Sylvia Falcón, la Yma Sumac moderna, ofrecerá un concierto gratuito en L.A.

Para ser sincero, y en vista de la aparente inmunidad que me da el hecho de ser peruano, mi país no se ha distinguido nunca por la abundancia de voces prodigiosas en lo que respecta al canto, al menos de manera internacional. Pero siempre hay excepciones a la regla, y esta es una de ellas.

Claro que, además de sus enormes virtudes vocales, Sylvia Falcón, la dama a la que nos referimos, es una férrea defensora de la música andina, es decir, un apartado que no ha gozado siempre del respeto que se merece debido a lamentables motivos históricos que tienen que ver con el racismo y con el simple desconocimiento.

Pese a haber nacido en Lima, la capital que ignora frecuentemente los méritos de la provincia, Falcón lleva sangre de las montañas en sus venas, porque sus padres, ambos quechuahablantes, provienen de Huancavelica y de Ayacucho, ciudades que forman justamente parte del entorno al que nos referimos.

Pero eso no es todo, ya que ella misma se ha tomado completamente en serio la labor de difusión que practica, valiéndose de los estudios de Antropología que cursó en la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que le permitieron aproximarse de manera exhaustiva a las tradiciones de sus ancestros.

La punta de lanza de la enorme popularidad con la que cuenta ahora en su país de origen se produjo en el 2015, luego de que lanzara una versión en quechua del Himno Nacional del Perú. Hasta la fecha, ha publicado cuatro álbumes de estudio, además de colaborar en grabaciones y conciertos con músicos destacados de diferentes nacionalidades.

Uno de esos encuentros es el que se dio recientemente con Grimaldo del Solar, integrante de Novalima, el aclamado grupo que fusiona la música afroperuana con la electrónica y que, durante la entrevista que nos ofreció con motivo de una presentación en el Sur de California, recordó con cariño y respeto lo que logró al lado de la vocalista en el proyecto Punku, que combinó lo andino con aires modernos y que fue distribuido en Estados Unidos por la disquera independiente Six Degrees Records.

Falcón se ha distinguido por un impresionante rango vocal de cuatro octavas que, sumado a su devoción por la música ancestral de la nación sudamericana, ha generado inevitables comparaciones con Yma Sumac, su legendaria compatriota. La artista del presente no ha negado nunca esta influencia y ha participado incluso en eventos de homenaje a la estrella desaparecida, aunque la extensión de su obra individual demuestra claramente que cuenta con una personalidad propia.

Si quieres comprobarlo, tienes la oportunidad perfecta para hacerlo el próximo martes 16 de julio, cuando ofrecerá un concierto gratuito en el Wilshire Ebell Theatre (4401 W 8th St., Los Angeles, CA 90005) al lado de Afro-Peruvian Jazz Orchestra, un conjunto de 20 instrumentistas que ha ganado un Latin Grammy y ha sido nominado al Grammy.

Como lo hemos señalado, las entradas no tienen costo, pero tienes que separarlas con anticipación en este enlace. No quedan muchas, por lo que, si hemos despertado tu interés, te recomendamos que te apresures para obtenerlas y, después de eso, que llegues a tiempo al auditorio, porque no se dejará entrar a nadie después de las 7 p.m., que es la hora anunciada para el inicio del espectáculo.

Si lograr cumplir con estos requisitos, que no son necesariamente fáciles para nosotros los peruanos, empezarás también a celebrar por adelantado el Día de la Independencia Peruana, que se festeja el 28 del mismo mes y que será la excusa perfecta para otros eventos que anunciaremos en los siguientes días. Y es que no podemos seguir llorando por el fútbol…