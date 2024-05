Carlos Vives es elegido Persona del Año 2024 de La Academia Latina de la Grabación

Show more sharing options

Que la celebración de los Latin Grammy se realice este año en la ciudad de Miami y que Carlos Vives sea designado como Persona del Año de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación tiene mucho sentido y más cuando en noviembre de 2024 se conmemora el 25º aniversario de la fastuosa entrega de premios que reconoce a lo mejor de nuestra música.

Con la designación, el cantante colombiano Carlos Vives será celebrado como si estuviera en casa, porque a pesar de haber nacido en Santa Marta, Colombia, el artista tiene su segundo hogar en la Ciudad del Sol y es ahí donde sus colegas, amigos y paisanos le rendirán el homenaje que se merece al lado de toda su familia y demás seres queridos.

En noviembre del 2022, Carlos Vives estuvo en Las Vegas honrando la carrera y legado de Manolo Díaz , uno de los hombres que le dio la oportunidad de internacionalizar su música cuando apenas arrancaba. Manolo se encargó de firmarlo, de encaminarlo y de llevarlo a cumplir sus sueños en territorios ajenos. “Me firmó la primera vez que empezamos a hacer nuestra nueva música, lo que fue el sonido de Carlos Vives”, le comentó Vives a Los Angeles Times en Español en aquella ocasión en la ‘Ciudad del Pecado”, donde estaban siendo galardonados con los premios del Consejo Directivos Manolo Díaz, al igual que Paquito D’Rivera y Abraham Laboriel, además de Amanda Miguel, Rosario Flores, Myriam Hernández , Rita Lee y Yordano , quienes recibían el Premio a la Trayectoria.

Carlos Vives posa junto a Manolo Díaz y Gabriel Abaroa, Presidente Emeritus de The Latin Recording Academy durante la entrega de los Premios Especiales en Las Vegas, Nevada. Para Vives, Díaz es el hombre a quien le debe parte de su éxito en el inicio de su carrera internacional. (Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy)

En ese encuentro Vives, recordó que Díaz se destacó por impulsar también las carreras musicales de figuras como Julio Iglesias, Raffaela Carrá, Miguel Bosé, Umberto Tocci y muchos más. Había que verle la cara a ambos para sentir el cariño mutuo que se tienen. “Además de haber sido un artista increíble y que se haya dedicado a trabajar para nosotros y después cuando llegó a la Academia y lo que hacía por los artistas, por las nuevas generaciones, era admirable”, dijo Vives en tono de agradecimiento y admiración le dijo a Los Angeles Times en aquella ocasión.

Vives nos comentó que Díaz ocupó posiciones ejecutivas en las compañías discográficas más importantes del mundo, así como en la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación, pero fue a través de la Fundación Latin Grammy que, una vez más, le tocó el corazón de Vives, quien aseguró que estando en el interior de la Fundación, Díaz hizo posible que se diera la ayuda necesaria a jóvenes de una nueva generación y esa iniciativa de ayuda y apoyo a los que comienzan se la inculcó a Vives para siempre.

“Me siento honrado y emocionado al ser elegido como la Persona del Año 2024 de La Academia Latina de la Grabación”. — Carlos Vives/ Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación 2024

“Dimos instrumentos de regalos para los niños, dimos una beca de más de 200 mil dólares para un nuevo artista y sus estudios en Berklee (College of Music). He vivido de la mano con él cosas increíbles, de apoyarnos, no solamente en mi carrera, lo cual hizo por muchos años, sino el de ponernos a trabajar por las nuevas generaciones. Manolo es un ejemplo de vida increíble y del amor hacia este trabajo”, nos confesó el colombiano en ese momento.

Anuncio

Hoy dos años después de ese reencuentro de Carlos Vives con Manolo Díaz, la Academia Latina de las Artes de la Grabación anuncia que la estrella colombiana del vallenato será reconocido por sus más de tres décadas de carrera como cantante y compositor polifacético, así como por su compromiso constante con las iniciativas medioambientales y sociales más allá de la iniciativa que tuvo en aquella ocasión con la beca para un nuevo artista y sus estudios en Berklee.

Hoy en un comunicado el CEO de La Academia Latina de la Grabación Manuel Abud dijo este miércoles 21 de mayo que “Carlos Vives es uno de los artistas más prolíficos y queridos de nuestro tiempo, cuyo compromiso con la música latina y su apoyo a las nuevas generaciones personifican los valores de nuestra Academia” y luego agregó que este reconocimiento como Persona del Año llegará a sus manos “por sus amplias contribuciones a nuestro patrimonio musical y por sus numerosas iniciativas filantrópicas”.

Carlos Vives (Natalia GW)

Con más de 30 años de carrera, Carlos Vives, quien ha dicho presente en el escenario de los Latin Grammy durante los últimos años, es una de las figuras más representativas de la música latina, es pionero de un sonido latinoamericano que redefinió el vallenato tradicional colombiano al mezclarlo con el pop y el rock. Ha ganado 18 veces el gramófono del Latin Grammy y en dos ocasiones ha recibido el Grammy americano, siendo el primer colombiano en ganar este galardón de la Academia.

“Me siento honrado y emocionado al ser elegido como la Persona del Año 2024 de La Academia Latina de la Grabación. Es la recompensa a un camino auténtico, a un equipo maravilloso y, sobre todo, es el reconocimiento a los espíritus musicales de nuestra diversidad hispanoamericana”, expresó Vives en el comunicado.

“Esos espíritus nos enseñaron a amar y a enriquecer nuestra lengua, a cuidarla y a respetarla para enaltecer la humanidad con ella”, agregó el recién galardonado con el ASCAP Founders Award de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) y dueño de más de 10,000 millones de reproducciones en plataformas digitales, 20 millones de álbumes vendidos y éxitos que han marcado una época como “La gota fría”, “La tierra del olvido” y “Fruta fresca”, entre muchas otras.

Anuncio

En el aspecto social, Vives es además el creador de “Tras La Perla”, una iniciativa que promueve activamente el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad de Santa Marta, su lugar de origen, y en su región de influencia. La iniciativa se basa en la cooperación y articulación de diversas fuerzas que permitan descubrir el potencial de la ciudad y del territorio, buscando el equilibrio y la sostenibilidad en todas las dimensiones del desarrollo. Esta iniciativa humanitaria junto a su apoyo a las nuevas generaciones musicales, entre otras, pudieron sumarse para que Vives sea designado por la Academia este año como firme candidato al reconocimiento como Persona del Año 2024.

De acuerdo a la Academia, Vives será homenajeado en una gala especial, como es habitual en esta ceremonia anual, con la presencia de innumerables estrellas de la música, quienes le cantarán a Vives los más grandes éxitos de su carrera, pero en los estilos y géneros que ellos representan o los que se atrevan a interpretar en esa noche de antesala a la gala Premier y la televisada en el marco de la celebración de la Semana del Latin Grammy 2024 que se realizarán en diversas locaciones de la ciudad de Miami Dade.

Carlos Vives ha estado presente en el escenario de los Latin Grammy furante los últimos años y en el 2023 asistió a la ga de Persona del Año en honor a Laura Pausini en Sevilla, Spain. Ahora será él quien reciba el homenaje en la ciudad de Miami. (John Parra/Getty Images for Latin Recording)

Con esta designación como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación 2024, Carlos Vives se convierte en el tercer artista colombiano (detrás de Shakira y Juanes) en recibir el reconocimiento y así une al selecto grupo de estrellas que la han recibido como Laura Pausini (2023) , Marco Antonio Solís (2022) , Rubén Blades (2021) , Juanes (2019) , Maná (2018), Alejandro Sanz (2017) , Marc Anthony (2016) , Roberto Carlos (2015) , Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013) , Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000).

El premio Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación reconoce a los músicos y sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como sus esfuerzos humanitarios y en esta ocasión es muy probable que el galardón le sea entregado otorgado a Vives de manos de su colega y amiga Shakira, quien recibió el mismo reconocimiento en el 2011.

Como cada año, los fondos netos recaudados durante la cena de gala en honor a la Persona del Año de La Academia Latina se destinarán a obras benéficas de la Fundación Cultural Latin Grammy.