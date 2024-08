Girl Ultra: “blush’ es la deconstrucción de la belleza’

El contraste entre belleza y tristeza, interior y exterior, es una de las inspiraciones de la cantante, DJ y productora mexicana Girl Ultra para su más reciente EP “blush”.

Lo primero que llama la atención es que tiene una canción titulada “5to elemento” y por si quedaba dudas de que fuera una referencia a la película de Luc Besson de 1997 tiene otra titulada “bruce willisss”.

“Creo que este es el primer álbum que para mí es muy cinemático, hasta la manera en que lo cuento”, dijo. “Yo siempre pienso en una escena”.

En “blu”, que comienza con el “scratch” de una aguja sobre un vinilo, imagina a una protagonista marchándose. Ese movimiento le recuerda al personaje de Leeloo interpretado por Milla Jovovich. “Quería este sentimiento de desesperación y de escape”.

Pero más allá de este guiño al cine, el “core” o meollo del EP es para Girl Ultra la belleza y las formas contradictorias en las que se puede expresar.

“Es como esta deconstrucción de la belleza que yo tengo y mi relación con ella … en todos los aspectos de mi vida, llámese el sexo, las relaciones, la tristeza, porque a veces yo pensaba que uno no puede verse bien y estar triste al mismo tiempo, pero sí”, señaló la música originaria de la Ciudad de México.

En “rimel” incluye toques de house y acid, “lalala” tiene un poco de drum and bass y “bruce willisss” mezcla pop con dance.

“Creo que desde ‘El Sur’ me obsesioné mucho con esta pequeña cápsula del tiempo donde el club converge con el garage y con el rock y el grunge y todas estas texturas”, dijo sobre sus influencias. “Creo que hay muchas avenidas dentro de esos sonidos y me obsesioné también en cómo se infiltró en el pop, de ‘Play’ de Moby a ‘Ray of Light’ de Madonna, texturas, tierra, y la voz limpia”.

A la rítmica “Guapa” la define como un mantra algo oscuro.

“Algo que admiro muchísimo de la comunidad queer es que siempre como que inventan un lenguaje para levantar el ánimo”, dijo. “Siento que la mujer heterosexual a veces como que se apachurra mucho y me gusta agarrar esta palabra. Te la estás diciendo a ti misma”.

Tras “El Sur” de 2022, Girl Ultra vuelve al formato de EP, álbumes de mediana duración.

“Me gustan estos EPs porque se siente como un jardín de niños donde puedes explorar y jugar, a pesar de que tienen la misma seriedad que un álbum”, señaló. “A veces creo que el álbum es difícil hilar toda la historia”.

Girl Ultra adelantó que está trabajando en el que será su álbum de larga duración con el dúo canadiense de electrofunk Chromeo en el que prevé tomará un enfoque totalmente diferente.

“Es un álbum que tiene el sentido funk, pero yo le estoy encontrando una oscuridad y todo esto que he aprendido en los procesos de suciedad (musical), yo le llamo, aplicados al sonido tan limpio y tan purista de Chromeo”, señaló.

Cuando salga de gira espera empezar a presentar algunas canciones de esta nueva producción. Por ahora Girl Ultra puede estar segura de que habrá gente esperando a verla en vivo como en su debut en el festival Coachella este año. En su show optó por un enfoque punk con tintes de club y mucha interacción con el público.

“Proyectos y bandas que me encantan estuvieron en las primeras ediciones y construyeron como la identidad del festival, ser parte de él fue algo como un pequeño sueño”, dijo. “Había demasiada gente, no me esperaba esa respuesta, se sabían las canciones y estuvo muy chido (genial). Me sigue pareciendo un fenómeno muy increíble cantar en español y que se escuche en todo el mundo”.