Residente debuta como actor en Sundance con ‘In the Summers’

‘In the Summers’ forma parte del programa de cintas que fueron elegidas para exhibirse en Sundance.

El rapero y cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido por su nombre artístico “Residente”, debuta como actor en la película “In the Summers”, la cual forma parte de las cintas seleccionadas para ser exhibidas en el Festival de Cine de Sundance que se inicia esta noche en Park City, Utah.

“In the Summers” muestra el recorrido de todo un viaje de dos hermanas que durante la formación de sus vidas guían a su amoroso, pero volátil padre, para compartir sus visitas anuales de verano en su casa de Las Cruces, Nuevo México,

Esta cinta que es dirigida por Alessandra Lacorazza muestra la historia de las hermanas Violeta y Eva, quienes cada verano visitan a su amoroso, pero imprudente padre llamado Vicente, el cual es interpretado por el multi ganador del Latin Grammy, productor, director y ahora actor, René Pérez Joglar, “Residente”.

La historia recrea un mundo de maravillas, pero bajo la fachada divertida, lucha contra la adicción que gradualmente erosiona la magia y culmina en una tragedia devastadora. Vicente intenta recuperar el pasado, pero las heridas no terminan de cicatrizar fácilmente.

Esta cinta producida por Isaac Lee, Henry R. Muñoz III, Richard Saperstein, Brooke Saperstein y Erik Dout, es una de las películas más esperadas en el festival y cuenta además con la participación de la joven actriz nacida en Boston, pero de ascendencia colombiana, Sasha Calle, quien es conocida por su papel de Kara Zor-El “Supergirl” en la cinta de DC “The Flash”.

El elenco también incluye también a Lío Mehiel, Emma Ramos, Sharlene Cruz y la joven cantante y actriz de ascendencia dominicana Leslie Grace, conocida por haber sido elegida para interpretar a Bárbara Gordon en “Batgirl” de HBO Max, pero finalmente Warner Bros. Discovery canceló los planes de estrenar la película, que estaba a punto de completarse.