonista MATTHEW PERRY en su funeral. La gira Eras se vuelve internacional y llena estadios en México y Argentina. En Brasil hay mucha euforia, pero también tristeza por la muerte de una fan.

DICIEMBRE

SWIFT destrona a BAD BUNNY como la artista más reproducida del año en SPOTIFY. BEYONCÉ conquista la taquilla el fin de semana de estreno de su película “Renaissance”. SWIFT cierra su año mirándonos desde la portada de la revista Time que la nombra persona del año, tras 12 meses en los que su fama alcanzó algo parecido a una “fusión nuclear”. ¿Por cuánto tiempo puede intensificarse una tormenta? SWIFT parece estar siempre reescribiendo las reglas.