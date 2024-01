Adam Harrison, hijo de la celebridad de ‘Pawn Stars’ Rick Harrison, murió en Las Vegas a los 39 años

(Laura Herlovich via AP)

Adam Harrison, uno de los tres hijos de la celebridad del reality show “Pawn Stars” Richard “Rick” Harrison, murió en Las Vegas, dijo el sábado un representante de la familia. Tenía 39 años.

La portavoz de la familia Harrison, Laura Herlovich, confirmó que Adam Harrison murió el viernes, dijo que su muerte se debió a una presunta sobredosis de drogas y emitió un breve comunicado.

“Nuestra familia está extremadamente triste por la muerte de Adam”, decía el comunicado. “Pedimos privacidad mientras lamentamos su pérdida”.

El Las Vegas Review-Journal informó que la policía estaba investigando la muerte de Adam Harrison, que fue reportada por primera vez por el sitio web de celebridades TMZ. La policía de Las Vegas no respondió de inmediato el sábado a los mensajes de The Associated Press.

Herlovich dijo que no sabía dónde murió Harrison ni tampoco sobre la sobredosis de la sustancia.

Adam Harrison no apareció en “Pawn Stars”. El programa presenta al hijo mayor de Harrison, Corey Harrison.

Tanto Richard Harrison como Corey Harrison publicaron breves comentarios conmemorativos en sus cuentas de Instagram.

El programa History Channel comenzó en 2009. Se centra en las relaciones familiares y las operaciones comerciales de una tienda en Las Vegas Boulevard.

El patriarca de la familia Richard Harrison, quien fue caracterizado en el programa como “The Old Man” (“El Viejo”), murió en junio de 2018 a los 77 años.