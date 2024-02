El cartel del Hollywood Bowl 2024 incluye a Marvel, Patti LaBelle, Beck y a Roots Picnic con Queen Latifah

Puede que la lluvia esté inundando el sur de California, pero todo es sol en el Hollywood Bowl cuando la Filarmónica de Los Ángeles anuncia la programación de verano de 2024 del lugar, que incluye el estreno mundial de Marvel Studios Infinity Saga Concert Experience, mucho de Gustavo Dudamel y el primer concierto de la costa oeste. -ever Roots Picnic, con Queen Latifah, Common, Digable Planets y más.

“El Hollywood Bowl es el lugar de celebración de Los Ángeles. Es el patio trasero de Los Ángeles”, dice Meghan Umber, directora de contenidos de L.A. Phil. “Y queremos que cuando abres el folleto [de programación] sientas que inmediatamente hay algo que te llama la atención”.

Los fanáticos del cine pueden alegrarse, pero los fanáticos de la música clásica tampoco se sentirán decepcionados. Dudamel, el querido director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles, no se mudará a la Filarmónica de Nueva York hasta dentro de dos años, y el Bowl tiene la intención de aprovechar al máximo su imponente presencia. Durante la que será su decimoquinta temporada en el Bowl, Dudamel dirigirá nueve actuaciones en la Filarmónica de Los Ángeles junto al prodigio del pianista surcoreano Yunchan Lim.

Anuncio

Lim hizo su debut el verano pasado en el Hollywood Bowl, señala Umber, “y fue trascendental”. Poner a Dudamel y Lim juntos con un programa de Tchaikovsky y Beethoven, añade, “es una mezcla para un éxito extremo”.

Dudamel también aparecerá durante dos noches con la 18 veces ganadora del Grammy Latino y recién ganadora del Grammy Natalia Lafourcade, además de muchos otros conciertos como el de Café Tacvba junto a Caifanes en junio y el Ballet Folklórico de México junto a LA Phil, además del espectáculo “Cumbia at the Bowl!” con las actuaciones del Grupo Cañaveral, La Sonora Dinamita y Los Hermanos Flores y el concierto del multiganador del Latin Grammy, el colombiano Camilo en septiembre.

Natalia Lafourcade acepta el premio a Album de Rock o Alternativo por “De Todas las Flores” en la ceremonia Premiere de la edición 66 del Grammy Awards en Los Ángeles del domingo 4 de febrero 2024. (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

En otras noticias clásicas, el ex director musical de LA Phil y legendario conductor Zubin Mehta regresará al escenario del Hollywood Bowl por primera vez en tres décadas (cumplirá 88 años en abril) para dirigir “Mozart Under the Stars” (una tradición del Bowl él originó) con el violinista Pinchas Zukerman.

El cine sigue siendo un gran atractivo para el recinto de Tinsel Town, que convierte la diversión cinematográfica en experiencias inmersivas en toda regla. Dudamel dirigirá la orquesta de L.A. Phil en un viaje a través del Universo Cinematográfico de Marvel de 23 películas en 11 años para la Saga Infinity. . John Williams, por supuesto, regresará con su siempre popular evento Maestro of the Movies. El clásico musical de 1952 “Singin’in the Rain” también recibirá el tratamiento Bowl.

El equipo de Roots organizará su primer picnic West Coast Roots para celebrar los 50 años del hip-hop; y Harry Connick Jr. darán una serenata a la multitud para el Espectacular de Fuegos Artificiales del 4 de julio. Otros intérpretes y artistas notables incluyen a Beck, Patti LaBelle, Herbie Hancock, Jason Isbell and the 400 Unit, Sylvan Esso, Chaka Khan, the Gipsy Kings con Nicolas Reyes, George Benson, Gary Clark Jr., Toto, Christopher Cross, Trombone Shorty, Rodrigo y Gabriela, Vance Joy, Orquesta Maria Schneider, Orquesta Count Basie y Mt. Joy.

Desde el cierre pandémico sin precedentes hace cuatro años, el Bowl vuelve a prosperar, dice Umber. El público ha regresado y el lugar sigue siendo uno de los favoritos en toda la ciudad.

“Continuamos trabajando para hacer más robusto el sistema de estacionamiento y transporte, y los transbordadores, para que sea más fácil llegar allí”, dice Umber. “Siempre hay nuevas opciones de comida divertidas y aún puedes traer tu propio picnic”.

Todos podemos brindar por eso.

Contribuyó a este reporte Tommy Calle

To read this note in English click here