‘Despicable Me 4’: Los Mega Minions traen mucho dinero a la taquilla del día feriado

Gru (con la voz de Steve Carell), Lucy (Kristen Wiig) y los minions en “Despicable Me 4”.

El público se está volviendo loco con “Despicable Me 4” de Universal Pictures e Illumination.

La última entrega de la popular franquicia de películas familiares se estrenó el miércoles con 27 millones de dólares en la taquilla nacional, según estimaciones de una fuente del estudio y la firma de medición Comscore. Se espera que esa cifra aumente a aproximadamente 120 millones de dólares para finales del fin de semana del 4 de julio.

Otros títulos que compiten por atraer a los cinéfilos en esta temporada navideña son “Inside Out 2” de Disney y Pixar, que recaudó 7,3 millones de dólares el miércoles para un total acumulado de 496,6 millones de dólares en Norteamérica; “A Quiet Place: Day One”, de Paramount Pictures, que recaudó 4,4 millones de dólares el miércoles para un total norteamericano de 68,6 millones de dólares; “Bad Boys: Ride or Die” de Sony Pictures, que recaudó 1,2 millones de dólares el miércoles para un total norteamericano de 169,1 millones de dólares; y Warner Bros.’ “Horizon: An American Saga Chapter 1”, que recaudó 1,1 millones de dólares el miércoles para un total norteamericano de 14,8 millones de dólares.

El comienzo prometedor de “Despicable Me 4” es una buena noticia para los exhibidores, ya que la taquilla de 2024 parece estar dando un giro gracias a algunos éxitos muy necesarios como “Bad Boys: Ride or Die” e “Inside Out 2”.

Del equipo de dirección Chris Renaud y Patrick Delage, “Despicable Me 4” sigue al no tan nefasto Gru (con la voz de Steve Carell), sus ingeniosas hijas y sus extravagantes secuaces en otra atrevida misión para escapar de un nuevo enemigo. Completan el elenco de voces principales Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Madison Polan, Will Ferrell y Sofía Vergara.

La película animada recibió una calificación mediocre del 55% en el sitio de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, pero obtuvo una calificación A de las audiencias encuestadas por CinemaScore, lo que demuestra que los fanáticos aún no se cansan del cascarrabias antihéroe de Carell y su parloteo séquito amarillo.

El crítico de cine Gary Goldstein no fue tan generoso en su reseña para Los Angeles Times y escribió que “esta última entrega de la mega-recaudadora franquicia animada de Illumination se atasca en una bolsa de sorpresas de chistes físicos y visuales y acción de todo, además de un aluvión de de callejones sin salida narrativos, subtramas y personajes, mientras se esfuerza por llenar sus aproximadamente 90 minutos de caos alucinante y agotador”.

“A pesar de algunas risas, un buen trabajo de voz y mucho color llamativo”, añade, “resulta ser un viaje en gran medida vacío y agotador”.

Entonces, ¿qué hace que el público vuelva a esta saga tan criticada?

Samantha Masunaga, del Times, ha informado que una combinación de fenómenos orgánicos de las redes sociales (llamando a todos #Gentleminions), memes de mamás en Facebook y nostalgia multigeneracional ha mantenido la franquicia relevante y lucrativa durante los últimos 14 años. “Despicable Me” debutó con 56,4 millones de dólares a nivel nacional en 2010, “Despicable Me 2” se lanzó con 83,5 millones de dólares en 2013 y “Despicable Me 3” se estrenó con 72,4 millones de dólares en 2017, según Box Office Mojo.

“He estado en el negocio entre 25 y 28 años. No recuerdo algo que haya creado tanto entusiasmo en el público”, dijo a The Times Francisco Schlotterbeck, director ejecutivo de la cadena de cines Maya Cinemas.

“La otra cosa con la que puedo compararlo es con ‘Toy Story’”.

El viernes llegará a los cines la muy esperada película de terror de A24 “MaXXXine”, seguida de los grandes estrenos de “Lumina” de Goldove Entertainment, “Longlegs” de Neon y “Fly Me to the Moon” de Columbia Pictures el próximo fin de semana.

To read this note in English click here.