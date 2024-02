Marvel prepara sus ‘Cuatro Fantásticos’: Pedro Pascal y Vanessa Kirby entre las estrellas que visten el traje

Las rosas son rojas, las violetas son azules. Marvel acaba de confirmar quiénes son las estrellas de “Los Cuatro Fantásticos”, veamos quién es quién.

Marvel regaló a sus fans una sorpresa de San Valentín este miércoles, al revelar en las redes sociales que Pedro Pascal (“The Last of Us”), Vanessa Kirby (“Napoleon”), Joseph Quinn (“Stranger Things”) y Ebon Moss-Bachrach (“ The Bear”) se vestirán para la última versión del cuarteto de superhéroes. El estudio, propiedad de Disney, compartió una ilustración del artista Wes Burt de sus nuevas estrellas celebrando el Día de San Valentín con los trajes azules característicos del grupo.

“¡Feliz día de San Valentín de parte de la primera familia de Marvel!”, subtituló el estudio su publicación, antes de agregar que la película se estrenará el 25 de julio de 2025.

Anuncio

Pascal, quien ya es un pilar de la familia Disney con “The Mandalorian”, mostrará sus dotes histriónicos como el Dr. Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic. El héroe súper elástico fue interpretado anteriormente por Alex Hyde-White, Ioan Gruffudd y Miles Teller. La estrella de “The Office”, John Krasinski, dio vida recientemente al Sr. Fantástico en “Dr. Strange in the Multiverse of Madness” de 2022.

Kirby, nominada al Oscar, hará su debut en el MCU como Sue Storm, la Mujer Invisible, después de apariciones en el spin-off de “Fast & Furious”, “Hobbs & Shaw” y las entregas más recientes de la franquicia “Misión Imposible”. Los créditos cinematográficos del actor británico también incluyen los dramas “Piezas de una mujer” y “El mundo por venir”. Rebecca Staab, Jessica Alba y Kate Mara interpretaron a la Mujer Invisible en películas anteriores.

Quinn, la estrella de “Stranger Things” (quien interpretó al metalero Eddie Munson) interpretará a Jonathan Storm, también conocido como la Antorcha Humana. Jay Underwood y los ex alumnos de MCU Chris Evans y Michael B. Jordan previamente dieron vida al ardiente héroe. Los créditos televisivos de Quinn incluyen “Dickensian”, “Game of Thrones”, “Howards End” y “Catherine the Great”.

Con “Los 4 Fantásticos”, el ganador del Emmy Moss-Bachrach seguirá en el negocio con Disney. Interpretará a Ben Grimm, un ex astronauta convertido en monstruo de roca conocido como The Thing. Moss-Bachrach, también conocido por “Andor” de Disney+, sigue a los ex actores de Thing Michael Bailey Smith, Michael Chiklis y Jamie Bell.

“Los Cuatro Fantásticos” de Marvel será el tercer intento de llevar a la pantalla grande a los héroes de Stan Lee y Jack Kirby. En 1994, Oley Sassone dirigió “Los cuatro fantásticos”, una película inédita que contaba con el cineasta Roger Corman entre sus productores. Corman relató la difícil producción de la película archivada en el documental de 2015 Doomed!: The Untold Story of Roger Corman’s The Fantastic Four.”

Un poco más de una década después, Tim Story presentó su película de 2005 “Los 4 Fantásticos”, que generó la secuela “Los 4 Fantásticos: El ascenso de Silver Surfer”.

El intento más reciente fue hace casi 10 años con la entrada de Josh Trank en 2015, “Los Cuatro Fantásticos”. Las esperanzas de una franquicia se desvanecieron rápidamente cuando la película tuvo un desempeño mediocre para los críticos y la taquilla.

Ahora, el director Matt Shakman tiene a los “Cuatro Fantásticos” en sus manos, ayudando a llevar el MCU a su fase más reciente.

To read this note in English click here.