Omar y Argelia, un legado que todavía no ha terminado, ahora entra a una nueva era

Una nueva era, un nuevo formato, grandes expectativas, pero a la vez mucha confianza en la experiencia de más de dos décadas que vivieron en la radio, respaldan el debut de Omar y Argelia en el mundo digital, donde sus fieles seguidores continuarán apoyando sus iniciativas y nuevos proyectos.

“Nunca es tarde para volver a comenzar” y esta pareja lo sabe muy bien en el inicio de su reinvención, la cual ha comenzado en la plataforma de YouTube desde el 15 de mayo, una fecha en la que México celebró el Día del Maestro y en la que Los Ángeles pudo festejar el reencuentro con una de las parejas más queridas de esta ciudad a través de internet en las pantallas de sus computadores o teléfonos celulares.

Que se inicie precisamente el “Dia del maestro” tuvo una connotación muy especial para la audiencia que considera a Omar y Argelia como “maestros en el arte de hacer radio”. Ahora podemos ver que la cátedra continuará, pero lo hará desde otro templo, uno totalmente nuevo, para una nueva era y una nueva propuesta digital que se ha hecho muy accesible para la gente de diversas generaciones que consumen este tipo de programación desde la comodidad de sus teléfonos inteligentes donde quiera que estén.

“Nos llena de emoción este cambio del medio tradicional de la radio al mundo digital, el streaming y las redes sociales. La verdad que sí, porque termina una historia, la historia de Omar y Argelia en la radio, y empieza la nueva era de Omar y Argelia digital”, fueron las primeras palabras de Omar Velasco a Los Angeles Times en Español en las modernas instalaciones de Omar y Argelia Studios, ubicadas en el área de Valley Village.

Durante el estreno del miércoles 15 de mayo, la famosa pareja se presentó ante su audiencia en una transmisión digital a través de la plataforma de YouTube que duró una hora y 45 minutos. Y desde ahí Omar y Argelia condujeron una amena presentación de introducción que sirvió “como un rompehielos” para compartir todo lo que ha sido el proceso creativo de sus nuevos estudios, además de la presentación del tema musical del programa y detalles de lo que fue, por decirlo así, del corte de listón de esta nueva era que comienza en la vida profesional de esta pareja empresaria, que el pasado lunes recibió en sus estudios, con todo y pastel, a sus amigos más allegados, a sus colaboradoradores de siempre, a representantes de los medios y las agencias publicitarias para compartir un brindis en un evento privado antes del lanzamiento oficial del show. “Porque ustedes son familia nuestra por más de 20 años”, dijo Argelia Atilano durante la apertura.

El 15 de mayo se marcó el inicio de una nueva era en la carrera profesional de Omar y Argelia en una celebración donde no pudo faltar el pastel. (Tommy Calle/ Los Angeles Times en Español)

Ese acto “familiar” también contó con la presencia de Esther Mares, en representación de la concejal Mónica Rodriguez de la Ciudad de Los Angeles, para hacerle entrega a Omar y Argelia un reconocimiento por su entrega y compromiso por la comunidad latina y por el gran valor y significado que tiene el esfuerzo de su trabajo para el Valle de Fernando y la ciudad de Los Ángeles.

El inicio de una nueva historia

En el año 2023, la pareja cumplió 20 años en la radio y justo en el momento que hacen el salto a su nueva plataforma alcanzan la mayoría de edad como pareja radial. Tras estos 21 años, Omar y Argelia se detienen para hacer un balance de lo que más satisfacciones les ha dado todo este recorrido y lo que ven al final es todo un legado. “Veo precisamente eso, un legado que todavía no ha terminado y un show que ha dejado huella, que marcó pauta en la radio angelina cuando se hicieron cosas que ninguna otra radio se hubiera atrevido a hacer o ni se les hubiera ocurrido. No sé si es porque somos de otra generación, bilingües, biculturales, de la Generación X, pero siento que lo que nuestro show nos dejó, al mirar hacia atrás, es mucha felicidad. Mi vida está ahí, son 20 años de mi vida”, compartió Argelia Atilano sentada en la moderna cabina de transmisión y visiblemente emocionada.

La historia de Omar y Argelia en esta ciudad es muy familiar para los angelinos que aman la radio hasta el día de hoy. A través de las páginas de su libro “Amor al aire” que se lanzó en el 2016 y fue publicado en español por la editorial Harper Collins, el público pudo conocer cómo Argelia conoció a Omar mientras trabajaba como reportera de la estación local de Telemundo hace 23 años. Para ese entonces, la emisora radial KLOVE 107.5 FM celebraba sus legendarios conciertos con innumerables estrellas de la música en el escenario del Staples Center, hoy conocido como el Crypto.com Arena.

La alegría y simpatía de Argelia Atilano seguirá estando presente en los hogares, el auto y al lugar que lleves tu celular o tu computador con el nuevo show digital de Omar y Argelia. (James Carbone/Los Angeles Times en Español)

Argelia recuerda que antes del legendario concierto tuvo la idea de ir a entrevistar al locutor estrella de la estación Pepe Barreto, pero al llegar a la estación no pudo encontrarlo. El que estaba disponible era Omar Velasco, un joven locutor de cabello largo que se inició en la radio en 1999 y que para ese entonces fungía como asistente de programación del locutor caribeño Carlos Álvarez. Nunca se imaginaron que ese encuentro marcaría sus vidas para siempre. Aunque la primera impresión no fue del todo placentera, definitivamente sí fue inolvidable para ambos, quienes hasta la fecha guardan recuerdos muy personales de esa particular mañana del año 2000. “La recepcionista me avisa que abajo estaba la reportera de Telemundo Argelia Atilano que andaba buscando a Barreto, pero como no estaba, ni tampoco la locutora Marta Shalhoub, le dije que la hicieran pasar”, recuerda Omar de aquel encuentro.

Al entrar al edificio antiguo de la Hollywood y Vine donde estaba ubicada la estación radial, Argelia lo hizo a través de un pasillo desolado y “muy ‘triste” que la conducía hasta la cabina de radio que la impresionó porque parecía “una cueva” y fue ahí donde se encontró con “la cara más pálida y blanca, como un papel” que jamás había visto en su vida. “Además era la primera vez que veía una cabina de radio tan oscura, porque ya había hecho reportajes de locutores en especiales que hacía en Telemundo, pero esta cabina estaba muy oscura y no podía creer que esa era la (emisora) KLOVE desde donde ocurría la magia. De pronto sale Omar con su camiseta normal, el pelo largo y se presenta de una manera muy amable y educada”, recuerda Argelia.

Frente a frente, Argelia le confiesa a Omar que él no era la persona que venía a entrevistar, pero ante la ausencia de Barreto le dijo “te voy a hacer famoso por cinco minutos”. Hoy, cuando Argelia recuerda esa expresión, se muere de la vergüenza y no puede creer lo que le dijo. Por su parte, Omar todavía tiene reservas sobre ese comentario y dijo que nunca lo ha olvidado.

La pareja radial Omar y Argelia dan un salto de la radio tradicional a las transmisiones digitales a través de la plataforma de YouTube. (Omar y Argelia)

Con el paso del tiempo, Argelia ingresó a la estación de radio en el 2001 para hacer segmentos del tráfico y algunas notas de entretenimiento, sin imaginarse que el destino le tenía abierta una puerta por la que entraría y que le cambiaría la vida para siempre, tanto a nivel personal como profesional.

Fue el 10 de julio de 2003 cuando le llegó la gran oportunidad de debutar en la primera emisión del programa “El Show de Omar y Argelia” sin saber casi nada de radio y sin imaginarse que estaría en este mundo radial por más de dos décadas y menos al lado del hombre a quien le dijo que lo haría “famoso por 5 minutos”. Argelia Atilano, jamás se imaginó que sería este caballero quien le daría la gran oportunidad de su vida y que juntos alcanzarían la fama profesional, además del éxito personal como marido y mujer con casi 18 años de casados. “Ahí me desarrollé como persona, como locutora, que al principio no sabía nada aparte de dar el tráfico y algunas notas de espectáculos, pero hacer un show no tenía ni idea hasta que Omar me abrió el micrófono en el 2003. Aunque yo había entrado en el 2001 a la radio, me sentí locutora por primera vez en el 2003 cuando entró Omar a establecer el show”, confesó Argelia.

Lo que comenzó como una relación de compañeros laborales, terminó convirtiéndose en una de las historias de amor más relevantes y comentadas en la radio angelina. Hoy son los padres de las adolescentes Camila y Anabella, además de las cookies (sus dos perritas) quienes completan la familia Velasco Atilano que los radioescuchas de esta ciudad conocen a plenitud desde el día uno.

“Quiero abrir el camino y pasar la batuta a los jóvenes de la Universidad que no tienen experiencia y buscan tenerla. Yo quiero darles esa oportunidad, para que agarren el micrófono [...] que nuestros estudios sirvan para crear nuevos talentos y eso me ilusiona”. — Argelia Atilano/ Locutora

Sus experiencias en la estación KLOVE 107.5FM se extendieron más de una década y media, incluso en medio de la pandemia cuando tuvieron que seguir transmitiendo de manera remota. Luego se dió su salida por razones muy personales, pero el mundo de la radio los siguió llamando y tras una propuesta de la empresa SBS, Omar y Argelia retomaron la radio a través de la señal de Mega 96.3 FM, donde no solo se sumaron a una estación de radio dirigida a un público consumidor de la música urbana, sino que establecieron su propio estilo por encima de las reglas establecidas. La experiencia duró menos de lo que pensaron porque su sueño de querer evolucionar de una manera independiente volvió a surgir en sus corazones.

Omar Velasco inicia esta nueva aventura junto a su esposa Argelia Atilano con el mayor optimismo y confiando en su experiencia radial de casi dos décadas y media, pero apoyado en un equipo de las nuevas generaciones para llenar las expectaivas de sus audiencia de siempre y la nueva que está por capturar. (James Carbone/Los Angeles Times en Español)

Su paso por Univision Radio a través de KLOVE 107.5 FM y Mega 96.3 FM en el programa estelar de las 5am hasta las 10 am, hoy en día marcan dos capítulos importantes en su profesión que les regalaron innumerables satisfacciones y vivencias, las buenas y los no tan buenas, pero las mismas que hoy en día son capítulos cerrados que le dan paso a su nueva travesía y su debut en las plataformas digitales.

Este paso de la radio convencional a la transmisión digital no solamente marca su entrada a este mundo, sino que también les ofrece una libertad de proceso creativo y de producción que desde siempre anhelaban y que no podían tener a plenitud en la radio. Eso es algo que los emociona mucho, pero más a Omar Velasco, quien desde siempre fue muy protector de su show frente a las exigencias o demandas de los programadores de la estación, quienes les pedían a ambos que no hablaran demasiado durante el show.

Hoy, en su nuevo proyecto, eso cambia por completo porque en el formato de streaming digital “hablar” es lo que no podrán dejar de hacer. “Me decían que no habláramos tanto y yo les respondía que Argelia y yo sí íbamos a hablar. Yo siempre tuve una relación fuerte con los programadores y muchos de ellos todavía son mis amigos. Fernando Pérez es mi mejor amigo y ‘Life Coach’ y era mi programador y con él nos enfrentamos, por cabezas duras, para ver quién ganaba. Con José Santos también. Una vez en Disneyland casi nos agarramos a golpes con mi querido José Santos”, recordó Omar entre risas.

“La verdad, yo desde un principio noté un talento y un hambre impresionante de Omar, de querer hacer historia con el show de radio, pero también notaba que era el líder y quería proteger el show. Creo que la primera vez que vi y dije ‘este hombre está dispuesto a dar su vida por este proyecto de radio’ fue cuando notamos que nos estaban robando a los artistas”, recordó Argelia.

¿Robando a los artistas? Le preguntamos. “Es que cuando llegaban los artistas a visitar el Show de Omar y Argelia, otros shows los interceptaban en el estacionamiento y se los llevaban para tener ellos la primera entrevista”, confesó Argelia.

Un día al notar lo que estaba sucediendo, Omar enfrentó al programador por permitir este comportamiento y acciones desleales que se estaban presentando entre los colegas. En ese momento Argelia se dio cuenta que su esposo estaba dispuesto a todo para que se respetara su show y su pasión por el trabajo sin temor a nada ni nadie.

A lo largo de más de 21 años en la radio Omar y Argelia han vivido innumerables satisfacciones y alegrías, pero también decepciones y adversidades, pero al final de cuentas han sabido sortear las situaciones como pareja laboral y ha sido, precisamente, Argelia la que le ha abierto el camino de optimismo a Omar para seguir adelante, pasar la página y ver el vaso medio lleno, en lugar de verlo medio vacío. “Porque simplemente Argelia es alegría”, comentó Omar.

La famosa pareja se divierte con Juan Martínez, quien forma parte de su equipo como productor del show digital, en los estudios de Omar y Argelia en Valley Village el miércoles 15 de mayo de 2024. (James Carbone/Los Angeles Times en Español)

Y es verdad porque si juegas con las letras del nombre de Argelia, podrás formar la palabra Alegría, mientras que si juegas con las letras de la palabra Omar, formarás la palabra Amor. “Por amor al micrófono, amor a mi comunidad, por amor a mi público, porque así lo siento, porque siempre he luchado porque nuestro público tenga un buen contenido”, agregó el locutor nacido en Jalisco, México.

Al ser una pareja en la vida real y también una pareja en la profesión, inevitablemente los desacuerdos que hayan podido generarse en la casa, en algunas ocasiones terminaron llegando hasta la cabina de la estación. Eso es algo que ambos supieron manejar sin que el público lo pudiera notar. “Eso era bastante complicado”, reveló Omar.

“Sin embargo lo hacíamos y yo creo porque al final del día Argelia y yo somos dos personas muy profesionales y entendíamos de que el público no tenía porqué enterarse de esas cosas”, agregó el locutor mexicano.

“Ni merecía nuestro mal día”, intervino Argelia. “Porque estábamos para alegrar el día, para entretener y si lo hacíamos era como parte del contenido, pero no queríamos que cuando entraba el público a escuchar el Show de Omar y Argelia pensaran de que se trataba de un ambiente tóxico o que lo hacíamos por rating”, explicó Velasco.

“Por amor al micrófono, amor a mi comunidad, por amor a mi público, porque así lo siento, porque siempre he luchado porque nuestro público tenga un buen contenido”. — Omar Velasco/ Locutor

Esos momentos de fricción entre la pareja durante mañanas complicadas, el público no lo podía notar, porque entre las pausas de transmisión o los segmentos musicales, uno de los dos se salía del estudio para evitar mayores conflictos. Incluso una vez, Argelia abandonó el programa en plena pausa comercial. Pero sus ganas de trabajar por su gente y su audiencia siempre la impulsó a seguir adelante y hacer a un lado el problema.

Hoy eso ya no lo podrán ocultar nunca más, porque si llegara a suceder una situación similar, todos sus seguidores lo podrán notar. Y es que a pesar de que la cabina de streaming está pensada y diseñada como si fuera para radio, la verdad es que tiene varias cámaras para cada uno de los micrófonos que transmitirán en vivo, por lo que todo se podrá ver mientras el letrero de “On Air” esté encendido. “Porque esto es como si fuera radio, pero con cámaras en vivo”, dijo la locutora ganadora de varios premios “Golden Mike”, que son otorgados por la Asociación de Noticias de Radio y Televisión del Sur de California (RTNA).

“Y eso es algo que me tiene preocupado, porque no sé cómo voy a reaccionar frente a todas estas cámaras”, agregó el locutor de 51 años de edad.

Durante la pandemia de 2020, Omar y Argelia tuvieron que hacer sus transmisiones de manera remota cuando trabajaban con KLOVE 107.5 FM. Hoy lo hacen desde sus propios estudios a través de Youtube en su salto a la transmisiones digitales. (Suminstrada por Omar y Argelia )

Muchas veces, Argelia estuvo a punto de tirar la toalla por la exigente situación de tener que madrugar a las 4 de la mañana y en marcadas ocasiones alertó a la dirección de la estación que por cuestiones personales con una de sus hijas, en el 2018, estaba pensando dejar el turno de la mañana al año siguiente. Pero llegó la pandemia y eso los obligó a transmitir desde la casa. El esfuerzo de ya no tener que conducir hasta la estación cada mañana alivianó sus deseos de dejarlo todo. “Debido a la pandemia pude recuperar tiempo perdido con mis hijas, pude ser mamá en la mañanas, pude dormir una hora más y eso me dio como un ‘reset’, físicamente hablando, pero emocionalmente a todos nos afectó de manera muy distintas, a mi me dio una leve depresión, pero estaba con mis niñas y eso fue mi salvación. En esa pandemia fue que me di cuenta que ya no quería regresar a la radio físicamente”, recordó Argelia, aunque todos sabemos que igualmente regresó a la radio temporalmente.

Hoy parece que el universo la escuchó y los planetas se alinearon para ponerla nuevamente frente a los micrófonos, pero no a través de la radio convencional, sino a través de la digital, que no solamente le permitirá compartir la cabina con su esposo Omar, sino también en un estudio de transmisión donde también tendrá la oportunidad de conducir un programa digital del cual hablará más adelante y que igualmente la tiene más que emocionada.

El nuevo show de Omar y Argelia contará eventualmente con invitados especiales y grandes celebridades. Aqui los vemos junto a Isabel González, su colega y amiga, durante la inauguración de la primera transmisión en vivo de Omar y Argelia. (James Carbone/Los Angeles Times en Español)

El trabajo en conjunto de Omar y Argelia independiente es un proyecto que estaban buscando desde hace algunos años, incluso desde su salida de KLOVE. “En ese momento no se dio porque surgió el regreso a la radio con Mega, por lo que el proyecto se puso en pausa, pero en diciembre del 2022 dimos con este edificio y como que revivió el sueño de tener nuestro propio estudio y hacer nuestro programa de radio y de meternos a todo esta plataforma digital. Cuando llegamos a Mega, en marzo del 2022, les mencionamos la condición de que eventualmente estaríamos transmitiendo el show desde nuestros propios estudios”, recordó Omar, aunque no fue sino hasta diciembre de ese año cuando encontraron el local que hoy alberga sus estudios de transmisión.

Para Argelia, el haber hecho este sueño una realidad le causa una gran ilusión y una emoción que no le cabe en el corazón. “Omar es el responsable de todo lo que se ve en este lugar, el diseño, las luces y se ha volcado a dirigir el proyecto, pero yo soy más como la del toque de decoración. No sabíamos si contratar a un muralista o qué, pero al final decidimos sacar de las cajas que teníamos en el depósito los reconocimientos que hemos recibido a lo largo de nuestras carreras y los colgamos en las paredes con una persona que contratamos. Pero Omar se tuvo que ir y tuve mi momento en el que me quedé sola y una vez sentada en medio de todo volteé a ver el estudio de allá, el de acá, los cuadros, toda nuestra historia que ahí estaba pintada y me cayó el 20 al ver que esto que tenía al frente era mío y de Omar. Cada clavo que se ve aquí, nos ha costado lágrimas, sangre, corajes, pleitos, batallas con una visión de tener algo que es nuestro”, dijo con la voz quebrada y dejando correr lágrimas sobre el rostro.

Su historia profesional está plasmada en las paredes de Omar y Argelia Studios con innumerables reconocimientos que han recibido a lo largo de más de dos décadas. (Tommy Calle/Los Angeles Times en Español)

“Y hoy estar aquí en nuestros propios estudios y el haber empezado nuestra propia compañía, porque siempre tuve el sueño de ser empresaria, me doy cuenta que ahora somos jefes y no solamente los dueños de todos estos micrófonos, sino que tengo la gran ilusión de abrir estos estudios a la nueva generación. Yo estoy a punto de cumplir 50 años y me veo aquí unos 10 0 20 años más, pero también quiero abrir el camino y pasar la batuta a los jóvenes de la Universidad que no tienen experiencia y buscan tenerla. Yo quiero darles esa oportunidad, para que agarren el micrófono ¿Quieren hacer un podcast? Omar y yo se los producimos. ¿Quieren tener su propio show dentro de la sombrilla de Omar y Argelia? Adelante... Quiero que nuestros estudios sirvan para crear nuevos talentos y eso me ilusiona”, expresó visiblemente emocionada la destacada locutora mexicana y autora del libro “Grandes Dreamers”, una publicación que destaca la labor profesional, artística o personal de doce poderosas mujeres latinas, cuyas historias lograron tener un final exitoso a pesar de las adversidades que la vida les puso enfrente.

Por su parte, Omar Velasco dijo sentirse muy complacido de comenzar este proyecto junto a su esposa, quien además es su socia, amiga y confidente, la madre de sus dos hijas y sus dos perritas que forman parte de su mundo y que se han convertido en parte importante y primordial de su desarrollo personal y hasta cierto punto han nutrido su aspecto profesional. “Me han ayudado mucho porque veo un lado distinto junto a mis niñas, porque vengo de un hogar en el que la mayoría eran hombres, en el que tenía cinco hermanos y dos mujeres. El estar rodeado de todas estas mujeres me han hecho más compasivo como papá, no sé como pareja, pero trato de ver una historia desde un punto de vista de cómo afectaría esto o lo otro a mis hijas, de lo que digo a hago. Antes no me preocupaba quién me escuchaba o no. Eso me ha hecho más consciente de lo que estoy haciendo y qué tipo de historia voy a tocar. Y aparte trabajar con mi esposa, también me pone en un estado de alerta porque no quiero hacer o decir algo que la vaya a incomodar a ella y eso te ayuda a crecer porque encuentras maneras diferentes de lo que quieres comunicar sin ofender a la familia que está presente”, explicó el ganador de innumerables reconocimientos, incluido el premio al liderazgo Impact que otorga la Alcaldía de Los Ángeles.

Omar y Argelia posan junto a su equipo de producción luego de la primera transmisión en vivo de Omar y Argelia a través de la plataforma forma digital de Omar y Argelia Oficial en YouTube. (James Carbone/Los Angeles Times en Español)

Finalmente, Omar y Argelia comentaron que esperan mantener la esencia del estilo que su público fiel está acostumbrado, aunque igualmente buscarán llenar la expectativas de un público al que esperan llegar y que está acostumbrado a consumir este tipo de productos digitales que de una manera maestra buscarán combinar la radio tradicional con el formato de las transmisiones digitales de la nueva era.

El equipo de transmisión del nuevo programa está conformado por Juan Martinez como productor del show, mientras que Carlos Knight es director de cámara/ editor de video y David Pérez es el ingeniero de sonido. Y todos juntos, además de Esmeralda Marcial y Antonio Castelazo, son el equipo detrás del nuevo show de Omar y Argelia.