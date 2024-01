Oscar 2024: Jodie Foster está de vuelta y John Williams rompe su propio récord

Un vistazo a los datos, cifras y curiosidades de las nominaciones para la 96ª edición de los Premios de la Academia, en las que “Oppenheimer” lideró con 13 nominaciones, seguida por “Poor Things” (“Pobres criaturas”) y “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”).

Jodie Foster se convirtió en un pilar de los Premios de la Academia desde los 14 años con su primera nominación por “Taxi Driver” de Martin Scorsese en 1977. Este año regresa con una nominación a mejor actriz de reparto tras una ausencia inusualmente larga. Al igual que su coprotagonista de “Nyad”, Annette Bening, obtuvo su quinta nominación al Oscar por el drama de una nadadora, basado en una historia real, distribuido por Netflix, y es la primera nominación de Foster en 29 años. La anterior fue por “Nell” (“Una mujer llamada Nell”) en 1995.

Foster ha ganado en dos ocasiones, por “The Accused” (“Acusados”) en 1989 y por “The Silence of the Lambs” (“El silencio de los inocentes”) en 1992. (Bening aún no se ha llevado una estatuilla). Foster tiene más nominaciones que el resto de las actrices de su categoría juntas. Emily Blunt, Danielle Brooks, America Ferrera y Da’Vine Joy Randolph son todas primerizas.

Entretenimiento Oscars 2024: Toda la lista de nominados La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer a sus nominados en una transmisión en vivo desde el Teatro Samuel Goldwyn

Anuncio

Sin embargo, la brecha de Foster entre sus nominaciones está lejos de ser récord. El año pasado, el Judd Hirsch obtuvo su primera nominación en 42 años, por “The Fabelmans” (“Los Fabelman”) rompiendo un récord establecido por Henry Fonda. Helen Hayes pasó 39 años entre su nominación de 1932 por “The Sin of Madelon Claudet” (“El pecado de Madelon Claudet”) y su nominación de 1971 por “Airport” (“Aeropuerto”). Ganó en ambas ocasiones.

Las nominaciones de Foster y Colman Domingo, nominado a mejor actor por “Rustin”, también llevaron a que los Oscar incluyeran en la terna dos actores abiertamente homosexuales interpretando personajes con esa orientación sexual, algo que no se ve muy a menudo.

En esta foto de 2017 difundida por Lucasfilm Ltd., el compositor ganador de cinco premios Oscar John Williams. (Jamie Trueblood / Associated Press)

John Williams vs John Williams

John Williams sigue creando obras y estadísticas asombrosas. A los 91 años, se convierte en el nominado de mayor edad en la historia de los Premios de la Academia con su postulación por la música original de “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el dial del destino”), rompiendo su propio récord, establecido el año pasado a los 90 años.

Williams ha sido nominado 54 veces, 49 por música original y cinco por canción original, lo que lo convierte en la persona viva más nominada. Necesita unas cuantas nominaciones más para superar el récord del difunto Walt Disney, que amasó 59 nominaciones.

Pero a pesar de todas esas oportunidades, Williams ha ganado sólo en cinco ocasiones y se ha quedado con las manos vacías en sus últimas 22 nominaciones. Su más reciente premio fue por la música original de “Schindler’s List” (“La lista de Schindler”) en 1994.

Anuncio

Entretenimiento Greta Gerwig es desairada en la categoría de dirección de los Oscar El hecho de que Greta Gerwig no esté entre los cinco nominados a mejor dirección por su trabajo en “Barbie” en los Oscar de este año es una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos.

Mujeres reconocidas y desairadas

Un récord de tres películas dirigidas por mujeres fue nominado a mejor película: “Barbie” de Greta Gerwig, “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”) de Justine Triet y “Past Lives” (“Vidas pasadas”) de Celine Song. Pero sólo una de ellas, Triet, fue nominada a mejor dirección.

Greta Gerwig y Margot Robbie en la “Barbie Celebration Party” del Museo of Contemporaneo de Arte en Sydney, Australia. (Hanna Lassen / Getty Images)

El desaire de Gerwig junto con el de Margot Robbie en la categoría de mejor actriz por interpretar a “Barbie” fueron ampliamente criticados después de que se anunciaron las nominaciones el martes. Pero ambas se mantienen como posibles ganadoras. Robbie es productora de “Barbie” y podría llevarse un Oscar si consigue el premio a mejor película. Y Gerwig está nominada a mejor guion adaptado. Es su cuarta nominación, y la cuarta para su esposo y coguionista Noah Baumbach, aunque es la primera de los dos juntos.

El espititu de Spielberg y alegrias para Scorsese

Steven Spielberg logró estar presente en los Oscar incluso en un año en el que no dirigió algo. Spielberg logró obtener una nominación como productor de “Maestro”. Podría ganar su cuarto Oscar si la película dirigida por Bradley Cooper se lleva el premio a mejor filme.

Anuncio

Steven Spielberg recibe el premio a mejor dirección por “The Fabelmans” en la 80a entrega anual de los Globos de Oro. (Rich Polk/AP)

Scorsese, por su parte, superó a su amigo Spielberg con su décima nominación a mejor director. Ambos están detrás de William Wyler, quien fue nominado 12 veces y ganó tres. Y aunque Spielberg por debajo de Scorsese en cuanto a nominaciones como director, con nueve, lo supera en victorias dos a uno.

A sus 81 años Scorsese es el nominado de mayor edad en la categoría de mejor dirección, superando la nominación de John Huston a los 79 años por “Prizzi’s Honor” (“El honor de los Prizzi”) en 1986.

Entretenimiento ‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan encabeza nominaciones al Oscar Después de un tumultuoso año cinematográfico empañado por huelgas y paros laborales, los Premios de la Academia otorgaron el martes una lluvia de nominaciones a la exitosa película biográfica de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, que competirá en 13 categorías.

Más datos de los Oscar 2024

La categoría de mejor actor incluye a tres nominados primerizos: Domingo, Jeffrey Wright y Cillian Murphy. En el caso de los otros nominados en la categoría, Paul Giamatti ya ha competido en otra ocasión y Cooper ha tenido nueve nominaciones previas y este año consiguió tres más como productor, guionista y actor de “Maestro”.

“The Zone of Interest” (“Zona de interés”) y “Anatomie d’une chute”, ambas nominadas a cinco premios Oscar, son las dos primeras películas habladas principalmente en otra lengua que no es el inglés en ser nominadas a mejor película en un mismo año.

Anuncio

Cillian Murphy es J. Robert Oppenheimer en “Oppenheimer”, del director Christopher Nolan. (Universal Pictures/Melinda Sue Gordon)

“Barbie” es la primera película desde “La La Land” (“La La Land. Ciudad de sueños”) en 2017 en tener dos nominaciones a mejor canción original: “I’m Just Ken” y “What Was I Made For?”. Cuatro películas en el pasado han tenido tres canciones nominadas: “Enchanted” (“Encantada: La historia de Giselle”), “Dreamgirls” (“Soñadoras”), “Beauty and the Beast” (“La Bella y la Bestia”) y “The Lion King” (“El rey león”). Una regla instaurada en 2008 permite sólo dos canciones nominadas por película.

Y hablando de mejor canción original, ninguna edición reciente de los Oscar estaría completa sin una nominación para Diane Warren. La compositora obtuvo su 15ta nominación, y séptima consecutiva, a la mejor canción original este año por escribir “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot” (“Flamin’ Hot: la historia de los Cheetos picantes”). Todavía no ha ganado el premio (aunque obtuvo un Oscar honorífico en 2022). Este año enfrenta una competencia difícil, pero seguramente volverá.