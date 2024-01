Diane Warren, Mark Ronson y Billie Eilish reaccionan a sus nominaciones al Oscar

La nominada perenne Diane Warren y los galardonados Mark Ronson, Andrew Wyatt, Billie Eilish y Finneas O’Connell se encuentran entre los nominados de las categorías musicales de los Oscar. Las hipercompetitivas categorías de canción original y música original incluyen nominados de toda una variedad de películas de “Barbie” hasta “Oppenheimer” y más.

Warren fue postulada por la canción original con “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot” “Flamin’ Hot” (“Flamin’ Hot: la historia de los Cheetos picantes”). A ella se unen en la categoría Ronson y Wyatt por “I’m Just Ken” de “Barbie”, Jon Batiste y Dan Wilson por “It Never Went Away” de “American Symphony”, y Scott George por “Wahzhazhe (A Song For My People)” de “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”). Completan la categoría “What Was I Made For?” de “Barbie” creada por Eilish y O’Connell.

Hay muchas cosas que son dignas de mención aquí: dos de las cinco canciones provienen de la banda sonora estelar de “Barbie”, ambas de ganadores anteriores en la categoría. Los hermanos Eilish y O’Connell obtuvieron el premio a la mejor canción original en los Oscar de 2022 por su tema para James Bond “No Time to Die”. Mark Ronson y Andrew Wyatt ganaron el premio en 2019 por “Shallow” de “A Star is Born” junto a Lady Gaga y Anthony Rossomando. En el caso de Warren, “The Fire Inside” marca la 15ta nominación de la compositora al Oscar. ¿Podría ser su primera victoria?

Los nominados a mejor música orinal son: Laura Karpman por “American Fiction”; John Williams por “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el dial del destino”), Robbie Robertson por “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”); Ludwig Göransson por “Oppenheimer” y Jerskin Fendrix por “Poor Things” (“Pobres criaturas”).

A los 64 años, Karpman consiguió la primera nominación de su carrera. También es la primera nominación para Fendrix, por la primera película que ha musicalizado. La nominación de Roberston por “Killers of the Flower Moon” es póstuma; el guitarrista y compositor de The Band murió en agosto.

La categoría de cortometrajes animados incluye un filme basado en la música. El guionista y director Dave Mullins y el productor Brad Booker están nominados por “WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko”, inspirado en los esfuerzos pacifistas de John Lennon y Yoko Ono.

A continuación, un vistazo a algunos de los nominados y sus reacciones tras su nominación.