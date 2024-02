Reseña: Jay-Z dijo la verdad en los Grammy. El resto del programa se hizo tremendamente obvio

La 66ª edición de los premios Grammy pareció transcurrir exactamente según lo planeado el domingo, a pesar de llegar durante la tormenta más grande del año. Y ese era exactamente el problema.

Hubo pocas pifias, arrebatos o discursos cargados de pitidos notables durante la transmisión en vivo desde el Crypto.com Arena del centro de Los Ángeles. Las actuaciones de Dua Lipa, SZA y Travis Scott transcurrieron sin problemas. El cuatro veces presentador Trevor Noah tenía su rutina de maestro de ceremonias tan sencilla que el impredecible comediante resultó predecible. Como era de esperarse, Taylor Swift ganó el premio al álbum del año, otra vez

Entonces, aunque algunos podrían llamar una conspiración el hecho de que Swift se llevara a casa el primer premio, rompiendo el récord que compartía con Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder de más victorias en esa categoría, no tiene sentido culpar al Pentágono o a la NFL. Las deficiencias de los Grammy de 2024 recaen de lleno en la Academia de la Grabación, que, en su historia de amor con lo seguro y lo familiar, siempre parece presionar a las actuaciones y a los ganadores para que nos sorprendan. Y este año los productores no tuvieron tanta suerte.

Salvo por un audaz discurso de Jay-Z y una conmovedora actuación de Joni Mitchell (la primera en su vida en los Grammy), las cosas transcurrieron tan bien durante la ceremonia de más de tres horas que me encontré añorando el desorden del pasado de los Grammy, con sus divagaciones. discursos, conceptos de producción defectuosos, gritos políticos y decorados apasionados pero descuidados. Hay una razón por la que ODB y luego Kanye chocando contra el escenario hicieron historia. O que recuerdas a Lizzo sacando una petaca y tomando un gran trago después de perder la canción del año, solo para ganar el álbum del año minutos después. Fueron momentos que encarnaron la rebelión y la impulsividad que alimentan la mejor música popular, ya sea hip-hop, rock o dance. Esa espontaneidad faltó en gran medida el domingo a pesar de todo el formidable talento que había en la sala.

No me malinterpretes. Tracy Chapman cantando “Fast Car” con el nominado Luke Combs estuvo hermosa. También lo fue la interpretación de Billie Eilish de “What Was I Made For?”, su sencillo de la película “Barbie”, que ganó el premio a canción del año. Pero esos momentos por sí solos no fueron suficientes para inyectar adrenalina en el espectáculo.

Jay-Z logró interrumpir la programación regular cuando aceptó el premio Dr. Dre Global Impact, un honor para los creadores negros de música que han elevado esta forma de arte. Rompió el protocolo al denunciar a la propia Academia de la Grabación por desairar continuamente a los artistas negros: recordó cómo, en 1989, Will Smith y su socio musical DJ Jazzy Jeff boicotearon los premios cuando descubrieron que la nueva categoría de interpretación de rap no sería televisada. Agregó que cuando fue nominado por álbum de rap en 1998, “sacó una página de su libro” y decidió no asistir cuando el rapero DMX no recibió ninguna nominación.

“Queremos que todos lo hagan bien”, dijo desde el escenario el domingo, acompañado por su hija Blue Ivy. “Los amamos a todos. Al menos hazlo más cerca de lo correcto”. Luego habló de su esposa, Beyoncé, mientras ella miraba desde el público. “Ella tiene más premios Grammy que todos y nunca ganó el álbum del año. Así que incluso según tus propias métricas, eso no funciona. Piensa en eso: la mayor cantidad de Grammys. Nunca ganó el álbum del año. Eso no funciona. Algunos “Muchos de ustedes van a regresar a casa y sentirán que les han robado. A algunos de ustedes les pueden robar. Algunos de ustedes no pertenecen a esta categoría”. Algunos entre la multitud se quedaron sin aliento.

“Cuando me pongo nervioso”, reconoció, “digo la verdad”.

Y, como al final lo demostraron los Grammy del domingo, así lo hizo: no importa lo que pienses del trabajo de Beyoncé, Jay-Z subrayó lo difícil que ha sido, históricamente y actualmente, para la Academia de la Grabación abrazar el trabajo de artistas negros y femeninos.

Eso es lo que hizo que el abrumador número de mujeres nominadas de este año en las categorías principales, muchas de ellas mujeres de color, fuera tan emocionante. Incluyendo siete de los ocho nominados a álbum del año: “SOS” de SZA, “Endless Summer Vacation” de Miley Cyrus, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” de Lana Del Rey, “the record” de boygenius, “ The Age Of Pleasure” de Janelle Monáe, “Guts” de Olivia Rodrigo y “Midnights” de Swift.

Hubo otros momentos de verdad además del de Jay-Z: la tranquila y conmovedora interpretación de Joni Mitchell de “Both Sides Now”, con la madre de todos los cantantes confesionales, de 80 años, acompañada por Brandi Carlile en la guitarra; Billy Joel presentando su primera nueva canción en 30 años; Celine Dion, en medio de su lucha contra el síndrome de la persona rígida, que aparece para presentar el premio final.

Sin embargo, en su mayor parte, la ceremonia no logró transmitir la misma imagen estimulante del futuro de la música que la variada generación de nominados. En cambio, a menudo era tan rancio como los chistes de Noah sobre el clima de Los Ángeles o pedirle al Dr. Dre una receta para Ozempic. Cuando incluso el anfitrión parece aburrido, un poco de caos puede ser de gran ayuda.

